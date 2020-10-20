На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гороскоп на 21 жовтня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
- 58
Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 21 жовтня 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Екватор тижня пройде у більшості знаків Зодіаку доволі легко та позитивно, а комусь навіть випаде шанс відпочити. Дізнайтесь, що ж саме для вас підготували зорі сьогодні!
І ще: Гороскоп на жовтень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 21 жовтня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Новий жовтневий день в Овнів навряд чи сильно відрізнятиметься я від попереднього, але не зайвим буде скласти список справ, щоб встигнути виконати все заплановане. Набирайтесь хорошого настрою і не дратуйтесь через дрібниці.
Телець
Екватор тижня для Тельців також буде доволі швидкоплинним, але у них випаде нагода дещо змінити своє життя на краще. Доля відчиняє перед вами двері з сотнею можливостей, проте вам приймати остаточне рішення. Більше віри у себе"
Близнюки
Близнюки зі своїми перепадами настрою вже давно нікого не дивують, але в осінню пору року такі загострення стають ще частішими. Тому важливо знайти спосіб повертати себе у норму, коли все валиться з рук. Мисліть позитивно!
Рак
Раків очікує легкий та позитивний осінній день, коли буде більше бажання гуляти містом з горням кави, аніж працювати пів дня за ноутбуком. Звісно ж, можна поєднати приємне з корисним та все ж організувати затишний вечір після виконання всіх справ.
Лев
У Левів стартує дуже активний період у житті, коли доведеться працювати багато, але й на кону стоятиме чимало. Але астрологи радять у будь-якому випадку не забувати турбуватись про себе та влаштовувати перерви. Нікому не потрібні зомбі, адже їхня продуктивність надзвичайно низька.
Діва
Дівам астрологи радять сьогодні зосередити всю увагу на створенні комфорту та затишку навколо себе. Можна побачити з домівки та робочого місця, а тоді перейти до перегляду кола своїх знайомих. Якщо там є люди, які викликають негативні емоції, то з ними пора попрощатись.
Терези
Терези сьогодні отримають порцію натхнення, тому варто скерувати його у правильне русло. Ви постійне стрибаєте з крайнощів у крайнощі, намагаючись перепрацювати весь світ, а потім не робити нічогісінько. Час відшукати те, що дозволить швидко перезавантажитись.
Скорпіон
Скорпіони сьогодні можуть з упевненістю повернути собі власну корону та дозволити собі трішки більше, аніж зазвичай. Але тільки у тому випадку, коли всі справи зроблені, а стосунки з близькими від цього не постраждають. Вам так хочеться змін, але гордість часто не дозволяє їх влаштувати
Стрілець
Стрільців очікує позитивний та сонячний екватор тижня, коли більшість справ вдаватимуться без зусиль, а навколо будуть люди, які завжди готові підтримати та допомогти. Тому менше негативних думок та більше дій. Ви хочете так багато, але так сильно боїтесь, що майже не рухаєтесь з місця.
Козеріг
Козероги у жовтні вже отримали кілька шансів на перезавантаження, але все ще доволі невпевнені у собі. Пора це змінювати вже сьогодні. Покажіть усі свої уміння, а також вчіться боротись із надмірною сором'язливістю. Ви варті більшого.
Водолій
Водоліїв очікує позитивний та яскравий день, коли нарешті випаде шанс і відпочити, і зайнятись тим, що найбільше подобається. Тому спробуйте розписати день так, щоб потім не шкодувати. Зберігайте чудовий настрій та діліться ним з оточенням.
Риби
Рибам сьогодні категорично заборонено ховатись за спинами інших та перекидати на когось власну роботу. Ви так боїтесь відповідальності, що втрачаєте чимало шансів на успіх. Хіба ви не хочете кращого майбутнього для себе?
Читайте також: Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 жовтня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
20:1521 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:50Їй всього 55: Сара Джессіка Паркер шокувала мережу зовнішнім виглядом
-
19:41Дизайнери створили божевільне взуття з відсіками для тампонів: відео
-
19:24ДИНАМО ▶ ЮВЕНТУС онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Чемпіонів
-
19:13Французький бульдог кумедно одягнувся до Хелловіну: тепер він – зірка мережі
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
18:55Банановий хліб: як приготувати популярну страву вдома
-
18:42Борат залишив Джиммі Кіммела без штанів під час інтерв'ю: кумедне відео
-
18:32Журналісти порівняли камери iPhone 12 Pro й iPhone 11 Pro: чи варто оновлюватися?
-
18:25Організм людини відчуває лише дві пори роки, а не чотири
-
18:15Гороскоп на 21 жовтня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:54Футболіст вкусив воротаря за обличчя під час матчу: фото
-
17:42У Польщі спортзал назвався церквою, аби його не закрили на карантин
-
17:31Медики розповіли, як лікувати запалені гланди
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:25Рейтинг кандидатів на виборах мера Львова 2020: прогноз соціологів
-
17:20Прості поради, як читати новини і залишатись щасливим
-
17:11Kia заявила, що їхня K5 GT краща за BMW 330i: у чому перевага седана
-
16:51Холостячка: Ксенія Мішина розкрила подробиці шоу
-
16:42Крихітка Йода здивований: дивіться новий тизер другого серіалу Мандалорець
-
16:21Як змусити себе піти на ранкове тренування
-
16:13HBO оголосив про вихід двох спеціальних епізодів серіалу Ейфорія
-
15:50У Туреччині знайшли підводний човен "втраченого флоту Гітлера": фото
-
15:42Для здоров'я серця: 5 причин регулярно їсти рибу
-
15:25Кім Кардашян і Періс Хілтон продефілювали у вбраннях з 2000-х
-
17:20Прості поради, як читати новини і залишатись щасливим
-
14:19Швидкий тест: виберіть картку і дізнайтесь, чого від вас хочуть інші
-
12:00Міжнародний день кухаря: Вгадай, з якої національної кухні ця страва
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 жовтня
-
07:2110 незвичайних карт світу, які змінять ваше уявлення про нашу планету
- 19 жовтня
-
20:26Порнозірка Лада Роудс поділилась порадами для хорошого сексу (18+)
-
17:24Поради для знайомств з минулого століття: де і як дівчата шукали хлопців для шлюбу
-
15:30Виберіть символ і отримайте передбачення на місяць
-
13:11Справа Василя Стуса: за які висловлювання про Медведчука суд заборонив книгу Кіпіані
-
11:28Найкраща популярна музика жовтня: плейлист для хорошого понеділка
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 жовтня
-
08:21Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у восьмому випуску (відео)
-
07:18Погода в Україні 19 жовтня: точний прогноз на понеділок
- 18 жовтня
-
21:47Учені з Японії змоделювали поширення Covid-19 за столом: де найбезпечніше місце (відео)
-
19:23Дівчина тижня: розкута юна модель Чарлі Джордан, яка заводить відвертими фото (18+)
-
17:49З чим носити чоловіче пальто: 10 стильних образів у фото
-
15:22Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 жовтня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:54Усик, ти наступний: реакція мережі на сенсаційний провал Ломаченка в бою з Лопесом
-
10:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 жовтня
- 17 жовтня
-
22:10ЛОМАЧЕНКО – ЛОПЕС дивитись онлайн: трансляція бою 18 жовтня 2020
-
21:18Таке тіло ховати гріх: Даша Астаф'єва оголила розкішний бюст для Playboy (фото 18+)
-
19:14Чому iPhone 12 mini – найкращий смартфон 2020 року
-
16:22Солодощі, які стали візитівкою різних міст
-
12:42Названі найміцніші алкогольні коктейлі в історії людства
-
10:16Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 17 жовтня