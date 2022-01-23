Гороскоп на 24 січня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 24 січня 2022 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні гороскоп буквально переповнений флюїдами бурхливих пристрастей та переживань. Зміни настрою, спонтанність вчинків і почуттів, яскрава ексцентричність – це може бути наслідком наелектризованого емоційного фону дня. Не дивуйтеся, якщо багато хто з оточуючих сьогодні буде, що називається "на взводі". Дізнайтеся, що ж саме для вас підготували зорі в актуальному гороскопі на Радіо MAXIMUM!

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 24 січня 2022

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Сьогодні Овен здатний витратити день на дрібниці, однак йому самому вони дрібницями здаватися не будуть. Зорі гороскопу схиляють його до того, щоб перебільшувати важливість будь-якої дії та будь-якого слова, тобто у всьому робити з мухи слона!

Сьогодні Телець має бути готовим до того, що люди навколо звертатимуть на нього підвищену увагу. Серед цих людей можуть виявитися і дуже важливі персони, від яких у житті та кар'єрі Тельця багато що залежить. Знаючи про це, Телець має сьогодні постаратися у будь-якій ситуації показати себе з найкращого боку.

Сьогодні Близнюкам необхідно стримуватися, щоб у спілкуванні з близькими людьми не перегнути палицю! День схиляє їх до запальності і загостреного самолюбства, завдяки чому Близнюки здатні побачити конфлікт навіть там, де його немає. Там же, де він є, Близнюки старанно роздмухують його.

Сьогодні Рак може відчути сильний потяг до всього нового і незвіданого! Звичні речі викликатимуть у нього нудьгу, а от пристрасть до нових місць, нових знань, нових людей загостриться до краю. Щоб задовольнити цей дослідний свербіж, Раку сьогодні необхідно хоча б у чомусь вийти за рамки повсякденного.

Сьогодні Лев буде схильний смітити грошима! Навіть якщо він зазвичай обережно ставиться до витрат, його економність дасть збій, поступившись місцем щедрості і нерозсудливості. Особливо щедрим Лев здатний бути до тих, хто йому дорогий: він сьогодні просто не в змозі ні в чому відмовити!

Сьогодні Діва буде неперевершена вдвічі: по-перше, у своїх власних очах, і по-друге – в очах оточуючих, яким передасться її надзвичайна впевненість у собі! Харизма Діви сьогодні допомагатиме їй і на роботі, і вдома, і у спілкуванні з людьми. Головне, не перегинати палицю.

Сьогодні Терези будуть мати особливий магнетизм, навіть проти волі привертаючи увагу оточуючих до себе. Для цього їм не доведеться щось особливе говорити чи робити – їхнє мовчання може виявитися не менш інтригуючим, ніж їхні слова. Зорі гороскопу радять Терезам використовувати це у своїх інтересах.

Сьогодні мозок Скорпіона відкритий для нових ідей, а серце для екстремальних емоцій! Це чудовий день для того, щоб вийти зі звичної зони комфорту і спробувати щось нове та гостре. Ніщо не буде сьогодні розбурхувати кров Скорпіона сильніше, ніж балансування на межі звичного та незвичного.

Сьогодні весь день у душі Стрільця може зріти напруга та невдоволення. Навколишні виводитимуть його із себе своєю неорганізованістю, а події – раз у раз виходити з-під контролю. При цьому не обов'язково це завдасть Стрільцеві якихось реальних збитків.

Сьогодні всі найвдаліші думки та проєкти Козерога будуть пов'язані з іншими людьми. Бути на увазі, в курсі подій, пліток і чуток – ось запорука його успіху! Цілком можливо, що саме сьогодні Козеріг, завдяки своїй підвищеній комунікабельності, енергійності та непереборності зуміє завести відразу кілька дуже корисних знайомств.

Сьогодні Водолію слід бути обережнішим: можливий гострий конфлікт! Водолій буде налаштований по-бойовому, нервово та непримиренно реагуючи на все, що відбувається довкола. Через це між ним і оточуючими можуть раз у раз проскакувати іскри, а там і до грози недалеко.

Сьогодні настрій Риб може штормити, показуючи то мінус, то плюс. Гнів, радість, смуток, байдужість, прихильність, несподівана симпатія – будь-які кольори та відтінки емоцій сьогодні можуть змінюватися з небаченою швидкістю. Якісь з них будуть викликані зовнішніми подіями.

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