22 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 22 вересня, віряни вшановують пам'ять святих Йоахіма та Анни, батьків Богородиці. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 22 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять праведних Йоахіма та Анни – батьків Діви Марії. День їх пам'яті відзначається після Різдва Пресвятої Богородиці. Це данина і прояв поваги перед тими, хто подарував життя Матері Ісуса, хто своєю вірою і благочестивою поведінкою заслужив в похилому віці доньку, яка подарувала порятунок всього людства. Праведним Анні та Йоахіму потрібно молитися у випадках безпліддя.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 22 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Яким, Анна, Йосип, Микита, Северин, Фома. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День партизанської слави України

День незалежності Болгарії

Пам'ять Святих і Праведних богоотців Йоахіма та Анни.

1002 – заснування міста Хотин.

1307 – Королівська рада Франції ухвалила рішення про арешт усіх тамплієрів, що перебувають на території держави.

1499 – Швейцарія здобула незалежність від Священної Римської імперії.

1784 – росіяни заснували перше постійне поселення на Алясці, на острові Кадьяк.

1792 – цей день був оголошений першим днем революційного французького календаря.

1862 – президент США Лінкольн Авраам оголосив про звільнення негрів-рабів.

1908 – Князівство Болгарія де-юре визнано незалежною державою.

1917 – Симон Петлюра виступив на засіданні Генерального секретаріату УНР із законопроєктом про Вільне козацтво.

1937 – утворені Кам'янець-Подільська, Полтавська, Житомирська, Миколаївська області.

1941 – в окупованому нацистами Києві відновлено діяльність Всеукраїнської православної церковної ради.

1955 – в Аргентині здійснено військовий переворот, що повалив уряд диктатора Хуана Перона.

1968 – українська співачка Софія Ротару вийшла заміж за свого акомпаніатора Анатолія Євдокименка.

1980 – почалася ірано-іракська війна.

1993 – прем'єр-міністра України Леоніда Кучму відправлено у відставку.

2012 – в одному з ресторанів Преторії під час збройного пограбування, смертельно поранений Коррі Сандерс, ексчемпіон світу з боксу, який наступного дня помер у лікарні.

ХТО НАРОДИВСЯ 22 ВЕРЕСНЯ

1601 – Анна Австрійська, королева Франції, мати Людовіка XIV.

1741 – Петер-Сімон Паллас, німецький природознавець та етнограф, академік.

1791 – Майкл Фарадей, британський фізик і хімік, який відкрив електромагнітну індукцію, творець генератора.

1811 – Міхал Годжа, словацький письменник, керівник словацького повстання проти угорців.

1835 – Олександр Потебня, український філолог-славіст, автор учення про внутрішню форму слова.

1869 – Андре Боньє, французький письменник.

1875 – Мікалоюс Константінас Чюрльоніс, литовський художник і композитор.

1896 – Грінберг Урі-Цві, єврейський письменник.

1907 – Моріс Бланшо, французький письменник, есеїст, літературний критик, філософ.

1909 – Євстахій Струк, діяч ОУН, адміністратор Львівського медичного інституту.

1928 – Світлана Кузьменко, українська письменниця, член НСПУ, ПЕН-клубу, Об'єднання українських письменників у Канаді "Слово".

1933 – Єско фон Путткамер, німецько-американський інженер-конструктор і керівний менеджер НАСА, письменник, історик космонавтики.

1938 – Дін Рід, американський актор та співак.

1939 – Табеї Дзюнко, японська альпіністка, перша жінка, яка підкорила Еверест.

1939 – Олександр Костін, український композитор, Народний артист України, Заслужений діяч мистецтв України, лауреат Шевченківської премії, член Національної спілки композиторів України.

1951 – Гурепко Микола Михайлович, український прозаїк.

1957 – Нік Кейв, австралійський рок-музикант, письменник, актор.

1959 – Борис Барський, український актор, поет, режисер, Народний артист України.

1964 – Хрущак Володимир Богданович, український прозаїк і журналіст.

1965 – Дещиця Андрій Богданович, український дипломат, Надзвичайний і повноважний Посол, виконувач обов'язків Міністра закордонних справ України.

1971 – Лариса Заспа, українська гандболістка, бронзова призерка Олімпійських ігор.

1975 – Галета Олена Ігорівна, українська поетеса і літературознавець.

1979 – Роберто Савіано, італійський письменник та журналіст.

1987 – Том Фелтон, актор, зіграв Драго Малфоя в фільмах про Гаррі Поттера.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Багато павутини – до погожої осені та морозної зими.

Якщо в цей день дрова заготовити, то взимку в будинку буде набагато тепліше.

Якщо випаде сніг, то буде поганий врожай наступного року.

Якщо з модрини ще не всі голки обсипалися, то взимку буде багато снігу, але він буде швидко танути.

Багато лушпиння на цибулі – зима буде холодною.

Листя з вишні ще не опало – до теплої погоди.

Ожеледь 22 вересня – до дощу.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Раніше наші предки в день осіннього рівнодення відвідували кладовища і прикрашали могили. Не дотримання цієї традиції могло накликати біду.

Також не можна відмовляти гостям, а навпаки – накрити святковий стіл та пригощати смаколиками усіх охочих.

До цього дня ви повинні були докласти максимум зусиль, щоб підготуватися до зими – дрова, закрутки, заготовки тощо. Інакше – мороз та холодить буде дошкуляти вам усю зиму.

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