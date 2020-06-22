23 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 23 червня, віряни вшановують пам'ять священномученика Тимофія, а у світі відзначають Міжнародний Олімпійський день. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 23 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять священномученика Тимофія. У народі ця дата отримала такі назви: Тимофіїв день, Тимофій знаменний, Тимофієві знамення, День привидів.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 23 червня, іменини відзначають власники таких імен: Ванда, Зенон, Йосип, Олександр, Антоніна, Василь, Іван, Тимофій, Феофан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день вдів

День державної служби ООН

Міжнародний Олімпійський день

День державної служби України

Національне свято Великого Герцогства Люксембург

1868 – Крістофер Шоулз зі штату Вісконсин одержав патент на друкарську машинку

1917 – Комітет Центральної Ради ухвалила текст І Універсалу до українського народу

1940 – французький генерал Шарль де Голль оголосив про створення в Лондоні Французького національного комітету

1961 – набув чинності підписаний в 1959 році Договір про мирне наукове використання Антарктики

1987 – Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною – 6 м 3 см

1990 – почалося повернення кримських татар на Батьківщину

2001 – розпочався триденний офіційний візит папи римського Івана Павла II в Україну

2016 – на референдумі щодо членства Великої Британії в ЄС більшість його учасників (52% при явці 72%) проголосували за вихід Об'єднаного Королівства з Євросоюзу ("Брекзит"). Наступного дня прем'єр-міністр Девід Кемерон, головний опонент "Брекзиту", оголосив про свій намір вийти у відставку.

ХТО НАРОДИВСЯ 23 ЧЕРВНЯ

1534 – Ода Нобунаґа, японський полководець.

1763 – Жозефіна Богарне, імператриця Франції, перша дружина Наполеона Бонапарта.

1874 – Богдан Боднарський, український книгознавець, бібліограф.

1889 – Анна Ахматова, російська поетеса українського походження.

1894 – Едуард VIII, король Великої Британії.

1910 – Жан Ануй, французький драматург і сценарист, видатний представник французької літератури XX століття.

1912 – Алан Тюрінг, британський математик, логік і криптограф.

1929 – Тед Лапідус, французький кутюр'є.

1931 – Кохан Григорій Романович, український кінорежисер, сценарист. Автор кінострічки про УПА "Страчені світанки".

1937 – Марті Ахтісаарі, президент Фінляндії, дипломат, лауреат Нобелівської премії миру 2008 року.

1938 – Люсіль Спенн, американська співачка.

1965 – Валерій Меладзе, російський співак.

1972 – Зінедін Зідан , французький футболіст.

, французький футболіст. 1976 – Патрік Вієйра, французький футболіст.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо під час грози білі хмари йдуть перед синіми, то буде град.

День погожий, а мурах майже не видно – чекай негоди.

Якщо на Тимофія засуха, то в цей день добра не чекай.

На листі верби крапельки липкого соку з’явилися – до негоди.

Павуків не видно – до зміни погоди.

Домашні птахи себе общипують – до дощу.

Курка махає хвостом – до опадів.

Ворони втягнули голови та скуйовдили пір'я – до негоди.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сон з 22 на 23 червня порожній. А ось сновидінню, побаченому вдень 23 червня, слід надати значення. Якщо сон хороший, то виповниться через два тижні, поганий – через рік. Нікому не розповідайте про те, що вам наснилося.

У цей день не можна вдягати одяг навиворіт. Це призведе до нещасть.

Ще нещастя пророкують тріснуте коромисло, розбите дзеркало, колесо, що відвалилося від воза.

Читайте також: Вихідні у червні 2020: коли й скільки буде вихідних в Україні