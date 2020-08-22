На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гороскоп на 23 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
- 27
Актуальний гороскоп для вас на сьогодні, 23 серпня 2020 року, – у нашій статті на Радіо МАКСИМУМ. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що ж зірки та планети приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Кінець тижня подарує багатьом знакам Зодіаку можливість повноцінно відпочити, а когось підштовхне змінити свої пріоритети. Що очікує вас сьогодні – читайте далі.
І ще: Місячний календар стрижок на серпень 2020: дні, коли стригти волосся
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 23 серпня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Неділя в Овнів пройде доволі активно і позитивно, якщо вони не будуть лінуватись. Ловіть моменти, які дозволять вам відпочити та бути задоволеними наприкінці дня. Сьогодні можна розслабитись та зробити те, що давно відкладали.
Телець
Тельцям сьогодні не можна бути пасивними, адже все, за що ви візьметесь, буде вдаватись. Чому ж не скористатись можливістю поповнити скарбничку успіхів? Звісно ж, не варто перегинати з дуже тісним графіком.
Близнюки
Близнюкам у неділю не варто намагатись показати з тебе того, ким ви не є. займайтесь власними справами, не зважайте на оточення і демонструйте свою силу діями, а не словами. Менше стресів - більше позитиву.
Рак
Ракам теж не варто планувати собі більше, аніж дозволяють можливості. Краще виконати все найважливіше, а вечір присвятити собі та своїм близьким. Літо наближається до кінця, тож варто зробити ще один спекотний вечір незабутнім.
Лев
Левам сьогодні краще не приймати рішення під впливом емоцій, а також краще уникати конфліктних ситуацій. Визначтесь з пріоритетами на найближчий час та займатись лише такими справами. Вечір ідеально провести вдома за фільмом.
Діва
Дівам астрологи радять не забувати про баланс у роботі та особистому житті. Поки одне йде вгору, то ви зовсім забуваєте про інше. Пора навчитись залишати роботу на роботі, а з вільного часу викроювати можливості для найближчих.
Терези
Чудовий день для Терезів, які зможуть впоратись з усіма робочими справами сьогодні. Важливо максимально зосередити увагу на них і не відкладати на інший час, але саме це є секретом успіху. А вже після цього можна влаштувати розваги.
Скорпіон
Скорпіонам сьогодні доведеться приспустити корону та відкласти егоїзм на полицю, адже дуже важливо налагодити стосунки з оточенням. Для цього потрібно буде менше говорити і більше слухати. Така проста річ здатна змінити ставлення до вас.
Стрілець
У Стрільців очікується легкий та позитивний недільний день. У вас є веселі плани, тому через зміни настрою не варто від них відмовлятись. Для того, щоб отримати нові враження, потрібно виходити з дому. Чому б сьогодні не зробити так?
Козеріг
Козерогів очікує позитивний день, коли нарешті може бути почати шлях до прощання з поганими звичками. Ви готові рухатись вперед, тому не звертайте увагу на тих, хто не серйозно ставиться до ваших планів. Зберігайте гарний настрій!
Водолій
Водоліям корисно буде запланувати на вихідні не тільки потрібні справи, а й ті, які принесуть вам задоволення. Час для себе є дуже важливим для відновлення енергії та появи нових цілей. Не нехтуйте можливостями.
Риби
Рибам сьогодні випаде нагода прийняти важливе рішення, яке може вплинути на їхнє майбутнє. Тому не поспішайте, добре обдумайте всі варіанти і лише тоді рухайтесь до нового завтра. А позбутись стресу допоможе максимально затишний вечір.
Читайте також: Гороскоп на серпень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
-
20:17Стажери побудували 250-сильний Volkswagen Golf GTE: дивіться, що в них вийшло
-
19:44Блогер перевірив ремонтопридатність нового Samsung Galaxy Note20
-
19:14У Британії з'явилась нова інструкція зі зйомок секс-сцен: що змінилось?
-
19:00З Днем прапора України 2020: красиві привітання у віршах
-
18:455 речей, які змінилися під час подорожей літаком у 2020 році
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
18:16Гороскоп на 23 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:44Психологи розповіли, що стає причиною завершення стосунків
-
17:16Хочеш собаку – гуляй з нею: німців змусять вигулювати улюбленців двічі на день
-
16:47Американці на Audi A6 проїхали через всю Америку за 25 годин і побили рекорд
-
16:16Гороскоп на цей тиждень 24 – 30 серпня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
15:49Учені розповіли, чому корисно іноді пити пиво
-
15:18Чи справді усмішка може покращити самопочуття
-
14:46Стильний аксесуар: HUAWEI показала смарт-окуляри у класичному дизайні
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:21Нові хіти літа 2020: плейлист свіжої популярної музики
-
13:51Як у себе вдома: дуже розслаблений єнот захопив ґанок (відео)
-
13:20Сексуальна Міс Всесвіт 2012 показала архівні фото в бікіні
-
13:06Привітання з Днем Прапора України 2020: патріотичні вірші, проза і картинки
-
12:49Чому виникає хронічна втома і як її побороти
-
12:15Рей Бредбері: 5 чудових книг, які має прочитати кожен
-
11:50Чи можна заразитись коронавірусом через взуття
-
11:22Так виглядають проблеми дорослих: кумедне фото, яке знайоме кожному
-
10:52Зваблива Емілі Ратажковскі в екстремальному міні розбурхала мережу
-
10:23Три міфи про правильне харчування, у які досі вірять
-
18:455 речей, які змінилися під час подорожей літаком у 2020 році
-
16:16Гороскоп на цей тиждень 24 – 30 серпня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:21Нові хіти літа 2020: плейлист свіжої популярної музики
-
12:15Рей Бредбері: 5 чудових книг, які має прочитати кожен
-
09:20Новий рекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 22 серпня
- 21 серпня
-
21:40СЕВІЛЬЯ ▶ ІНТЕР онлайн трансляція: дивитись фінал Ліги Європи 2020
-
20:187-річна дівчинка з Бейрута прикрасила обкладинку Vogue
-
18:00Олена Зеленська у першому дописі після паузи розповіла про COVID-19 у себе і сина
-
16:36СЕВІЛЬЯ – ІНТЕР: коли і де дивитись фінал Ліги Європи 2020, прогноз букмекерів
-
14:04День Незалежності 2020 у Києві: які вулиці перекриють і як курсуватиме транспорт 24 серпня
-
11:23Притула розповів, чи залишиться у політиці навіть у разі поразки на виборах
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 серпня
-
07:25Погода в Україні 21 серпня: послаблення спеки і дощі
- 20 серпня
-
21:46Ці пари знаків Зодіаку вірні один одному до самого кінця
-
19:05Користувачі мережі діляться смішними фото своєї невдалої засмаги: весела добірка
-
17:07Динамо показало нову форму із символічним дизайном
-
15:00Говори красиво! 10 українських слів, які варто повернути у вжиток
-
12:16Єгипет вимагатиме ПЛР-тест від українських туристів: коли запрацює нововведення
-
09:28Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 20 серпня
-
07:14Погода в Україні 20 серпня: точний прогноз по містах
- 19 серпня
-
19:24Найбільш неймовірні знаки Зодіаку кожної стихії
-
17:17Притула відмовиться від шоу-бізнесу заради політики: які проєкти він покидає
-
15:15Як правильно паркуватись на підйомах чи спусках: корисна шпаргалка для водіїв
-
11:57Героям: Без Обмежень і Ко випустили потужну пісню українською та білоруською
-
09:11Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 19 серпня