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Гороскоп на 21 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 21 листопада 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні важливо жити у вільному режимі, але зберігати пильність щодо навколишньої психологічної атмосфери і нових соціальних тенденцій. Для правильного розуміння ситуації важливо відрізняти дрібні тимчасові зміни у своїх справах від капітальних необоротних перетворень, які стосуються всіх. У цю добу краще відмовитися від детального планування справ, довгострокових починань і від цільових заходів (покупки, позики, операції з майном, відрядження, переговори).
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 21 листопада 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Сьогодні Овнам протипоказана ізоляція. Їм варто користуватися можливістю поспілкуватися з різними людьми і почути нові думки, в тому числі критичні. При цьому форма спілкування повинна залишатися вільною. Навіть якщо ви заздалегідь домовилися про зустріч з друзями, зірки не радять планувати конкретні заходи: в цей день краще довіритися ходу подій і колективному настрою.
Телець
Фінансові проблеми відступлять. Ймовірне надходження коштів. Можливо навіть буде пропозиція про вигіднішу роботу. Сміливо беріться за неї, оскільки вона принесе непоганий дохід. У цей день вас очікують ділові та особисті побачення.
Близнюки
Уникайте змін у будь-яких областях діяльності, оскільки вони можуть обернутися несподіваним боком. Можна довіритися старим зв'язкам – вони відкриють для вас нові перспективи. Слід згладжувати конфлікти і всі питання вирішувати миром.
Рак
Цей день навряд чи пройде для Раків за стандартним планом. Нетипові обставини змусять імпровізувати по дрібницях. Можливий хаос в почуттях і думках. Якщо ви у хорошій психологічній і фізичній формі, це відповідна доба для безцільних прогулянок і випадкових контактів. Можна змінити звичний маршрут, побути невидимкою у великому натовпі, послухати суперечливі думки.
Лев
Легковажні дії партнера можуть стати причиною сварки. Сьогодні краще не занурюватися у міжособистісні конфлікти і постаратися уникнути скандалу. Уражена гордість і самолюбство можуть довести справу до повного розриву відносин. У сфері професійних відносин намагайтеся не виділятися і не звалювати на себе додаткові навантаження – ваші дії не будуть оцінені.
Діва
Зараз не можна проявляти нещирість у відносинах з коханою людиною. Постарайтеся не робити вчинки, про які вам незручно було б розповісти. Зате зараз сприятливий час для ділових контактів і прийняття нових пропозицій.
Терези
Терезам день не дасть звичного комфорту, але це хороший знак: пора змінювати життя на краще. Застарів сценарій побачень, дружніх вечірок, відпусток. Нововведення вимагають корекції матеріальної бази. Не завадить контроль за фінансовою та романтичною сферами: не варто допускати занадто швидкого злиття в любові і поспішного об'єднання ресурсів.
Скорпіон
Критичний день. Якщо ви не впораєтеся з особистими проблемами, що виникли протягом цього тижня, то велика ймовірність сварок або розриву. Вам на час здасться, що у вас немає ні сил, ні бажання що-небудь змінити. Але не треба себе накручувати. Тільки любов зможе врятувати ваше становище в сім'ї.
Стрілець
Цей день буде плідним, хоча самі ви можете відчувати незадоволеність собою або тим, що вас оточує. Постарайтеся не брати на себе підвищених зобов'язань, уникайте надмірних навантажень. Займайтеся тим, що дається легко.
Козеріг
Козерогам сьогодні рекомендується відпочинок або вільне проведення часу. Краще забути про планування, контроль, необов'язкові покупки. Можна дозволити собі безцільну прогулянку вулицями. Водночас потрібно відчувати загальну атмосферу подій, вона дуже інформативна. Особливий інтерес представлять звістки про старих друзів і новини про фінансову ситуацію.
Водолій
Напружений день, що вимагає максимальної організованості і ретельного аналізу ситуації. Не виключені проблеми в сім'ї або з найближчими родичами. Однак знайте, що причиною всіх конфліктів є ваш власний характер, надмірна незалежність і відсторонення від домашніх проблем.
Риби
Якщо щось не виходить – спробуйте новий варіант. Вам буде надана можливість домогтися успіху відразу у декількох напрямках. А похвала близьких людей і колег підбадьорить і додасть сил. Зараз вам потрібні фізичні навантаження, щоб швидко знімати напругу.
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