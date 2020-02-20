Гороскоп на 21 лютого 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Актуальний гороскоп на сьогодні, 21 лютого 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Якщо на сьогодні ви не встигли запланувати ніяких важливих справ, то і правильно: гороскоп на цей день мало підходить для чогось важливого і відповідального. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 21 лютого 2020

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Сьогодні в голову Овнів можуть раз у раз приходити цінні ідеї, от тільки зорі гороскопу не радять намагатися їх здійснити. Яскрава уява буде поєднуватися у них з практичністю, завдяки чому повітряні замки Овнів можуть набувати, на перший погляд, цілком житлового вигляду.

Сьогодні Тельцю необхідно бути делікатнішим з оточуючими, особливо з близькими людьми, хоча зорі гороскопу, на жаль, не будуть його до цього схиляти. Його нетерпимість і вимогливість можуть стати джерелом конфліктів.

Сьогодні ситуація може зажадати від Близнюків проявити свої професійні навички в повному об'ємі. Може йтися про позаштатну ситуацію, про аврал в справах, про влаштування на роботу, про іспит або про щось ще, головне, що їм доведеться доводити оточуючим або собі самому свою компетентність.

Сьогодні зорі гороскопу вимагатимуть від Раків уваги і турботи до тих, хто з ними поруч. Можливо, мова йде про роботу, і від Раків знадобиться поділитися своїми знаннями і досвідом. А може бути, допомоги потребуватиме друг, і Ракам доведеться вислухати його і підтримати.

День Левів переповнений емоціями! Заплакати або засміятися для нього буде легко, а ще легше і те й інше з інтервалом в п'ять хвилин. Оточуючим, навіть найближчим людям, буде нелегко витримувати неспокійний настрій Лева.

Діви, вашими діями сьогодні управляє енергія вогню, пристрасті, оптимізму та відваги. Можливе спонтанне виявлення почуттів та втілення задумів. Діятиме енергія початкового імпульсу, завдяки якому можливе стає реальним.

Сьогодні день, коли Терезам не варто приймати будь-які важливі рішення або робити відповідальні кроки: вони здатні помилятися, приймаючи бажане за дійсне. Ось чому навіть якщо якась ідея здасться сьогодні чудовою, їм краще кілька днів почекати.

Зорі гороскопу радять Скорпіону приділити особливу увагу близьким людям. Навіть якщо у нього багато роботи, варто вирватися з-під гніту справ, щоб побути разом з тими, хто йому дорогий. Можливо, Скорпіон уже давно не розмовляв з близькою людиною, а може, між ними накопичилися взаємні претензії і образи?

Хоч би які рішення Стрілець ні приймав, керуватися при цьому він буде не логікою, а інтуїцією: логіка не дозволить точно зрозуміти, що треба робити, а що ні. А ось голос інтуїції у Стрільця буде особливо гучним. Завдяки йому, вночі він може бачити яскраві сни.

Сьогодні Козерогу доведеться проявити всю можливу жорсткість, щоб оточуючі не навантажили його чимось. Можливо, начальству здасться, що на вас можна звалити ще один обов'язок або колеги раптом вирішать, що ви маєте робити роботу за них.

Водолію варто бути уважнішим в справах, особливо фінансових: можливі помилки. Не виключено, що йому не вистачатиме інформації для вирішення якихось питань. Щоб його репутація і гаманець не постраждали, йому сьогодні не слід братися за те, що поза його компетенцією.

Сьогодні Риби можуть випробувати спокусу. Є ймовірність того, що їм надійде приваблива пропозиція або ж вони познайомляться з симпатичним представником протилежної статі. А може бути, Рибам доведеться боротися з бажанням зробити щось заборонене.

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