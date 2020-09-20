Гороскоп на 21 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 21 вересня 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогоднішній гороскоп за своїм емоційним фоном обіцяє, м'яко кажучи, не надто сприятливий день. Апатія, дратівливість, уповільнена реакція: все це може не найкращим чином позначитися на діловій активності. Дізнайтесь, що ж саме для вас підготували зорі сьогодні!

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 21 вересня 2020

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Сьогодні Овну буде важко скинути з себе дрімоту. Але, навіть вибравшись з чіпких обіймів сну, він навряд чи в терміновому порядку візьметься за справи. День схиляє Овна до того, щоб зайнятися одною головною справою: байдикування. Втім, зорі гороскопу обіцяють, що така приємна тактика сьогодні йому не зашкодить.

Телець у режимі суворої економії – це стосується економії не тільки грошей, але і життєвих сил. День не наділяє його активністю, навпаки – Телець може відчувати занепад енергії, що не найкращим чином позначиться на його думках і справах. Саме тому оточуючим не варто намагатися спонукати його на якісь великі проєкти.

Сьогодні Близнюки будуть налаштовані використовувати найпростіший шлях до серця оточуючих, тобто гроші. Вони можуть виступити спонсором вечірки, спільного походу в кіно або ще якогось заходу. Якщо треба, Близнюки навіть готові щедро поділитися своїми непотрібними речами або дати кому-небудь гроші в борг.

Рак буде весь день відчувати себе не в своїй тарілці. І це попри те, що багато справ можуть просуватися цілком непогано і без його участі, самі собою. А ось все те, до чого Раку захочеться докласти руку, виявиться під ударом: навіть елементарну справу сьогодні він здатний безнадійно запороти.

Активність Лева буде не завжди доречною сьогодні: її результат може виявитися прямо протилежним тому, який він хотів отримати. Проте, Лев здатний діяти енергійно навіть там, де краще було б відступити. Спроба влізти в чужі справи, переламати ситуацію через коліно і інші неделікатні методи вирішення проблем сьогодні можуть завдати Леву шкоду.

Сьогодні день може не найкращим чином позначитися на фігурі Діви: їй буде так складно хоч в чомусь собі відмовити! З'їсти шоколадку? Купити нові туфлі? Відповідь на ці запитання сьогодні для Діви одна: Звичайно! Вона буде далека від того, щоб економити на задоволеннях.

Терези, іноді корисно зупинитися і подумати над причиною і наслідком. Оцінити результат з боку – важлива частина будь-якого процесу. Перш ніж заглибитися в план, подивіться, чи працює ваше починання у ваших же інтересах. Ваша недавня дія викликала реакцію, але потрібен час, щоб вона проявилася.

Як працює інтуїція Скорпіона? Ви відчуваєте нутром? Споглядаєте бачення обставин і того, що їх породило або що за ними стоїть? Можливо, ви самі не знаєте, як і чому можете довіряти потужному внутрішньому голосу, яким наділені, але звикли довіряти йому. І це дуже правильно і мудро, особливо сьогодні.

Ваше прагнення до досконалості часто може бути більше пов'язано з тим, що ви і інші витягаєте вигоду з ідеального, а не з егоїстичною вірою в те, що досконалість вам належить. Ваше прагнення до ідеалу мотивоване необхідністю допомогти іншій людині. Але, можливо, вони не потребують розради настільки, наскільки здається вам.

Залякування буває різним. Деякі люди залякують нахабно і прямо. Інші діють набагато тоншими способами. Їх здатність контролювати і маніпулювати може якийсь час залишатися непоміченою. Якщо вас дістало, що конкретна людина кидає виклик або утискає вас, з цим можна розібратися. Головне самим не лякати інших.

Чекаєте хорошого результату? Можете бути впевнені, що ситуація становить частину широкої картини, ніж конкретний сценарій. Отже, якого б завершення ви не досягли зараз, це лише одна з багатьох частин. Але якщо хочете отримати впевненість у тому, що поточна ситуація прагне до позитивного або обнадійливого результату, ви її отримаєте.

Коли ми хочемо чогось протягом довгого часу, але на досягнення цього потрібен час, ми можемо не помічати, як вже переросли своє бажання. Звичайно, для нас воно як і раніше важливо. Але ми часто можемо бачити, як прагнення виявляється частиною набагато більшої картини, про яку ми не підозрювали, коли ставили собі за мету.

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