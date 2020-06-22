Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

23 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

  • 78
23 червня – вівторок - фото 1
23 червня – вівторок

Сьогодні, 23 червня, віряни вшановують пам'ять священномученика Тимофія, а у світі відзначають Міжнародний Олімпійський день. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 23 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять священномученика Тимофія. У народі ця дата отримала такі назви: Тимофіїв день, Тимофій знаменний, Тимофієві знамення, День привидів.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 23 червня, іменини відзначають власники таких імен: Ванда, Зенон, Йосип, Олександр, Антоніна, Василь, Іван, Тимофій, Феофан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

23 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 400381

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день вдів
  • День державної служби ООН
  • Міжнародний Олімпійський день
  • День державної служби України
  • Національне свято Великого Герцогства Люксембург
  • 1868 – Крістофер Шоулз зі штату Вісконсин одержав патент на друкарську машинку
  • 1917 – Комітет Центральної Ради ухвалила текст І Універсалу до українського народу
  • 1940 – французький генерал Шарль де Голль оголосив про створення в Лондоні Французького національного комітету
  • 1961 – набув чинності підписаний в 1959 році Договір про мирне наукове використання Антарктики
  • 1987 – Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною – 6 м 3 см
  • 1990 – почалося повернення кримських татар на Батьківщину
  • 2001 – розпочався триденний офіційний візит папи римського Івана Павла II в Україну
  • 2016 – на референдумі щодо членства Великої Британії в ЄС більшість його учасників (52% при явці 72%) проголосували за вихід Об'єднаного Королівства з Євросоюзу ("Брекзит"). Наступного дня прем'єр-міністр Девід Кемерон, головний опонент "Брекзиту", оголосив про свій намір вийти у відставку.
23 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 411514

ХТО НАРОДИВСЯ 23 ЧЕРВНЯ

  • 1534 – Ода Нобунаґа, японський полководець.
  • 1763 – Жозефіна Богарне, імператриця Франції, перша дружина Наполеона Бонапарта.
  • 1874 – Богдан Боднарський, український книгознавець, бібліограф.
  • 1889 – Анна Ахматова, російська поетеса українського походження.
  • 1894 – Едуард VIII, король Великої Британії.
  • 1910 – Жан Ануй, французький драматург і сценарист, видатний представник французької літератури XX століття.
  • 1912 – Алан Тюрінг, британський математик, логік і криптограф.
  • 1929 – Тед Лапідус, французький кутюр'є.
  • 1931 – Кохан Григорій Романович, український кінорежисер, сценарист. Автор кінострічки про УПА "Страчені світанки".
  • 1937 – Марті Ахтісаарі, президент Фінляндії, дипломат, лауреат Нобелівської премії миру 2008 року.
  • 1938 – Люсіль Спенн, американська співачка.
  • 1965 – Валерій Меладзе, російський співак.
  • 1972 – Зінедін Зідан, французький футболіст.
  • 1976 – Патрік Вієйра, французький футболіст.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо під час грози білі хмари йдуть перед синіми, то буде град.
  • День погожий, а мурах майже не видно – чекай негоди.
  • Якщо на Тимофія засуха, то в цей день добра не чекай.
  • На листі верби крапельки липкого соку з’явилися – до негоди.
  • Павуків не видно – до зміни погоди.
  • Домашні птахи себе общипують – до дощу.
  • Курка махає хвостом – до опадів.
  • Ворони втягнули голови та скуйовдили пір'я – до негоди.
23 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 411509

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Сон з 22 на 23 червня порожній. А ось сновидінню, побаченому вдень 23 червня, слід надати значення. Якщо сон хороший, то виповниться через два тижні, поганий – через рік. Нікому не розповідайте про те, що вам наснилося.
  • У цей день не можна вдягати одяг навиворіт. Це призведе до нещасть.
  • Ще нещастя пророкують тріснуте коромисло, розбите дзеркало, колесо, що відвалилося від воза.

Читайте також: Вихідні у червні 2020: коли й скільки буде вихідних в Україні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
4G тягне по Україні: вигравай круті призи в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
  • 03 червня, 11:50
  • 286
Як і з чим носити сонцезахисні окуляри чоловікам: 10 модних ідей у фото
  • 21 червня, 17:50
  • 121
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2393104
Загрузка...
Новини