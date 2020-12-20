Гороскоп на 21 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 21 грудня 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні скеруйте вашу енергію в позитивне річище – нові ресурси стануть доступними. Поводьтеся як лідер, починайте зміни, пробуйте побачити велику картину і все буде добре.

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 21 грудня 2020

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овни, сьогодні ви перебуваєте у фазі, де є чудова хвиля енергії. Всі системи залучені! Зверніть увагу на вашу інтуїцію. Не сумнівайтеся в собі. Вибачте іншим або попросіть вибачення. Тримайте гнів або будь-які сильні імпульси під контролем.

Тельці, сьогодні ви можете випробувати збільшення психічних здібностей або інтуїції. А ще скоро ви отримаєте відповіді на питання, тож дозвольте інформації текти до вас. Підтримуйте баланс і не перебільшуйте ні в чому. Те, на що ви чекали або на що сподівалися, скоро прийде до вас.

Близнюки, сьогодні рідні з вами та допомагають вам впоратися з усіма труднощами та випробуваннями. Ви можете покластися на них. Ще вони допоможуть вам з усіма формами комунікацій. Все, що вам потрібно зробити – це попросити про допомогу.

Раки, сьогодні у прогнозі зірок та планет – творчий потенціал, посилені чутливість і чуттєвість. Впроваджуйте в життя нові проєкти та ідеї. Почніть нові креативні проєкти. Якщо ви відкладали ідею зачаття дитини, то зараз хороший момент подумати про це. Зараз період повної ясності та глибоких роздумів. Винахідливі, блискучі нові ідеї, легко приходять до вас. Чекайте нові, приємно бентежні події, раптове пробудження і ясне бачення.

Леви, сьогодні у гороскопі для вас – обіцянка. Це може бути обіцянкою нових стосунків або відновлення старих взаємин. Це може бути духовним, так само як фізичним. Зараз час інтроспекції минулого і майбутнього. Канікули або усамітнення були б корисними. Хоча це може бути кілька фривольним часом, зараз не час для прийняття необачних або імпульсивних рішень. Потрібно мати терпіння, щоб пізнати істину обіцянки.

Діви, зараз ви стоїте на початку шляху самопізнання, але ви не самотні. Такі собі гіди поруч з вами та допомагають вам. Приготуйтеся до бентежних змін, якихось сюрпризів і нового досвіду. Це початок вашого шляху до пізнання сенсу життя. Вчіться бачити красу життя і всього того, що оточує вас. Схід сонця приносить з собою новий день.

Терези, якщо останнім часом ви були зайняті тільки собою, настав час озирнутися і побачити всю картину цілком. Відпустіть від себе старі стереотипи. Тільки позбувшись від них, ви зможете розвиватися. Прогрес можливий тільки тоді, коли ви сфокусовані не тільки на себе. Інші потребують вас або вашої допомоги. Нові відносини можуть початися або наявні покращаться, якщо ви не будете егоїстичні та жадібні. Фокусуйтеся на інших.

Скорпіони, життя може здаватися неспокійним в цей момент. Покличте на допомогу когось, якщо ви перелякані, засмучені, або втратили баланс в житті. Приготуйтеся до повної трансформації. Намагайтеся бачити зміни як щось позитивне, оскільки ви не можете продовжувати жити минулим. Ви можете відчувати сплески енергії або гніву. Зберігайте спокій.

Стрільці, умови, що оточують вас, можуть здаватися бурхливими, емоції можуть бути дуже сильними. Зберігайте спокій, розуміючи, що це є процесом очищення. Ви повинні зробити повну експертизу та оцінку всіх обставин, що циркулюють навколо вас. Залиште собі те, що вам потрібно і позбудьтеся від того, що пережило себе. Це час для омолодження або зміни. Проявіть увагу до потреб вашого фізичного тіла. Очищайтеся, скидайте вагу. Перезарядіть ваші батареї.

Козероги, сьогодні ви захищені – про вас піклуються і ведуть вас вашим шляхом. Прийшов час для руху вперед. Немає ніяких помилок і збігів. Знайте, що той шлях, на якому ви перебуваєте – це правильний шлях для вас. Ви перебуваєте в процесі будівництва міцного фундаменту, як духовно, так і матеріально. У вас є можливість побудувати щось вічне і значуще. Творчі ідеї можуть проявлятися в реальності.

Водолії, можливо, зараз ви перебуваєте в конфлікті, але зауважте, що зараз відповідний момент, щоб отримувати нові знання. Розлучіться зі своїм бажанням контролювати все, тому що це все одно неможливо. Знаходьте мир і спокій у всьому, що ви робите. Майте терпіння і знайте, що кінець кінцем, все буде так, як повинно бути за законами Всесвіту.

Риби, сьогодні ваш інтерес до освіти може поновитися. Зараз прекрасний час, щоб повернутися в школу або отримати спеціалізовану освіту. Це для того, щоб відкритися і дати вам побачити те, що ви не бачили досі. Зараз, ці двері повністю відкриті, тож тільки дозвольте собі поглянути, що за нею.

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