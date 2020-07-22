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Гороскоп на 23 липня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 23 липня 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Четвер на ще один день наближує нас до вихідних, тож готуйтесь до того, що вам на голову може звалитися несподівана робота. Зокрема, на Овнів і Тельців очікує бюрократична тяганина, а от Дівам і Левам вдасться у цей день сповна відпочити. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 23 липня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Сьогодні ви отримаєте низку дзвінків по роботі, але панікувати не слід. Вам просто потрібно буде позакривати всі "робочі" хвости перед вихідними, які однозначно мають видатися на славу. Аби правильно спланувати свій час вам доведеться у четвер відмовитися від користування соціальним мережам. Вечір Овнам бажано провести у колі рідних людей, які надихнуть вас на нові звершення та допоможуть здійснити одну з найбільш заповітних мрій.
Телець
Тельці уже не можуть дочекатися омріяних вихідних. Аби не просто пролежати кілька днів на дивані зорі рекомендують скласти детальний план усіх витівок, які ви плануєте утнути. Напишіть собі, куди та коли б ви хотіли піти; з ким хотіли б побачитися; що вивчити та який свій скіл прокачати. Це дозволить вам не лише грамотно розподілити час, яким ви володієте, а й отримати задоволення від того, що вас аж ніяк не мучитиме совість. Вихідні точно не пройдуть марно, якщо ви до них підготуєтесь.
Близнюки
Четвер для Близнюків пройде під егідою прибирання в оселі та в голові. Сьогодні у вас буде ідеальна нагода позбутися не лише мотлоху у вашому домі, а й небажаних думок, які заважають вам розвиватися. Спробуйте виділити для себе три основні проблеми, які останнім часом "гризуть" вас. А тепер дайте собі відповідь на питання, чи можете ви щось змінити? Можете? Тоді робіть ці зміни. Якщо ж ні – перестаньте забивати собі голову непотрібними думками, пов'язаними з цією проблемою.
Рак
У четвер Раки матимуть можливість потурбуватися про своє здоров'я. Цілком імовірно, що ви постійно відкладали візит до стоматолога. Якщо так є, то зорі рекомендують сьогодні побороти всі страхи та переступити поріг клініки. За відсутності очевидних проблем бажано підтримувати своє фізичне здоров'я. Можете вибратися на пробіжку або влаштувати собі домашні заняття, які дозволять не лише отримати заряд енергії, а й перезавантажитись.
Лев
Якщо у першій половині тижня на Левів очікувало багато роботи, то друга пройде на максимальному релаксі. У четвер ви матимете можливість присвятити час собі та самовдосконаленню. Зорі рекомендують провести ревізію на своїй книжковій полиці. Серед літератури виберіть 3 книги, які ви давно хотіли прочитати, але у вас не доходили до них руки. Поставте їх на свій робочий стіл. Вони будуть своєрідним нагадуванням. Пообіді бажано сходити кудись, аби розвіятись. Ідеальною буде прогулянка наодинці. Вона дозволить не "засмічувати" свою голову чужими думками та проблемами. Це вам зараз надзвичайно необхідно!
Діва
У Дів буде затишшя не лише в особистому житті, а й на роботі. Вас ніхто не дійматиме, не вимагатиме від вас надзусиль. Тож можете сьогодні спокійно та розслаблено робити те, що вам подобається та приносить задоволення. Для максимального результату спробуйте виписати собі завдання, які б ви самі хотіли виконати у цей день. А потім не забувайте гарненько так закреслювати все те, що ви виконали. Вам однозначно сподобається це заняття, адже ви побачите наочно, наскільки скорочується кількість доручень, які ви самі собі делегували.
Терези
Для Терезів цей четвер буде доволі буремним. У вас все буквально валитиметься з рук, дратуватимуть найменші дрібниці, але все це не має стати на заваді вашому хорошому настрою. Спробуйте усміхатися всім негараздам, які відбуваються навколо вас. Будьте обережними зі своїми словами у цей день. Є всі шанси, що ви можете наговорити зайвого тим, кого любите. Вечір присвятіть цілком і повністю собі. Це дозволить не лише відпочити від буденної метушні, а й дасть можливість переосмислити все, що ви зробили за останній час.
Скорпіон
Четвер буде вдалим днем для повноцінного відпочинку у Скорпіонів. Спробуйте вимкнути всі гаджети та вибратися кудись на природу. Не обов'язково для цього виїжджати кудись за місто. Просто киньте до рюкзака плед, хорошу книжку та щось смачненьке й чкурніть до сусіднього парку. Такий варіант відпочинку дозволить вам не лише позбутися всього інформаційного шуму, який вас оточує у режимі 24/7, а й дасть можливість надихнутися на нові звершення.
Стрілець
На Стрільців у цей день очікує надзвичайно серйозна розмова з керівником. Панікувати не слід. Ніхто звільняти вас не збирається. Але у вас є можливість піднятися кар'єрними сходами. І саме для цього ваш бос покличе до себе у кабінет. Поводьтесь невимушено та відкиньте всі страхи. Упевненість та спокій допоможуть вам, а також переконають начальника, що вам можна довіряти складніші завдання. Пообіді влаштуйте собі відпочинок з друзями, тож не полінуйтесь набрати їх та домовитися про посиденьки за кавою. Нових емоцій багато не буває.
Козеріг
У четвер Козерогам варто присвятити весь свій вільний час лише роботі. Даруйте, але іноді складається таке враження, що ви ходите до офісу лише для того, аби весело потеревенити з колегами. Це, звичайно ж, необхідна частина комунікації, ураховуючи тривалий карантин, але це негативно впливає на вашу продуктивність. Спробуйте сьогодні цілком і повністю зосередитися саме на роботі. Це дозволить вам не лише швидко виконати завдання, поставлені вам керівництвом. Ви ще й виділите трішки часу, який можна буде присвятити собі.
Водолій
Водоліям слід зосередитися на відпочинку. Ви останнім часом берете на себе надто багато завдань і обов'язків, через що буквально валитесь з ніг вечорами. Спробуйте правильно розставити пріоритети, залишаючи роботу в офісі. Вдома ж проводьте час лише для себе та рідних. Але це не означає, що потрібно проводити вас свій вільний час на кухні або за прибиранням. Не соромтесь делегувати свої домашні обов'язки іншим. Це дозволить вам сьогодні як слід відпочити, але зробити це так, щоб вас не гризла совість.
Риби
Четвер для Риб принесе нові враження та захоплення. Цілком імовірно, що ви відкриєте у собі раніше небачений талант, що дозволить вам переглянути своє ставлення до життя та заняття, яке забирає у вас зараз левову частку часу. Є всі шанси, що нове несподіване хобі стане справою усього вашого життя, тому не ставтесь до нього надто легковажно. Вам однозначно сподобаються зміни у житті, які воно з собою принесе.
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