Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гороскоп на 22 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
- 37
Актуальний гороскоп на сьогодні, 22 грудня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Дізнайтесь, що ж зорі підготували для вас сьогодні!
І ще: Вихідні у грудні 2019 в Україні: коли будуть вихідні дні і державні свята
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 22 грудня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, ваш сьогоднішній день буде напрочуд продуктивним, якщо ви задасте відповідний ритм з самого ранку. Якщо ж ви захочете довше побути під ковдрою, то протягом дня не очікуйте сили, яка допоможе вам звернути гори.
Телець
Тільці, сьогодні ви стикнетеся з однією звичною для вас ситуацією, проте у вас буде змога подивитися на події, які розгортаються, під новим кутом. Такий досвід буває дуже корисним!
Близнюки
Близнюки, пам'ятайте, хто не працює, той не їсть. А хто працює багато, повинен багато відпочивати. Тепер вам залишається обрати сторону, на якій ви хочете бути: голодувати чи релаксувати?
Рак
Раки, ви буваєте нестерпні, коли жалієтеся та переповідаєте про свої негаразди по 100500 раз. Є одна істина: порятунок потопельників – справа рук самих потопельників. Тому менше нийте, зберіть себе докупи та розпочніть розв'язувати проблеми, які вас турбують.
Лев
Леви, а ви знаєте, що отримувати подарунки менш приємно, ніж дарувати? Сьогодні напрочуд вдалий день, щоб потішить когось з рідних чи друзів. Те, що ви приділите увагу людині, вона оцінить й запам'ятає надовго.
Діва
Діви, сьогоднішній день створений для того, щоб ви раділи, адже приводів для усмішки буде багато. Вдосталь навеселившись, не забувайте, хто саме створює вам такий настрій – привід подякувати не забариться.
Терези
Терези, сьогодні буде сімейний день. Тому рекомендуємо вам придумати цікаве заняття для рідних, яке всіх згуртує: кіноперегляд, похід на ковзанку, приготування імбирного печива, перегляд фотографій та альбомів тощо.
Скорпіон
Скорпіони, настав слушний час витратитися. Сьогодні на вас чекають фінансові втрати, але це буде безболісно та приємно. Жодних штрафів, неочікуваних проблем, чеків за послуги тощо. Нічого такого, а лише покупки, які потішать вас або найрідніших.
Стрілець
Стрільці, для вас зорі та планети підготували такий прогноз: цей день виявиться набагато довшим, ніж інші. У вас є два варіанти, як діяти: або скористатися становищем й встигнути удвічі більше справ, або нудьгувати та втомитися через те, що день все ніяк не завершиться.
Козеріг
Козероги, сьогодні перед вами відкриються нові можливості. Проте не буде ніякої червоної доріжки, яка б вела вас прямо до успіху. Буде лише маленька шпаринка, яку вам потрібно буде вчасно помітити та скористатися становищем.
Водолій
Водолії, порада для вас на сьогодні – менше нервів! Насправді є не так багато сфер вашого впливу, тож ви не можете змінити усе, що забажаєте. А якщо це неможливо, то чи потрібно перейматися з цього приводу?
Риби
Риби, сьогодні приділіть особливу увагу вашій сім'ї. Можливо ви й не помічаєте, проте ваші рідні сумують за вами та їм не вистачає спілкування з вами. Час, який ви проведе разом з найближчими, закарбується у пам'яті та серці.
До теми: Магнітні бурі у грудні 2019: календар небезпечних дат в Україні
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
Читай максимум цікавих новин у Viber
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
-
18:24Як у Швеції боротимуться з відсутністю святкового настрою у людей
-
18:00Гороскоп на 22 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:53Науковці виявили ген, який відповідає за багатство
-
17:23Apple вирішила позбутися моноброви в iPhone: фотофакт
-
17:00Картинки з Днем ангела Анни: листівки і відкритки на іменини 2019
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
16:53Біллі Айліш показала свій дім і пухнастого улюбленця у Carpool Karaoke
-
16:40Любовний гороскоп на 2020 рік Щура для знаків Зодіаку: що віщують зірки та планети
-
16:35Відома модель показала фанатам пружні сідниці: спекотні кадри
-
16:13Розвели на рівному місці: огляд найбільш суперечливого смартфона року – Xiaomi Mi Note 10
-
15:55Як виглядає ідеальний вечір п'ятниці у чоловіків: фотофакт
-
15:32Кожен охочий тепер може стати власником Tesla Cybertruck
-
15:15Названо найгірші страви на новорічному столі
-
14:53Каністри з повітрям і пеніси на стінах: як серіал "Чорнобиль" змінив зону відчуження
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:32Я гордий бути українцем: Зозуля подякував землякам за підтримку
-
14:15Епічні фото домашніх улюбленців, які не у захваті від свят
-
14:00День зимового сонцестояння 2019: що можна і не можна робити 22 грудня
-
13:46Ви здивуєтесь: ці звичайні продукти викликають залежність
-
13:10ТЕСТ: Вгадай рекламний ролик за слоганом
-
12:47Без макіяжу та в крихітному купальнику: Ріта Ора розбурхала гарячими фото
-
12:18Pianoбой – Якщо хочеш Новий рік: дивіться новий атмосферний кліп
-
11:51Єдина дочка Кузьми Скрябіна вийшла заміж: DZIDZIO показав фото з весілля
-
11:17Українські фільми 2019 року: найкращі кінопрем'єри за версією Радіо МАКСИМУМ
-
10:50МастерШеф 9 сезон: хто пройшов у суперфінал кулінарного шоу 2019
-
16:13Розвели на рівному місці: огляд найбільш суперечливого смартфона року – Xiaomi Mi Note 10
-
13:10ТЕСТ: Вгадай рекламний ролик за слоганом
-
11:17Українські фільми 2019 року: найкращі кінопрем'єри за версією Радіо МАКСИМУМ
-
08:17Погода в Україні на вихідних: що очікувати 21-22 грудня
- 20 грудня
-
21:55На порносайтах з'явилися відео з індичками: чим вони корисні для чоловіків
-
19:00Від сумного Кіану до Малюка Йоди: весела добірка найкращих мемів десятиліття
-
16:36В Україні з'явиться відеофіксація іспиту на водійські права: як це працюватиме
-
14:15Найкращі мультфільми 2019, які сподобались і дітям, і дорослим
-
12:00ТЕСТ: Встав пропущені слова в українські хіти з 90-х
-
11:35В обіг надійшли 5-гривневі монети та нові 50-гривневі банкноти: фотофакт
-
08:10KAZKA – Грай: слухайте онлайн новий запальний хіт, текст пісні
-
07:17Погода в Україні 20 грудня: у більшості областей похолоднішає
- 19 грудня
-
21:54Ці продукти забезпечать вам здоровий сон
-
19:53iPhone став найприбутковішим смартфоном у світі
-
17:365 випадків, коли водіям треба вмикати "аварійку", але не всі це роблять
-
14:1010 найкращих українських книжок 2019 року за версією Радіо МАКСИМУМ
-
12:00ТЕСТ: Що тобі треба встигнути зробити перед Новим роком
-
10:39Картинки з Днем ангела Миколи: листівки і відкритки з іменинами
-
07:14Лікарі розповіли, яким має бути правильний бутерброд з ікрою
- 18 грудня
-
21:42Картинки з Миколаєм: листівки і відкритки до дня Святого Миколая 2019
-
20:33Водійські права онлайн: як зараз виглядає і працює додаток ДІЯ
-
18:21Моделі 90-х: як змінилася ефектна чешка Поліна Порізкова (18+)
-
16:15Найкращі серіали 2019 року: рейтинг ТОП 15 новинок, які варті вашого часу
-
15:14Відпочинок на морі взимку: п'ять вагомих причин полетіти на Кіпр
-
12:00ТЕСТ: Що принесе тобі Святий Миколай