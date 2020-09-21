Гороскоп на 22 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 22 вересня 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Місяць перебуває у знаку Стрільця. Цей місячний Стрілець дещо веде наші розумові процеси від земної логіки та конкретики в область абстрактного мислення. Дізнайтесь, що ж саме для вас підготували зорі сьогодні!

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 22 вересня 2020

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овни, цей день гарний для початку циклу фізичних вправ, лікувального голодування або дієти. Будь-які починання в цей день отримують додаткове енергетичне підживлення. Якщо ви давно над цим замислюєтеся, то сьогодні вдалий день для початку оздоровлення!

Тельці, вам сьогодні варто звернути свою увагу на такі негативні якості, як злість і скупість, через те, що їх подолання допоможе вам реалізувати нові починання. Допоки ви у полоні пережиття негативу, то прогрес уповільнюється.

Близнюки, сьогодні вівторок, а цей день тижня перебуває під заступництвом Марса, тому він сповнений енергії. Однак у вівторок буває важко зосередитися, вибрати правильний шлях розв'язання проблеми. Але якщо ви все обдумали заздалегідь, то – вперед, без тіні сумніву!

Раки, для першої фази місяця властиве збільшення енергії для звершення запланованих справ. Якщо ви розвинете в цей день бурхливу діяльність, вас чекає успіх. Удача чекає сильних, вольових людей, в яких енергія б'є ключем.

Леви, у цей період рекомендовано будувати плани та приступати до нових проєктів, зважувати та описувати плани розвитку новоспечених ідей, уважно розбирати проблеми та питання, як майбутнього періоду, так і ті, що залишилися нереалізованими з попереднього місяця за місячним календарем.

Діви, будь-які бюрократичні питання в цей час розв'язуються на подив легко, практично самі собою. Всілякі подорожі та відрядження також матимуть успіх і пройдуть без особливих негативних пригод. Однак варто остерігатися операцій, пов'язаних із землею або будівництвом.

Терези, сьогодні варто проявити максимальну свідомість, на яку ви здатні, та постаратися уникнути будь-яких негативних впливів ззовні. Особливу увагу необхідно приділити їжі, яку вживаєте у цей день.

Скорпіони, як і в роботі, в особистому сфері настає етап переосмислення нинішніх взаємин і цілком ймовірно, виведення їх на найвищий рівень. Швидко виникають нові зв'язки та знайомства. Разом зі зростальним місяцем в цей період життєва енергія також зростає.

Стрільці, це хороший день для фізичних навантажень, тож спортсменам і дачникам треба брати це на замітку. Витрачена вами енергія легко і швидко відновиться. Тим же, хто зайнятий у цей день тільки розумовою працею, корисно перемішати інтелектуальні вправи з зарядкою.

Козероги, сьогодні місяць перебуває в фазі зростання. На фізіологічному рівні в першу місячну фазу організм накопичує сили. Енергійність ще досить мала в усіх сферах життя, будь то самопочуття, особисте життя або бізнес.

Водолії, сьогодні 5 місячний день. А це означає, що нехтування власними принципами та борговими зобов'язаннями, нерішучість і сумніви можуть призвести до досить суттєвих змін ваших планів і поставити хрест на досягненні раніше запланованих починань.

Риби, попри загальну тенденцію розслабленого дня, цей період ідеальний для розв'язання питань, пов'язаних з юриспруденцією і будь-якими правовими справами. Можна сміливо подавати заявку в реєстраційні органи влади на створення юридичних осіб, громадських організацій або дочірніх підприємств.

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