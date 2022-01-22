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Гороскоп на 23 січня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 23 січня 2022 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
У неділю, 23 січня, ваш емоційний стан буде нестабільним. Намагайтеся більше відпочивати та не тримати у собі негативних емоцій. Дізнайтеся, що ж саме для вас підготували зорі в актуальному гороскопі на Радіо MAXIMUM!
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 23 січня 2022
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, у фінансовій сфері відбувається таке: якщо людина бажає зберегти свої гроші, їй варто чітко визначитися, навіщо їй конкретна сума і на що вона бажає її витратити.
Телець
Тельці, не треба шукати кохання – воно саме вас знайде! У вашому оточенні виявиться чимало різних людей – виникне велика ймовірність нового романтичного знайомства.
Близнюки
Близнюки, серйозні покупки слід відкладати на більш пізній час, оскільки непередбачені витрати протягом року змусять відмовитися від придбання, що буде досить прикро.
Рак
Раки, сімейні люди в цей період подивляться іншим поглядом на колишні розбіжності зі своїм обранцем і, швидше за все, посміються з власної наївності. Тепер вам і на думку не спаде пред'являти надмірні вимоги до партнера. Та й сам він прийматиме вас такими, як ви є.
Лев
Леви, у кар'єрній діяльності необхідно докладати зусиль для того, щоб аналізувати події, що відбуваються, і розумно вибудовувати власну поведінку. Намагайтеся спілкуватися тільки з тими, хто близький вам за духом. Не дуже довіряйте людям, які увійшли у ваше життя нещодавно.
Діва
Діви, щодо особистого життя самотніх людей, то зараз вам, як ніколи, захочеться романтичних стосунків. Ви дуже намагатиметеся знайти відповідного партнера, поки, на жаль, без успіху. І все ж доля надасть вам шанс.
Терези
Терези, стан здоров'я не завдасть серйозних проблем. Проте святкові дні не пройдуть даремно, з'явиться тенденція до набору ваги. Усі заходи, спрямовані на корекцію ваги, будуть вдалими.
Скорпіон
Скорпіони, фінансовий аспект життя представників цього знаку зодіаку складається цілком успішно. Грошей у цей період у вас цілком достатньо. Не виключено премій, а також підвищення зарплати на основному місці роботи.
Стрілець
Стрільці, у кар'єрній сфері вам зараз необхідно контролювати свої емоції. Чим більше ви нервуєте, тим складніше отримати необхідні результати в роботі.
Козеріг
Козороги, добре зайнятися фізичними вправами – хоча б робити зарядку вранці. Але перенапружуватися не варто. Просто виконуйте вправи систематично.
Водолій
Водолії, не перескакуйте з однієї справи на іншу, дотримуйтесь заздалегідь складеного плану. Тільки таким чином ви розв'яжете нагальні проблеми.
Риби
Риби, вас можуть турбувати болі та мігрені, причиною яких стане емоційна нестабільність. Водні процедури, тайський масаж, йога, свіже повітря допоможуть вам зберігати бадьорість тіла і духу.
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