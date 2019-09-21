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Гороскоп на 22 вересня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 22 вересня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Дізнайтесь, що ж зорі та планети пророкують сьогодні саме вам!
І ще: 22 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 22 вересня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, буває, що обставини ставлять вас перед вибором, і ви повинні відмовлятися від своєї власності. Таке розставання може виявитися досить болючим, тому що це може бути не тільки матеріальна власність, але і якийсь особистісний аспект – звичка чи пристрасть. Але втрата не повинна засмучувати вас до глибини душі, тому що ви можете тільки шкодувати про те, що сталося, і йти далі до нових завоювань і надбань.
Телець
Тельці, гарячкові дії або дії з примусу не для вас. Ви все робите поступально й звикли самі керувати, командувати. Ви не любите перебувати в замішанні або неспокої, тому дуже обачні. Проте інколи потрібно додати у своє життя дрібку ризику та адреналіну.
Близнюки
Близнюки, перш ніж щось зробити, ви повинні зважити всі свої "за" і "проти". На жаль, ви часто вважаєте за потрібне не рахуватися з думками інших людей. А це може мати поганий вплив на ваші справи. Важливо дослухатися до інших або принаймні вислухати їх.
Рак
Раки, вам корисно частіше зазирати всередину себе та проводити нещадну ревізію особистості й особистої поведінки. Тільки так можна позбутися від усього зайвого.
Лев
Леви, ви не звикли "літати в хмарах", а ставите перед собою реальні цілі, тому і спосіб життя у вас специфічний. Ви прекрасно реалізуєте свій потенціал в суспільній, політичній або комерційній діяльності, навіть не виключений вибір екстремальної професії (наприклад, пожежник або альпініст). Проте тримайте усі сфери вашого життя в балансі.
Діва
Діви, вам слід бути гранично чесними з навколишніми, і, перш за все, стосовно самих себе. Якщо у вас є недоліки або надмірності, і ви не виправляєте себе, а навпаки задовольняєте свої бажання і йдете на поводу у своїх звичок, то це викликає хаос і безлад.
Терези
Терези, ви побоюєтеся відсутності віддачі від поточних справ, а також переживаєте, що все буде дарма й безрезультативно. Недооцінення себе та своїх сил негативно впливає на ваш успіх. Припиніть знецінювати себе та повірте у щасливу вдачу.
Скорпіон
Скорпіони, найближчим часом вас чекають збитки та відчутні складності з грошима. Вам потрібно буде докласти масу сил, щоб повернути все на свої місця. Головне, не витрачайте гроші на непотрібні дрібниці.
Стрілець
Стрільці, ви відчуваєте себе абсолютно правим та вважаєте за потрібне довести це всім. Навіть, якщо ви дійсно впевнені у собі, не варто дратувати людей. Ви не зможете їх переконати.
Козеріг
Козероги, ви плануєте досягти поставлених цілей, а в цьому вам допоможе уважність, розумний підхід, аналіз як свого так і чужого досвіду. Прогноз рекомендує не тиснути на оточення, особливо на близьких: це принесе шкоду не тільки їм, але і вам самим.
Водолій
Водолії, поруч із вами є щира людина, яка має сильні почуття до вас, такі як дружба та навіть любов. Ви можете завжди на неї розраховувати, адже вона позитивно впливає на вас.
Риби
Риби, вас турбує невизначеність та постійне очікування. Проте вплинути на ситуацію ви не можете, тож доведеться чекати логічного розвитку подій.
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