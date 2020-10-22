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Гороскоп на 23 жовтня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 23 жовтня 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні зорі гороскопу будуть щедро наповнювати вас активною енергією, цілеспрямованістю і вірою у власні сили. Все це, безумовно, дуже позитивно. Варто тільки захотіти. Дізнайтесь, що ж саме для вас підготували зорі сьогодні!
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 23 жовтня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Сьогодні день, коли в життя Овна може увійти щось нове і цікаве. Це може бути новий етап, нові люди, нові захоплення, нові почуття, нові місця. Зорі гороскопу радять сьогодні Овну не противитися тому, що відбувається і не відмовлятися від пропозицій, що поступають.
Телець
Тельцю буде нелегко зосередитися на повсякденних справах – адже навколо стільки всього цікавого! Через свого безвідповідального настрою, в будь-якій роботі, яка зажадає від Тельця уважності й терпіння, він здатний робити помилку за помилкою.
Близнюки
Сьогодні Близнюки будуть впевнені в своїх діях і схильні до останнього стояти на своєму. Завдяки такому бойовому настрою, вони здатні багато чого досягти, проте зорі гороскопу радять їм звернути увагу на відносини з оточуючими: вони далекі від ідеалу.
Рак
Сьогодні в серці Рака буде горіти творчий вогонь, відбиваючись на всьому, що він робить. Зорі гороскопу наділяють його натхненням і творчою жилкою, причому ці якості Рак здатний застосувати навіть в найбільш рутинних і нудних справах. Що ж говорити про представників творчих професій, чий потенціал сьогодні не знає кордонів!
Лев
Сьогодні Лев ризикує з головою потонути в рутині! Просто на порожньому місці можуть раз у раз виникати питання, які потребують вирішення, і якщо Лев не вирветься із замкнутого кола, то присвятить плинності весь день. Зорі гороскопу попереджають Лева про те, що сьогодні такий образ дій йому не вигідний.
Діва
Сьогодні день для Діви обіцяє бути дуже вдалим: вона буде без зусиль знаходити спільну мову з оточуючими, і їй варто скористатися цим в своїх інтересах. Можливо, Діва давно хотіла поговорити з кимось щиро або запропонувати якусь ідею: якщо так, то кращого моменту для того, щоб це зробити, годі й шукати.
Терези
Сьогодні на Терезів очікує день, коли їм слід бути обережними в усьому, за що б вони не взялися: не виключені накладки в справах. Навіть в найпростіших питаннях можуть утворитися несподівані пробуксовки. Іншими словами, Терези можуть з легкістю заблукати в трьох соснах, а тому найбільш правильним рішенням на сьогодні буде взагалі відсторонитися від вирішення важливих завдань.
Скорпіон
Сьогодні енергія у Скорпіона буде бити не те що ключем, фонтаном! Завдяки цьому він має шанс переробити купу різних справ. Єдина риса, яка може сильно йому перешкодити, це нетерплячість і зайва квапливість. Саме через них Скорпіон сьогодні може більшу частину з того, за що взявся, кинути на півдорозі, а іншу частину доробити абияк.
Стрілець
Сьогодні зорі гороскопу обіцяють, що справи у Стрільця впевнено підуть в гору! В першу чергу це стосується таких сфер, як бізнес, гроші, робота, навчання. Крім того, день буквально створений для того, щоб Стрілець заводив корисні знайомства. Цілком можливо, що сьогоднішні контакти в майбутньому піднімуть його кар'єрними сходами.
Козеріг
Козеріг здатний на багато що. Зорі гороскопу дадуть йому ясно відчути, що його щастя – в його власних руках! Хочеш бути щасливим і успішним? Будь їм! День наділяє Козерога такими якостями, як сила волі, організованість і цілеспрямованість. Він здатний тримати ситуацію під контролем.
Водолій
Сьогодні день Водолія буде наповнений флюїдами творчості! Навіть якщо він далекий від богемних кіл, в будь-якій справі, навіть найбільш прозовій, йому буде супроводжувати творча іскра. Навчання і наукова праця, винахідництво, реклама, маркетинг практично в будь-якій області Водолій сьогодні здатний проявити себе.
Риби
Сьогодні Риби будуть налаштовані мрійливо: навіть якщо обставини терміново зажадають спуститися з небес на землю, зробити це їм буде нелегко. День наділяє їх яскравими фантазіями, які з успіхом будуть затьмарювати для Риб реальність чи як мінімум на рівних сперечатися з нею.
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