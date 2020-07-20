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Гороскоп на 21 липня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп для вас на сьогодні, 21 липня 2020 року, – у нашій статті на Радіо МАКСИМУМ. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що ж зірки та планети приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні не дуже сприятливий день – не виключено, що дехто може неправильно розцінити вашу ділову активність і вважати вас надмірно самовпевненими. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 21 липня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, сьогодні можуть погіршитися та ускладнитися стосунки з коханою людиною: можливі періодичні сварки, конфлікти, суперечки. Але перш, ніж грюкнути дверима, ви повинні добре подумати – чи готові ви до остаточного розриву відносин і не пошкодуєте про те, що трапилося.
Телець
Тільці, сьогодні сподівайтеся на краще, але не забувайте про страховку. Можливо, вам вдасться зробити багато, не маючи надійної опори, однак варто постелити соломки, щоб не хвилюватися і не боятися впасти.
Близнюки
Близнюки, сьогодні ви будете користуватися рідкісним успіхом у протилежної статі, але варто остерігатися прагнення до авторитарності та надмірної прискіпливості до недоліків навколишніх. Утримайтеся від невгамовних бажань в цей день. Максимум – на вечір заплануйте похід до перукаря.
Рак
Раки, стосунки з родичами можуть трохи зіпсувати нерви – передбачаються дрібні сварки на побутовому ґрунті через взаємні причіпки. Про здоров'я також не заважає подбати, оскільки знижений імунітет може призвести до появи будь-якого захворювання.
Лев
Леви, сьогодні навіть утихомиривши себе, ви не знайдете підтримки та опіки, навіть розуміння. Робочий день супроводжується сварками та невдоволенням, різними труднощами та перешкодами. Ви можете зазнавати втрат.Проте, якщо вам вдасться знайти конструктивне застосування вашому честолюбству, то можете добитися результатів.
Діва
Діви, сьогодні день принесе багато тривог і хвилювань, пов'язаних з близькою людиною. У разі сварки, всі ваші спроби примирити конфліктні сторони тільки піділлють масло у вогонь. У роботі все йде своєю чергою, рівно і буденно.
Терези
Терези, швидше за все, вас чекають сьогодні матеріальні витрати. Ще сьогодні стримуйте прояв своїх емоцій. А невеликі зустрічі та контакти будуть невдалими для вас.
Скорпіон
Скорпіони, сьогодні у планах підвищення творчої енергії. Надлишкова чутливість в поєднанні з ігноруванням почуттів і інтересів навколишніх підводить в ділових і особистих контактах, в громадській діяльності. День особливо вдалий для мистецтва, ремесел, виробництва.
Стрілець
Стрільці, сьогодні вам варто або прийняти гостей у себе, або піти в гості самому. Нинішній вечір буде якнайбільше схильним для світських бесід та інших милих розваг. Краще утриматися від сумнівних компаній, а також від прийняття важливих рішень.
Козеріг
Козероги, сьогодні не варто очікувати серйозних втрат і неприємностей у сфері бізнесу, проте, навколо вас може скластися знервована, емоційно нездорова атмосфера, що перешкоджає конструктивному діловому спілкуванню та розв'язанню ділових проблем. У ваші справи втручаються домашні турботи та члени сім'ї, що ви, швидше за все, розціните як негативний фактор.
Водолій
Водолії, сьогодні встановлюються гармонійні стосунки з усіма членами сім'ї, немає конфліктів. Сприятливий день для запрошення гостей. Гарний час для творчої роботи в будинку, особливо пов'язаної з прикладним мистецтвом або історією та традиціями.
Риби
Риби, сьогодні вам будуть притаманні виразність та артистичність поведінки. Зростає ділова активність, з'являються нові контакти та можливості. Також можливе одержання невеликого прибутку, одноразових надходжень, а ще імпульсивні витрати, тому краще утриматися від покупок.
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