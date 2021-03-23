На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гороскоп на 24 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
- 3
Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 24 березня 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогоднішній день принесе самотнім людям романтичні знайомства і любовні пригоди, які вірогідні під час службових відряджень і поїздок на відпочинок.
І ще: Гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків Зодіаку
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 24 березня 2021
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, сьогодні вам можна і потрібно руйнувати свої звичні рамки та намагатися вийти на вищий професійний рівень. Але не забувайте і про домашніх – вони будуть уразливі як ніколи.
Телець
Тельці, сьогодні, можливо, доведеться працювати у вільний час: справи не терплять зволікання. Неодмінно перевіряйте будь-яку інформацію, що надходить до вас з різних джерел.
Близнюки
Близнюки, в цей період ви зумієте надихнути на ударну працю більшість колег. Ваш ентузіазм не залишиться непоміченим. Контакти з начальством виявляться вельми продуктивними.
Рак
Раки, зірки рекомендують вам звернути увагу на стан серцево-судинної системи. Вірогідні проблеми з артеріальним тиском. Він буде нестабільним під дією нервових перевантажень.
Лев
Леви, ви ризикуєте зробити дорогі, але не дуже потрібні покупки. Сьогодні, щоб уникнути неприємностей, прислухайтеся до організму, знижуйте інтенсивність своєї діяльності до того, як виникне перевтома.
Діва
Діви, цей час ідеально підходить для догляду за шкірою обличчя. Заплануйте відвідування салону краси або проведіть косметичні процедури вдома. Особливо корисними виявляться фруктові та сирні маски.
Терези
Терези, ваші чарівність, шарм і привабливість для протилежної статі в цей період значно зростуть. Середина дня буде, як ніби спеціально створена для подружніх стосунків.
Скорпіон
Скорпіони, вам представиться реальний шанс просунутися по кар'єрних сходах, можливість запустити великий діловий проєкт, залучити нових партнерів. Ви станете швидше та ефективніше вирішувати завдання, які виникають в процесі роботи.
Стрілець
Стрільці, фінансовий стан може значно покращитися, оскільки нові професійні можливості природним чином привернуть і грошові надходження. І все ж, уважніше ставитеся до своїх витрат.
Козеріг
Козероги, відвідайте кардіолога, адже хворобі легше запобігти, ніж лікувати її. Не зайвим буде пройти ряд обстежень: УЗД серця, біохімічний аналіз крові, електрокардіограма. Крім того, пам'ятайте, що курага, родзинки, інжир, банани – провідні продукти за вмістом калію, який так необхідний для нормальної роботи серця і нормалізації артеріального тиску.
Водолій
Водолії, поки майже всі знаки зодіаку живуть напруженим життям, вам залишається тільки ловити можливості, які падають з неба. Ви будете улюбленцями долі, головне – не лінуватися.
Риби
Риби, зараз вам слід думати про кар'єру, оскільки такого вдалого моменту високо злетіти може і не бути ще довго. Пропонують нову роботу або посаду? Хапайтеся двома руками.
Читайте також: Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
-
17:52Гороскоп на 24 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:42Учені розповіли, чому корисно пити каву за 30 хвилин до тренування
-
17:22Медики розповіли, скільки йоду треба організму і де його шукати
-
17:15Сутінки, Тор, Дедпул та інші: як виглядали б діти закоханих пар з кіно
-
16:53Шпигуни розкрили новий серійний спорткар Nissan Z
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
16:41За скільки хвилин Везувій знищив древні Помпеї: шокуюче дослідження
-
16:21Астрологи передбачили закінчення чорної смуги для трьох знаків Зодіаку
-
16:09Ніколи не кажи ніколи: Руперт Грінт заявив, що готовий повернутися до ролі Рона Візлі
-
15:56Kia представила великий повнопривідний седан K8: у чому його особливість
-
15:31Блогер зняв вражаючі кадри виверження вулкана Фаградалсфьяль в Ісландії: відео з дрона
-
15:165 порад від мільйонерів тим, хто хоче розбагатіти
-
14:53Представлено Black Shark 4 Pro: флагманський ігровий смартфон, який "взує" конкурентів
-
14:30Негласне правило: коли й навіщо водії вмикають лівий поворотник при повороті направо
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:14Оприлюднено акторський склад другого сезону Відьмака
-
13:59Блогерка наочно показала, як легко візуально збільшити маленькі груди: фотопорівняння
-
13:42Названий оптимальний час для сніданку
-
13:27Леся Нікітюк похизувалася довгими ніжками, позуючи у ліжку: сексуальне фото
-
13:10Емілі Ратажковскі розкритикували через ідеальний прес одразу після пологів
-
12:56Учені самі влаштували металеве виверження вулкана, бо ніколи не бачили це явище у природі
-
12:35Названий спосіб знизити холестерин та ще й схуднути
-
12:18Соус зі шпинатом: рецепт весняної закуски, яку можна додавати в салат або мастити на хліб
-
11:45Коли Великдень у 2021 році: дата святкування Пасхи в Україні, його традиції та історія
-
11:19Наче кадри з Шаленого Макса: палаючий фургон, який мчить схилом, потрапив на відео
-
17:15Сутінки, Тор, Дедпул та інші: як виглядали б діти закоханих пар з кіно
-
14:30Негласне правило: коли й навіщо водії вмикають лівий поворотник при повороті направо
-
11:45Коли Великдень у 2021 році: дата святкування Пасхи в Україні, його традиції та історія
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 березня
-
07:32ТОП позашляховиків, які не доведеться часто ремонтувати
- 22 березня
-
21:16День ангела у квітні 2021: календар іменин, кого вітати цього місяця
-
18:17На кого вчилися Тіна Кароль, Сергій Бабкін, Юлія Саніна та інші: освіта українських зірок
-
16:54Вже не в тренді: що точно не варто одягати навесні 2021
-
14:45Схвалено таксистами: ТОП 5 найкращих авто для роботи в таксі
-
11:43Різ Візерспун – 45! Добірка нових фільмів та серіалів з акторкою
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 березня
-
08:28Голос країни 11 сезон 9 випуск: як пройшли вокальні бої учасників
-
07:17Синоптик попередила про чергове похолодання: прогноз на 22 березня
- 21 березня
-
21:21Дівчина тижня: гаряча медсестра Меггі Роулінс, яка покинула медицину і стала моделлю (18+)
-
18:50Українська поштова марка стала однією з найкращих у Європі
-
15:20Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:19Всесвітній день поезії: впізнай автора за рядком з вірша
-
09:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 березня
-
08:45Страхувальники назвали найбезпечніші автомобілі
- 20 березня
-
21:48Чому користувачі втрачають довіру до смартфонів на Android: цікаве дослідження
-
18:18Експерти розповіли, як підвищити продуктивність посеред робочого дня
-
15:21Пам'яті вокаліста Linkin Park Честера Беннінгтона: згадуємо найпопулярніші хіти групи
-
11:42Всесвітній день Землі: ТОП 5 книг про екологічний спосіб життя
-
09:52Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 березня
-
08:30Чи треба вмиватися вранці і ввечері насправді