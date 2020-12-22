На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гороскоп на 23 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
- 43
Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 23 грудня 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Екватор тижня пройде дуже активно для більшості знаків Зодіаку, але такий ритм принесе більше позитиву, аніж втоми.
І ще: Гороскоп на цей тиждень 21 – 27 грудня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 23 грудня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овнів чекає типова робоча середа, коли потрібно залишатись зосередженими та уважними. Спробуйте розпланувати день так, щоб встигнути і якісно виконати всі справи, і влаштувати максимально затишний вечірній відпочинок.
Телець
Не менш насичений день очікує і на Тельців, але промайне він дуже швидко. Сьогодні буде чимало приємних несподіванок та сюрпризів долі, які незабаром дозволять вивести своє життя на новий рівень. Не бійтесь йти вперед!
Близнюки
Близнюкам астрологи сьогодні рекомендують зосередити увагу на близьких людях та облаштуванню домівки. Пора зробити святкову атмосферу, яка буде не лише додавати настрою, а й не заважатиме роботі.
Рак
У Раків середа буде доволі активною, але не дозволяйте собі брати більше справ, аніж здатні виконати. Краще розставити пріоритети та знайти хоча б кілька годин для того, щоб відновити сили на настрій.
Лев
Левів очікує ряд несподіванок, тому варто увімкнути режим швидкої реакції та діяти. Не все ви можете контролювати, тому краще не конфліктувати з цього приводу. А от проявити себе у всій красі ніхто не заважає.
Діва
Діви хоч і не надто задоволені результатами своїх зусиль, але ситуація значно краща, аніж здається. Тому краще не хапати додаткових завдань, адже вони лише погіршать ваш емоційний стан. Пора відновити енергетичний баланс.
Терези
У Терезів стартує світла смуга у житті, коли всі справи вдаватимуться значно легше, аніж завжди. Тому вмикайтесь у роботу, дослухайтесь до інтуїції та не забувайте заряджатись хорошим настроєм. Вашому запалу зараз можуть позаздрити всі.
Скорпіон
Скорпіонам сьогодні вдасться відновити душевну рівновагу, але для цього потрібно організувати баланс і навколо. Поспілкуйтесь з тими, хто надихає вас, наведіть лад вдома та просто влаштуйте собі відпочинок.
Стрілець
Стрільцям астрологи радять у середу менше себе шкодувати та розповідати всім навколо про власні проблеми. Ви настільки зациклились на негативі, що не помічаєте, як сяє життя навколо. Більше хороших думок!
Козеріг
Козерогам екватор тижня принесе чимало нових справ, через які можливі перепади настрою. тому краще уникати агресії та не встрягати у суперечки. Не беріть близько до серця те, що не варте вашої уваги.
Водолій
Водолії сьогодні будуть ще тими щасливчиками, адже удача буде супроводжувати їх на кожному кроці. Будь-яка справа, завдання чи вибір отримуватимуть найкращий результат. Ви варті цього, тому не хвилюйтесь через дурниці.
Риби
Риби у грудні все більше наближаються до того, щоб їхнє особисте життя грало усіма барвами щастя. Вам вже вдалось або ще вдасться знайти людей, з якими можна провести чимало крутих моментів та відкритись. Не бійтесь робити перший крок.
Читайте також: День ангела у грудні 2020: календар іменин, кого вітати цього місяця
-
20:22Найгірші різдвяні фільми за версією сайту Rotten Tomatoes
-
19:48OnePlus показала концептуальний смартфон, який може змінювати колір задньої панелі
-
19:18Справжні відчайдухи: двоє канадців зіграли у шахмати в ополонці (відео)
-
18:49Танці з бубном: скандальну Cyberpunk 2077 запустили на Nintendo Switch
-
18:20Гороскоп на 23 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
17:48Aston Martin випустила "шпигунський" спорткар з кулеметами: ефектне відео
-
17:16Dirty Little Virus: Іґґі Поп присвятив коронавірусу свою нову пісню
-
17:00Любовний гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
-
16:42Знахідка дня: штучний інтелект визначить ваш психологічний вік
-
16:14YOZEFF – Танцюй: слухайте драйвовий трек українського співака
-
15:44У мережі показали, як проходять дорожні випробування першого кросовера Ferrari
-
15:17Український футболіст назвав ключову відмінність між Мессі і Роналду
-
14:46Xiaomi оголосила дату презентації флагманського Mi11: коли покажуть новинку
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:34Картинки з католицьким Різдвом 2020: листівки і відкритки на 25 грудня
-
14:15Зимова казка: мережу захопили фото засніжених Карпат
-
13:45Оля Полякова розповіла, на чому економить під час карантину
-
13:18Чим загрожує дефіцит фолієвої кислоти в організмі
-
12:44Пік страху: дивіться трейлер українського хорору
-
12:16Декілька нових слів, значення яких ви можете не знати
-
11:43Зірка серіалу Усі жінки відьми показала обличчя без макіяжу і фільтрів
-
11:11На Марсі розгледіли "янгола із серцем": фотофакт
-
10:50Цей алкогольний напій викликає найважче похмілля
-
10:30Названі найгірші фільми 2020 року: фільм Роберта Дауні-молодшого теж тут
-
20:22Найгірші різдвяні фільми за версією сайту Rotten Tomatoes
-
17:00Любовний гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
-
14:34Картинки з католицьким Різдвом 2020: листівки і відкритки на 25 грудня
-
14:15Зимова казка: мережу захопили фото засніжених Карпат
-
12:16Декілька нових слів, значення яких ви можете не знати
-
09:31Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 грудня
-
07:49VW Golf, Toyota Corolla і Honda Civic порівняли на тест-драйві: шалене відео
- 21 грудня
-
20:11Що подарувати дитині на Новий рік 2021: ТОП-5 крутих ідей
-
16:17Розкрито таємницю найдорожчої картини у світі
-
14:27Нові пісні зими 2020: плейлист популярної музики за тиждень
-
12:26Гороскоп на цей тиждень 21 – 27 грудня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
09:58Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 грудня
-
07:22Чому на вашому робочому місці мають бути кімнатні рослини
- 20 грудня
-
21:18Барак Обама назвав найкращі пісні 2020 року: Dua Lipa та Beyonce у ТОПі
-
19:25Дівчина тижня: львів'янка Оксана Бригідир, яка стала чемпіонкою світу з фітнес-бікіні
-
17:13ТОП 10 кращих українських книжок 2020 року
-
14:44Подарунки на Новий Рік: 50 ідей, що подарувати рідним та друзям
-
12:18Мессі забив 643 гол за Барселону, повторивши рекорд Пеле: бразилець у захваті від нього
-
09:19Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 грудня
-
08:21Формула 0,03: як визначити, скільки рідини вам потрібно пити
- 19 грудня
-
19:41Водіння автомобіля під час ожеледиці: поради експертів
-
17:15Цим знакам Зодіаку дуже пощастить у День Святого Миколая 2020
-
13:22Я сюди не розважатися приїхав: як поєднати роботу та відпочинок на Занзібарі
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 грудня
-
08:16Віртуальний суперкар Ford втілили у реальність