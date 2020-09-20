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Гороскоп на 21 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

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Гороскоп на сьогодні українською мовою - фото 1
Гороскоп на сьогодні українською мовою

Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 21 вересня 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогоднішній гороскоп за своїм емоційним фоном обіцяє, м'яко кажучи, не надто сприятливий день. Апатія, дратівливість, уповільнена реакція: все це може не найкращим чином позначитися на діловій активності. Дізнайтесь, що ж саме для вас підготували зорі сьогодні!

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 21 вересня 2020

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на 21 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 415358

Сьогодні Овну буде важко скинути з себе дрімоту. Але, навіть вибравшись з чіпких обіймів сну, він навряд чи в терміновому порядку візьметься за справи. День схиляє Овна до того, щоб зайнятися одною головною справою: байдикування. Втім, зорі гороскопу обіцяють, що така приємна тактика сьогодні йому не зашкодить.

Телець

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Телець у режимі суворої економії – це стосується економії не тільки грошей, але і життєвих сил. День не наділяє його активністю, навпаки – Телець може відчувати занепад енергії, що не найкращим чином позначиться на його думках і справах. Саме тому оточуючим не варто намагатися спонукати його на якісь великі проєкти.

Близнюки

Гороскоп на 21 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 415352

Сьогодні Близнюки будуть налаштовані використовувати найпростіший шлях до серця оточуючих, тобто гроші. Вони можуть виступити спонсором вечірки, спільного походу в кіно або ще якогось заходу. Якщо треба, Близнюки навіть готові щедро поділитися своїми непотрібними речами або дати кому-небудь гроші в борг.

Рак

Гороскоп на 21 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 415351

Рак буде весь день відчувати себе не в своїй тарілці. І це попри те, що багато справ можуть просуватися цілком непогано і без його участі, самі собою. А ось все те, до чого Раку захочеться докласти руку, виявиться під ударом: навіть елементарну справу сьогодні він здатний безнадійно запороти.

Лев

Гороскоп на 21 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 415355

Активність Лева буде не завжди доречною сьогодні: її результат може виявитися прямо протилежним тому, який він хотів отримати. Проте, Лев здатний діяти енергійно навіть там, де краще було б відступити. Спроба влізти в чужі справи, переламати ситуацію через коліно і інші неделікатні методи вирішення проблем сьогодні можуть завдати Леву шкоду.

Діва

Гороскоп на 21 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 415360

Сьогодні день може не найкращим чином позначитися на фігурі Діви: їй буде так складно хоч в чомусь собі відмовити! З'їсти шоколадку? Купити нові туфлі? Відповідь на ці запитання сьогодні для Діви одна: Звичайно! Вона буде далека від того, щоб економити на задоволеннях.

Терези

Гороскоп на 21 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 415356

Терези, іноді корисно зупинитися і подумати над причиною і наслідком. Оцінити результат з боку – важлива частина будь-якого процесу. Перш ніж заглибитися в план, подивіться, чи працює ваше починання у ваших же інтересах. Ваша недавня дія викликала реакцію, але потрібен час, щоб вона проявилася.

Скорпіон

Гороскоп на 21 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 415350

Як працює інтуїція Скорпіона? Ви відчуваєте нутром? Споглядаєте бачення обставин і того, що їх породило або що за ними стоїть? Можливо, ви самі не знаєте, як і чому можете довіряти потужному внутрішньому голосу, яким наділені, але звикли довіряти йому. І це дуже правильно і мудро, особливо сьогодні.

Стрілець

Гороскоп на 21 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 415361

Ваше прагнення до досконалості часто може бути більше пов'язано з тим, що ви і інші витягаєте вигоду з ідеального, а не з егоїстичною вірою в те, що досконалість вам належить. Ваше прагнення до ідеалу мотивоване необхідністю допомогти іншій людині. Але, можливо, вони не потребують розради настільки, наскільки здається вам.

Козеріг

Гороскоп на 21 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 415357

Залякування буває різним. Деякі люди залякують нахабно і прямо. Інші діють набагато тоншими способами. Їх здатність контролювати і маніпулювати може якийсь час залишатися непоміченою. Якщо вас дістало, що конкретна людина кидає виклик або утискає вас, з цим можна розібратися. Головне самим не лякати інших.

Водолій

Гороскоп на 21 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 415359

Чекаєте хорошого результату? Можете бути впевнені, що ситуація становить частину широкої картини, ніж конкретний сценарій. Отже, якого б завершення ви не досягли зараз, це лише одна з багатьох частин. Але якщо хочете отримати впевненість у тому, що поточна ситуація прагне до позитивного або обнадійливого результату, ви її отримаєте.

Риби

Гороскоп на 21 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 415354

Коли ми хочемо чогось протягом довгого часу, але на досягнення цього потрібен час, ми можемо не помічати, як вже переросли своє бажання. Звичайно, для нас воно як і раніше важливо. Але ми часто можемо бачити, як прагнення виявляється частиною набагато більшої картини, про яку ми не підозрювали, коли ставили собі за мету.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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