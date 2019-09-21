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22 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 22 вересня, віряни вшановують пам'ять святих Йоахіма та Анни, батьків Богородиці. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 22 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять праведних Йоахіма та Анни – батьків Діви Марії. День їх пам'яті відзначається після Різдва Пресвятої Богородиці. Це данина і прояв поваги перед тими, хто подарував життя Матері Ісуса, хто своєю вірою і благочестивою поведінкою заслужив в похилому віці доньку, яка подарувала порятунок всього людства. Праведним Анні та Йоахіму потрібно молитися у випадках безпліддя.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 22 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Яким, Анна, Йосип, Микита, Северин, Фома. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День партизанської слави України
- День незалежності Болгарії
- Пам'ять Святих і Праведних богоотців Йоахіма та Анни.
- 1002 – заснування міста Хотин.
- 1307 – Королівська рада Франції ухвалила рішення про арешт усіх тамплієрів, що перебувають на території держави.
- 1499 – Швейцарія здобула незалежність від Священної Римської імперії.
- 1784 – росіяни заснували перше постійне поселення на Алясці, на острові Кадьяк.
- 1792 – цей день був оголошений першим днем революційного французького календаря.
- 1862 – президент США Лінкольн Авраам оголосив про звільнення негрів-рабів.
- 1908 – Князівство Болгарія де-юре визнано незалежною державою.
- 1917 – Симон Петлюра виступив на засіданні Генерального секретаріату УНР із законопроєктом про Вільне козацтво.
- 1937 – утворені Кам'янець-Подільська, Полтавська, Житомирська, Миколаївська області.
- 1941 – в окупованому нацистами Києві відновлено діяльність Всеукраїнської православної церковної ради.
- 1955 – в Аргентині здійснено військовий переворот, що повалив уряд диктатора Хуана Перона.
- 1968 – українська співачка Софія Ротару вийшла заміж за свого акомпаніатора Анатолія Євдокименка.
- 1980 – почалася ірано-іракська війна.
- 1993 – прем'єр-міністра України Леоніда Кучму відправлено у відставку.
- 2012 – в одному з ресторанів Преторії під час збройного пограбування, смертельно поранений Коррі Сандерс, ексчемпіон світу з боксу, який наступного дня помер у лікарні.
ХТО НАРОДИВСЯ 22 ВЕРЕСНЯ
- 1601 – Анна Австрійська, королева Франції, мати Людовіка XIV.
- 1741 – Петер-Сімон Паллас, німецький природознавець та етнограф, академік.
- 1791 – Майкл Фарадей, британський фізик і хімік, який відкрив електромагнітну індукцію, творець генератора.
- 1811 – Міхал Годжа, словацький письменник, керівник словацького повстання проти угорців.
- 1835 – Олександр Потебня, український філолог-славіст, автор учення про внутрішню форму слова.
- 1869 – Андре Боньє, французький письменник.
- 1875 – Мікалоюс Константінас Чюрльоніс, литовський художник і композитор.
- 1896 – Грінберг Урі-Цві, єврейський письменник.
- 1907 – Моріс Бланшо, французький письменник, есеїст, літературний критик, філософ.
- 1909 – Євстахій Струк, діяч ОУН, адміністратор Львівського медичного інституту.
- 1928 – Світлана Кузьменко, українська письменниця, член НСПУ, ПЕН-клубу, Об'єднання українських письменників у Канаді "Слово".
- 1933 – Єско фон Путткамер, німецько-американський інженер-конструктор і керівний менеджер НАСА, письменник, історик космонавтики.
- 1938 – Дін Рід, американський актор та співак.
- 1939 – Табеї Дзюнко, японська альпіністка, перша жінка, яка підкорила Еверест.
- 1939 – Олександр Костін, український композитор, Народний артист України, Заслужений діяч мистецтв України, лауреат Шевченківської премії, член Національної спілки композиторів України.
- 1951 – Гурепко Микола Михайлович, український прозаїк.
- 1957 – Нік Кейв, австралійський рок-музикант, письменник, актор.
- 1959 – Борис Барський, український актор, поет, режисер, Народний артист України.
- 1964 – Хрущак Володимир Богданович, український прозаїк і журналіст.
- 1965 – Дещиця Андрій Богданович, український дипломат, Надзвичайний і повноважний Посол, виконувач обов'язків Міністра закордонних справ України.
- 1971 – Лариса Заспа, українська гандболістка, бронзова призерка Олімпійських ігор.
- 1975 – Галета Олена Ігорівна, українська поетеса і літературознавець.
- 1979 – Роберто Савіано, італійський письменник та журналіст.
- 1987 – Том Фелтон, актор, зіграв Драго Малфоя в фільмах про Гаррі Поттера.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Багато павутини – до погожої осені та морозної зими.
- Якщо в цей день дрова заготовити, то взимку в будинку буде набагато тепліше.
- Якщо випаде сніг, то буде поганий врожай наступного року.
- Якщо з модрини ще не всі голки обсипалися, то взимку буде багато снігу, але він буде швидко танути.
- Багато лушпиння на цибулі – зима буде холодною.
- Листя з вишні ще не опало – до теплої погоди.
- Ожеледь 22 вересня – до дощу.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Раніше наші предки в день осіннього рівнодення відвідували кладовища і прикрашали могили. Не дотримання цієї традиції могло накликати біду.
- Також не можна відмовляти гостям, а навпаки – накрити святковий стіл та пригощати смаколиками усіх охочих.
- До цього дня ви повинні були докласти максимум зусиль, щоб підготуватися до зими – дрова, закрутки, заготовки тощо. Інакше – мороз та холодить буде дошкуляти вам усю зиму.
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