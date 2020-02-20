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Гороскоп на 21 лютого 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 21 лютого 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Якщо на сьогодні ви не встигли запланувати ніяких важливих справ, то і правильно: гороскоп на цей день мало підходить для чогось важливого і відповідального. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 21 лютого 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Сьогодні в голову Овнів можуть раз у раз приходити цінні ідеї, от тільки зорі гороскопу не радять намагатися їх здійснити. Яскрава уява буде поєднуватися у них з практичністю, завдяки чому повітряні замки Овнів можуть набувати, на перший погляд, цілком житлового вигляду.
Телець
Близнюки
Сьогодні ситуація може зажадати від Близнюків проявити свої професійні навички в повному об'ємі. Може йтися про позаштатну ситуацію, про аврал в справах, про влаштування на роботу, про іспит або про щось ще, головне, що їм доведеться доводити оточуючим або собі самому свою компетентність.
Рак
Лев
День Левів переповнений емоціями! Заплакати або засміятися для нього буде легко, а ще легше і те й інше з інтервалом в п'ять хвилин. Оточуючим, навіть найближчим людям, буде нелегко витримувати неспокійний настрій Лева.
Діва
Терези
Скорпіон
Стрілець
Козеріг
Водолій
Риби
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