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23 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 23 червня, віряни вшановують пам'ять священномученика Тимофія, а у світі відзначають Міжнародний Олімпійський день. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 23 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять священномученика Тимофія. У народі ця дата отримала такі назви: Тимофіїв день, Тимофій знаменний, Тимофієві знамення, День привидів.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 23 червня, іменини відзначають власники таких імен: Ванда, Зенон, Йосип, Олександр, Антоніна, Василь, Іван, Тимофій, Феофан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день вдів
- День державної служби ООН
- Міжнародний Олімпійський день
- День державної служби України
- Національне свято Великого Герцогства Люксембург
- 1868 – Крістофер Шоулз зі штату Вісконсин одержав патент на друкарську машинку
- 1917 – Комітет Центральної Ради ухвалила текст І Універсалу до українського народу
- 1940 – французький генерал Шарль де Голль оголосив про створення в Лондоні Французького національного комітету
- 1961 – набув чинності підписаний в 1959 році Договір про мирне наукове використання Антарктики
- 1987 – Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною – 6 м 3 см
- 1990 – почалося повернення кримських татар на Батьківщину
- 2001 – розпочався триденний офіційний візит папи римського Івана Павла II в Україну
- 2016 – на референдумі щодо членства Великої Британії в ЄС більшість його учасників (52% при явці 72%) проголосували за вихід Об'єднаного Королівства з Євросоюзу ("Брекзит"). Наступного дня прем'єр-міністр Девід Кемерон, головний опонент "Брекзиту", оголосив про свій намір вийти у відставку.
ХТО НАРОДИВСЯ 23 ЧЕРВНЯ
- 1534 – Ода Нобунаґа, японський полководець.
- 1763 – Жозефіна Богарне, імператриця Франції, перша дружина Наполеона Бонапарта.
- 1874 – Богдан Боднарський, український книгознавець, бібліограф.
- 1889 – Анна Ахматова, російська поетеса українського походження.
- 1894 – Едуард VIII, король Великої Британії.
- 1910 – Жан Ануй, французький драматург і сценарист, видатний представник французької літератури XX століття.
- 1912 – Алан Тюрінг, британський математик, логік і криптограф.
- 1929 – Тед Лапідус, французький кутюр'є.
- 1931 – Кохан Григорій Романович, український кінорежисер, сценарист. Автор кінострічки про УПА "Страчені світанки".
- 1937 – Марті Ахтісаарі, президент Фінляндії, дипломат, лауреат Нобелівської премії миру 2008 року.
- 1938 – Люсіль Спенн, американська співачка.
- 1965 – Валерій Меладзе, російський співак.
- 1972 – Зінедін Зідан, французький футболіст.
- 1976 – Патрік Вієйра, французький футболіст.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо під час грози білі хмари йдуть перед синіми, то буде град.
- День погожий, а мурах майже не видно – чекай негоди.
- Якщо на Тимофія засуха, то в цей день добра не чекай.
- На листі верби крапельки липкого соку з’явилися – до негоди.
- Павуків не видно – до зміни погоди.
- Домашні птахи себе общипують – до дощу.
- Курка махає хвостом – до опадів.
- Ворони втягнули голови та скуйовдили пір'я – до негоди.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сон з 22 на 23 червня порожній. А ось сновидінню, побаченому вдень 23 червня, слід надати значення. Якщо сон хороший, то виповниться через два тижні, поганий – через рік. Нікому не розповідайте про те, що вам наснилося.
- У цей день не можна вдягати одяг навиворіт. Це призведе до нещасть.
- Ще нещастя пророкують тріснуте коромисло, розбите дзеркало, колесо, що відвалилося від воза.
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