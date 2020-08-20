Гороскоп на 21 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 21 серпня 2020 року, – у нашій статті. Ми підготували точний астрологічний прогноз – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні зорі гороскопу обіцяють дуже насичений емоціями день. Будь-які відчуття, за винятком відчуття міри, протягом дня можуть буквально зашкалювати. Якщо хочете звернути на себе увагу і домогтися успіху, намагайтеся бути сміливішими. Дізнайтесь, що ж саме для вас підготували зорі!

І ще: Місячний календар стрижок на серпень 2020: дні, коли стригти волосся

До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 21 серпня 2020

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Сьогодні Овен ризикує втратити цінну ідею. У цьому винна його квапливість у прийнятті рішень і небажання вдаватися в деталі. Щоб уникнути запізнілого жалю, сьогодні йому слід бути відкритим для будь-яких нових думок, проєктів і ідей. Зрештою, відмовитися від них Овен завжди встигне, так чому б не дати їм хоча б примарний шанс?

Сьогодні Телець не налаштований ризикувати грошима, навіть якщо ситуація буде його до цього підштовхувати. Він краще сто раз обдумає, перш ніж зробить якийсь крок. Так що, з одного боку, Телець сьогодні здатний упустити вельми привабливі фінансові перспективи, зате він точно уникне непотрібних витрат і можливих втрат.

Зорі гороскопу радять Близнюкам триматися якнайдалі від пліток і інтриг, щоб не опинитися в них втягнутими. Які б бурі не вирували навколо Близнюків, їм слід залишатися в стороні, займаючись лише власними справами і зберігаючи нейтралітет. Оточуючі врешті зуміють розібратися і без них, а от якщо Близнюки сьогодні не витримають і займуть чиюсь сторону, то згодом пошкодують.

Що-що, а інформаційний голод Раку сьогодні не загрожує! Він ризикує з головою зануритися в атмосферу інтриг, чуток і пліток. Рак може навіть і сам не помітити, як стане джерелом якоїсь не дуже достовірної інформації. Постарайтеся при цьому хоча б не скочуватися до критики.

Леву слід приготуватися до того, що протягом дня йому надійде несподівана, але дуже приваблива пропозиція. Вона може стосуватися його доходів, роботи або навіть особистого життя, проте Леву, перш ніж погоджуватися, треба ретельно зважити всі "проти" і "за".

А от в душі у Діви прокинеться активний теоретик, проте розбудити практика у нього не вийде. Весь день Діва ризикує провести в нескінченних роздумах на тему, що, як і в якому порядку їй слід робити. Думок цих буде багато, і всі вони будуть на подив хороші.

Сьогодні Терези здатні здивувати оточуючих несподіваним підходом до якогось питання. Можливо, їм навіть вдасться запропонувати витончене розв'язання проблеми, над якою безрезультатно розмірковувало багато людей! День схиляє Терезів до нестандартного способу думок, і це допоможе їм на багато завдань подивитися під новим кутом.

Сьогодні Скорпіон буде налаштований вкрай незалежно! Будь-які спроби дати йому раду або тим більше намагатися ним керувати він сприйме як особисту образу. З одного боку, така позиція загрожує обернутися для нього конфліктами з оточуючими. З іншого ж, самостійний Скорпіон сьогодні не сприймає ніяких рамок і кордонів.

Протягом дня ситуація обіцяє поставити Стрільця перед вибором. Вибір може стосуватися і робочих завдань, і взаємин з оточуючими, і особистого життя, і інших сфер. Головне, що Стрільцеві не вдасться зайняти нейтральну позицію: йому доведеться ухвалити рішення на користь одного з варіантів і діяти, виходячи з цього.

Сьогодні Козеріг з самого ранку може відчувати в собі лідерські задатки! І справа не тільки в тому, що йому раптом захочеться покомандувати іншими: головне, що і оточуючі сьогодні будуть прислухатися до його слів. Висловлювання Козерога будуть переконливі, завдяки чому він зможе без особливих зусиль привернути до себе увагу та запевнити в своїй правоті.

Сьогодні близькі будуть раз у раз випробовувати терпіння Водолія. Але ж воно у нього не безмежне. Не дивно, що в якийсь момент чаша переповниться, і Водолій здатний вибухнути. Щоб цього не сталося, зорі радять Водоліям випускати пару поступово, не чекаючи, поки її стане забагато.

Сьогодні Риби можуть пережити прикре відчуття безсилля стосовно якоїсь проблеми. Можливо, вони вже довго працювали над її вирішенням, а може, просто не знають, як до неї підступитися і завдання здається їм непосильним. Хай там як, зорі гороскопу радять Рибам не поспішати з висновками і відкласти проблему на потім.

До теми: Гороскоп на серпень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку