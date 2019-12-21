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Гороскоп на 22 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку

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Гороскоп на день українською

Актуальний гороскоп на сьогодні, 22 грудня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

Дізнайтесь, що ж зорі підготували для вас сьогодні!

І ще: Вихідні у грудні 2019 в Україні: коли будуть вихідні дні і державні свята

До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 22 грудня 2019

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на 22 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366225
Овни, ваш сьогоднішній день буде напрочуд продуктивним, якщо ви задасте відповідний ритм з самого ранку. Якщо ж ви захочете довше побути під ковдрою, то протягом дня не очікуйте сили, яка допоможе вам звернути гори.

Телець

Гороскоп на 22 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366224
Тільці, сьогодні ви стикнетеся з однією звичною для вас ситуацією, проте у вас буде змога подивитися на події, які розгортаються, під новим кутом. Такий досвід буває дуже корисним!

Близнюки

Гороскоп на 22 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366231
Близнюки, пам'ятайте, хто не працює, той не їсть. А хто працює багато, повинен багато відпочивати. Тепер вам залишається обрати сторону, на якій ви хочете бути: голодувати чи релаксувати?

Рак

Гороскоп на 22 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366230
Раки, ви буваєте нестерпні, коли жалієтеся та переповідаєте про свої негаразди по 100500 раз. Є одна істина: порятунок потопельників – справа рук самих потопельників. Тому менше нийте, зберіть себе докупи та розпочніть розв'язувати проблеми, які вас турбують.

Лев

Гороскоп на 22 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366227
Леви, а ви знаєте, що отримувати подарунки менш приємно, ніж дарувати? Сьогодні напрочуд вдалий день, щоб потішить когось з рідних чи друзів. Те, що ви приділите увагу людині, вона оцінить й запам'ятає надовго.

Діва

Гороскоп на 22 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366233
Діви, сьогоднішній день створений для того, щоб ви раділи, адже приводів для усмішки буде багато. Вдосталь навеселившись, не забувайте, хто саме створює вам такий настрій – привід подякувати не забариться.

Терези

Гороскоп на 22 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366232
Терези, сьогодні буде сімейний день. Тому рекомендуємо вам придумати цікаве заняття для рідних, яке всіх згуртує: кіноперегляд, похід на ковзанку, приготування імбирного печива, перегляд фотографій та альбомів тощо.

Скорпіон

Гороскоп на 22 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366228
Скорпіони, настав слушний час витратитися. Сьогодні на вас чекають фінансові втрати, але це буде безболісно та приємно. Жодних штрафів, неочікуваних проблем, чеків за послуги тощо. Нічого такого, а лише покупки, які потішать вас або найрідніших.

Стрілець

Гороскоп на 22 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366234
Стрільці, для вас зорі та планети підготували такий прогноз: цей день виявиться набагато довшим, ніж інші. У вас є два варіанти, як діяти: або скористатися становищем й встигнути удвічі більше справ, або нудьгувати та втомитися через те, що день все ніяк не завершиться.

Козеріг

Гороскоп на 22 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366226
Козероги, сьогодні перед вами відкриються нові можливості. Проте не буде ніякої червоної доріжки, яка б вела вас прямо до успіху. Буде лише маленька шпаринка, яку вам потрібно буде вчасно помітити та скористатися становищем.

Водолій

Гороскоп на 22 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366223
Водолії, порада для вас на сьогодні – менше нервів! Насправді є не так багато сфер вашого впливу, тож ви не можете змінити усе, що забажаєте. А якщо це неможливо, то чи потрібно перейматися з цього приводу?

Риби

Гороскоп на 22 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366229
Риби, сьогодні приділіть особливу увагу вашій сім'ї. Можливо ви й не помічаєте, проте ваші рідні сумують за вами та їм не вистачає спілкування з вами. Час, який ви проведе разом з найближчими, закарбується у пам'яті та серці.

До теми: Магнітні бурі у грудні 2019: календар небезпечних дат в Україні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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