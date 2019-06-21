На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гороскоп на 22 червня 2019: Водолії та Риби будуть вражені
-
- 29
Актуальний гороскоп на сьогодні, 22 червня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні позитивний настрій забезпечать події вчорашньої доби або раннього ранку. Краще не міняти плани: швидше за все, вони виявляться найкращим варіантом для поточного моменту.
Читайте також: Гороскоп на червень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 22 червня 2019
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Сьогодні на Овнів благотворно впливає перебування у неформальному середовищі з вільними правилами, в романтичній атмосфері. Добре провести час з друзями, коханою людиною, а також з людьми, яких ви вважаєте оригінальними особистостями і у яких можете чогось навчитися. Можна отримати задоволення від контакту з жителями інших країн.
Телець
Сприятливий день для Тельців, здатних діяти самостійно, без будь-чиєї допомоги і зайвого контролю. Постарайтеся затратити мінімум зусиль на досягнення максимального результату.
Близнюки
У Близнюків єдиною неприємністю цього дня може стати негативний настрій когось із близьких. Суворо заборонено відповідати агресією на негатив. Краще подумайте, як допомогти людині, яка втратила гармонію. Також рекомендується збагатити свій внутрішній світ читанням хорошої літератури або переглядом шедеврів світового кінематографа. Вітаються будь-які справи, що дарують спокій і позитив. Позбавляйтеся від втоми без допомоги алкоголю.
Рак
Сьогодні зірки не радять Ракам поспішати з ініціативою. Ви тільки виграєте, якщо не станете квапити події і будете входити в нову роль поступово. Добре побути на природі або в місцях, пов'язаних зі спілкуванням, з послугами у сфері краси та комфорту. Якщо ви опинилися в незвичайній приємній обстановці або новій компанії, не варто завчасно її залишати: можливо, ви почуєте щось цікаве.
Лев
Сьогодні найвразливіше місце в організмі Левів – хребет. У таких випадках рекомендується не ковтати знеболюючі препарати, а якомога швидше звернутися до хорошого масажиста або мануального терапевта. Не менш дієву допомогу Левам може надати фізіотерапія.
Діва
Дівам 22 червня не варто чекати подарунків долі. Все, що буде задумано здійснити, слід виконувати, прикладаючи максимум сил, проявляючи терпіння і спартанську стійкість. Субота, швидше за все, пройде нелегко. Однак цей день може стати справжнім проривом в долі шлюбу (роману). Не можна виключати, що хтось істотно збільшить поточний дохід або придбає щось по-справжньому цінне. Вечір рекомендується проводити далеко від метушні, займаючись повноцінним релаксом.
Терези
Терезам сьогодні варто віддати перевагу найбільш приємним для себе справам і контактам. Краще не жертвувати своїм правом на відпочинок, шансом поспілкуватися з пасією або дітьми. Навіть якщо попереду щільний робочий графік або назрів конфлікт, зірки не радять сьогодні кидатися у бій. Замість цього, корисно пошукати потенційних неформальних союзників через друзів або спільне хобі.
Скорпіон
Не виключено, що спроби виділитися, звернути на себе увагу нічим хорошим не закінчаться. Вас чекають заздрість недоброзичливців, підступи колег, фінансові проблеми. Вам слід зменшити свій запал і стати зразками скромності. Така поведінка врятує вас від провалів і невдач.
Стрілець
Стрільцям 22 червня не рекомендується брати на абордаж неприступну фортецю. Мова, ймовірно, про будь-яку складну мету. Будьте мудрі. Можливо, побачивши від вас байдужість, ця людина сама зробить крок для того, щоб зблизитися. Субота – вдалий час, щоб почати домашній ремонт або велику перестановку. Також не варто забувати про старших членів родини. Порадуйте їх телефонним дзвінком або особистим візитом.
Козеріг
Сьогодні зірки не радять Козерогам передбачати події. Не варто робити перший крок, поспішати з реакцією на пропозицію. Щоб уникнути стратегічних промахів в основній справі, краще зайнятися другорядною справою. День багатий на позитивні емоції і ви легко знайдете, на що відволіктися. Вас порадують несподівані можливості, оригінальні знахідки і покупки, незвичні джерела задоволення і грошові надходження.
Водолій
Багато Водолії сьогодні будуть на підйомі. Попередній період був для більшості з них успішним у всіх сенсах. Але от тільки не захоплюйтеся накопиченням: занадто сите життя обернеться для вас душевним дискомфортом. Зараз вам потрібно спокійно оцінити свої досягнення, розібратися, які з початих проектів треба реалізувати в першу чергу, словом, створити базу для спокійного і розміреного життя.
Риби
Рибам сьогодні не бажано піддаватися на провокації. Є ризик, що поруч з'явиться людина, яка має на меті позбавити емоційної рівноваги. Після полудня, швидше за все, запанує куди більш спокійна атмосфера. Рекомендується присвятити цей час собі. Можна зайнятися здоров'ям, прогулятися в кіно або відвідати косметолога. Під забороною зайві одкровення навіть з тими людьми, яким повністю довіряєте. Увечері може нагадати про себе людина, з якою давно не перетиналися.
І ще: Гороскоп на цей тиждень 10 – 16 червня 2019 для знаків Зодіаку
-
19:44Простий лайфхак, як визначити тип своєї статури
-
19:15Онлайн трансляція: NASA встановило колеса і опори на марсохід Mars 2020
-
18:57Привітання з Випускним 2019: побажання випускникам від батьків і вчителів
-
18:40Обкладинку з найпишнішою моделлю визнали найкращою за рік
-
18:10Гороскоп на 22 червня 2019: Водолії та Риби будуть вражені
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
17:41Чорнобиль сьогодні: Netflix показав унікальні кадри відродження флори і фауни
-
17:09Вибори 2019: відомий український футболіст балотується у парламент
-
16:52На Корсиці знайшли новий різновид кішки: фотофакт
-
16:27Google припиняє виробництво планшетів
-
16:10Такими Друзів ви ще не бачили: раритетні фото зі зйомок улюбленого серіалу
-
15:49Щасливий молодий тато невдало використав пневмохлопавку: кумедне відео
-
15:28Літнє сонцестояння в Стоунхенджі: вражаючі фото неймовірного світанку
-
15:17Ляшко прийшов у Верховну Раду з собакою: відео
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:54Місячний посівний календар на липень 2019: сприятливі і несприятливі дні
-
14:21Coca-Cola, Maggi, Milky Way та інша легендарна реклама з 90-х
-
14:03Привітання на хрестини: найкращі поздоровлення з хрещенням дитини
-
13:56Механічне муркало: з'явився робот-компаньйон у вигляді котика
-
13:275 правил харчування, які допоможуть не набирати вагу
-
13:02Христина Соловій – Любий друг: вийшов новий кліп в стилі серіалу Твін Пікс
-
12:50З'явився мультфільм, який створив штучний інтелект
-
12:36Оладки з кабачків: рецепти корисних і смачних млинців у фото
-
12:21Дуже дивні справи 3: дивіться новий трейлер серіалу, який вразить вас до мурашок
-
11:50Візьміть собаку на роботу: чому українці працюють сьогодні з улюбленцями
-
17:41Чорнобиль сьогодні: Netflix показав унікальні кадри відродження флори і фауни
-
16:10Такими Друзів ви ще не бачили: раритетні фото зі зйомок улюбленого серіалу
-
14:21Coca-Cola, Maggi, Milky Way та інша легендарна реклама з 90-х
-
13:02Христина Соловій – Любий друг: вийшов новий кліп в стилі серіалу Твін Пікс
-
10:24Анекдоти про відпочинок "все включено": веселі жарти про олінклюзив
-
07:15День літнього сонцестояння 2019: що можна і не можна робити 21 червня
- 20 червня
-
21:1121 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:45В Україні посилять ліміти на закордонні посилки: як розрахувати вартість
-
18:04Як це працює: 5 мотиваційних книг про досягнення успіху
-
16:45Страви з кабачків: смачні і швидкі рецепти приготування у фото
-
16:00Тест: Визнач, який у тебе словниковий запас
-
14:27Гаджети з 90-х: якою технікою користувалися наші батьки
-
11:22Ось як готувати капустяний квас вдома: легкий рецепт реджувелака
-
08:29Якою буде погода 20 червня: прогноз по містах України
- 19 червня
-
21:1520 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:00Як швидко зібрати валізу, не зімнувши одяг: круті лайфхаки у відео
-
14:00Новий рейтинг партій на парламентські вибори 2019: трійка лідерів змінилася
-
12:15Як купити кондиціонер для квартири: поради, які врятують вас цього літа
-
10:15Анекдоти про дачу: веселі жарти та кумедні історії про заміський відпочинок
-
07:14Погода в Україні 19 червня: прогноз по містах
- 18 червня
-
21:55Скільки має тривати ідеальна прелюдія до сексу: пояснення медиків
-
18:30Дівчина героя української молодіжки на ЧС 2019 підкорила мережу: гарячі фото
-
15:00ТЕСТ: Доповни назву серіалу
-
12:16#Ятобінебренд: у мережі запустили флешмоб проти заяви Зеленського
-
10:15Анекдоти про баню: веселі жарти та приколи про лазню