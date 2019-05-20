Гороскоп на 21 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Актуальний гороскоп на сьогодні, 21 травня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

Зірки та планети з початком нового тижня пророкують багатьом знакам зодіаку продуктивний тиждень. Дізнайтеся, що приготували зорі саме вам!

І ще: Гороскоп на травень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку

До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 21 травня 2019

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овни, сьогодні прийшов час духовних експериментів, придбання нового досвіду. Якщо в цей день ви вступаєте в романтичні стосунки – швидше за все вони будуть болісними та драматичними. Якщо ви вже перебуваєте у стосунках, то приділіть увагу партнерові.

Тельці, ймовірно вам здається, що все проти вас, але це тому, що ви чините опір змінам. Позитивна сторона у тому, що, якщо ви готові прокинутися від довгого сну і вийти на новий, універсальніший рівень мислення, то сьогодні ви можете отримати важливу інформацію, яка допоможе вдало завершити ваші задуми.

Близнюки, буде добре, якщо ви сьогодні станете усвідомлено уникати ситуацій, в яких можна принести людям неприємні переживання. Негативний настрій погіршує карму і погано впливає на здоров'я.

Раки, сьогоднішній день – це прощання з ідеями та планами. Ваш спосіб мислення, стиль спілкування або деякі ідеї вичерпали себе. Якщо ви не хочете розлучатися з ними, то сьогодні вас чекає розчарування, викликане впертою прихильністю до переконань, які насправді давно не приносять користі.

Леви, сьогодні можливе позбавлення від якихось хворобливих переживань. Це найкращий день для завершення того, що тягне вас назад.

Діви, позбудьтеся від установок, переконань, схем поведінки, які заважають вашому розвитку. Завдяки такому підходу ви і ваша реальність якісно змінитеся на краще.

Терези, будьте готові, що у вас закінчиться певний етап вашого життя. Не чиніть опір цьому. Усвідомте необхідність. Віддайте самі добровільно непотрібне минуле. Наприклад, викиньте з дому старі речі, звільніть місце для нових енергій.

Скорпіони, на жаль, зорі пророкують розчарування, втрати та трагедії. Проте це стосується лише тих, хто не шукає духовних змін та покращення. Якщо ви приділяєте уваги своєму внутрішньому вищому плану, розвиваєте розуміння законів і зв'язків Всесвіту і живете усвідомленим життям, то сьогодні вам немає чого боятися.

Стрільці, сьогодні є загроза того, що ви чинитимете опір змінам, будете нестримані в спілкуванні й наживете ворогів. Висловлюйте відкрито свою думку, але при цьому шанобливо ставитеся до чиєї-небудь точки зору або життєвої позиції оточення.

Козероги, сьогодні вважайте нову для вас інформацію знаком необхідності змін вашої життєвої філософії. Ймовірно, ви відчуваєте незадоволеність наявним порядком речей і хочете нових вражень. Будьте відкриті свіжим ідеям і новим планам.

Водолії, сьогодні сприятливий день для побудови планів. Занотуйте усі свої бажання та цілі на найближчий час. Це дозволить вас побачити широку картину вашого імовірного життя й пришвидшить втілення мети.

Риби, вас очікують зміни у свідомості та зміна планів. Станеться подія, яка повпливає на ваше мислення. Можливо, ви розпочнете пошук істини – розв'язання конфліктів, викриття брехні тощо.

І ще: Магнітні бурі у травні 2019: коли українцям варто бути обачними