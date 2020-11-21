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Гороскоп на 22 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 22 листопада 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні від взаємодії з іншими ви більше виграєте, ніж втратите. Отже, нині не варто ображено забиватися у свій кут і намагатися зробити все самому, краще поступитися в парі питань, але заручитися чиєюсь допомогою.
І ще: Зима близько: як знакам Зодіаку підготуватись до грудня
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 22 листопада 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, сьогодні ви схильні займатися громадською діяльністю, натхнені та здатні заразити цим підйомом співробітників і компаньйонів, навіть начальство. Насмілюйтеся, це ваш день! Коштом особистої привабливості та фізичної чарівності сьогодні вам багато по плечу.
Телець
Тельці, сьогодні ви можете розраховувати на матеріальну допомогу, на ідейну підтримку начальника, впливових осіб і покровителів, особливо серед представників протилежної статі. Завдяки підвищеній увазі до інших людей і розумінню їхніх інтересів ви успішно укладаєте угоди та договори, причому собі не в збиток.
Близнюки
Близнюки, сьогодні можете сподіватися на відчутний прибуток, і навіть невеликі подарунки. Хороший день для проведення офіційних зустрічей, зустрічі зі спонсорами, урочистих прийомів. Можете розраховувати на отримання позики, успішне вирішення юридичних справ.
Рак
Раки, сьогодні знання варто розглядати як засіб, а не як мету. Ваші навички вдосконалюватися не будуть, навіть якщо ви докладете до цього найтитанічніші зусилля, на які спроможні.
Лев
Леви, сьогодні ви повинні побоюватися таємних недоброзичливців, які стануть плести інтриги за вашою спиною з метою підриву авторитету. Уникнути усіляких неприємностей вам допоможе інтуїція і вміння розбиратися в людях.
Діва
Діви, в цей день вас охопить сильне бажання самоствердитися у всіх життєвих областях. З одного боку це добре, але дуже важливо, щоб методи, за допомогою яких ви будете самостверджуватися, не йшли всупереч із суспільною мораллю і нормами поведінки.
Терези
Терези, сьогодні день хороший для того, щоб творити чудеса. Не важливо, що ви не вмієте цього робити, спробуйте, раптом так вийде. А якщо докладете зусиль, то шанс на диво збільшиться ще у кілька разів.
Скорпіон
Скорпіони, сьогодні дратівливість, агресивність, розбіжності, які виникають, заважають успішному веденню справ протягом цього дня. День несприятливий для ділового спілкування, переговорів, укладання угод, торгівлі, для прийняття рішень, звернення до начальства.
Стрілець
Стрільці, сьогодні можливі фінансові труднощі, отримання неприємної звістки. Різні затримки та перешкоди, можливі ще й аварії, так що не варто вирушати у поїздки. Можливі великі конфлікти, протистояння з партнерами та товаришами по службі. Погано триває будь-яка інтелектуальна діяльність.
Козеріг
Козероги, сьогодні ви будете користуватися рідкісним успіхом у протилежної статі. У справах варто бути гранично уважними, тому що ви можете зробити елементарну помилку, небезпечну фінансовими втратами. Чудовий настрій і бойовий запал, сприяють вашому самоствердження.
Водолій
Водолії, сьогодні доведеться дещо зменшити амбіції та переглянути задумане, оцінюючи можливі наслідки тої чи іншої дії. Суспільство, схоже, ще не готове до того, що ви маєте намір йому запропонувати.
Риби
Риби, сьогодні посилюється творче мислення, здатність бачити суть речей, враховувати деталі. Посилюються підсвідомі процеси, тому не слід нехтувати незвичайними подіями сьогоднішнього дня. Посилюється й уява, тому слід остерігатися ілюзій.
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