Гороскоп на 2020 рік Щура для знаків Зодіаку: що вас чекає у високосному році

Новий 2020 рік Білого Металевого Щура підготував для знаків Зодіаку приємні та не дуже несподіванки. Читайте гороскоп та дізнайтесь, що зірки прогнозують саме вам!

Покровитель 2020-го року прихильний не до всіх знаків Зодіаку, тож вас може насторожити ваш гороскоп. Тим не менш, астрологи радять дотримуватись їхніх порад – і тоді ви точно зможете задобрити Щура та досягти успіху в робочій, фінансовій та любовній сфері.

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Гороскоп на Новий 2020 рік

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Девіз року: "Ви ніколи не перетнете океан, якщо не наберетеся мужності втратити берег з виду" (Христофор Колумб)

Неймовірний рік очікує на представників цього знака. 2020-й стане своєрідним спусковим механізмом до шаленого успіху та життєвої концентрації. Проте, дуже важливо, аби плани та обрані орієнтири не обмежилися лише роздумами. Дійте, мобілізуючи свої зусилля та потенціал.

У робочій сфері астрологи прогнозують потужне кар'єрне зростання та фінансову незалежність. Утім, втрачати пильність однозначно не радять. Шукати підтримки та союзників задля досягнення цілей – це не ваша історія у новому році. Наберіться сміливості, аби визнати власну самостійність. Не впустіть можливість проаналізувати зроблені помилки і дібрати до них відповідні запобіжники.

Справи амурні. Новий рік стане визначальним в контексті особистого життя Овна. Романтики та ніжності вам точно не бракуватиме. Не варто недооцінювати нові стосунки. Можливл, це – історія кохання, довжиною в життя!

Девіз року: "Якщо ви думаєте, що ви здатні на щось, ви маєте рацію, якщо ви думаєте, що у вас не вийде щось, ви теж маєте рацію" (Генрі Форд)

Попри карколомний успіх Тельців в 2019-му, у прийдешньому році доведеться несолодко – і ця контрастність життя змушуватиме вас добряче понервувати. Астрологи застерігають від нераціональних підходів до вирішення проблем: замість того, аби активізувати власні життєві процеси, ви можете цілий рік змарнувати наріканням на невезіння.

Припини жаліти себе – золоте правило, яке має стати вашим лейтмотивом у новому році. Життя складається зі злетів та падінь. Утім, навчитися вставати за кожним новим падінням значно важче, аніж радіти солодкій миті тріумфу. Новий рік загартує ваше вміння підніматися; силу, аби тримати удар; навчить радіти тому, що маєте, і неодмінно вмотивує на нові звершення.

Особливих змін на любовному фронті та доленосних зустрічей Новий рік вам не подарує. Краще проводьте більше часу з тими, кого любите та цінуєте, не шукаючи стосунків заради стосунків.

Девіз року: "Коли я звільняюся від того, хто я є, я стаю тим, ким я можу бути" (Лао Цзи)

Якщо для когось Новий рік – це кардинальна переоцінка свого життя, то ці "хтось" точно Близнюки. І справа тут не в зміні життєвих орієнтирів, а в механізмах їх досягнення. Новий рік для цього знаку стане точкою неповернення до свого минулого "я". Ви нарешті зрозумієте, що не варто вимагати від людей такої ж тотальної правильності та виваженості, якими володієте самі. Це обмежує ваші можливості та відбирає перспективи.

Звісно, рік прийдешній – це історія не про ефективність методів (якими б вони не були) задля досягнення цілей. Зовсім ні. Це історія значно глибша, де ви є модератором свого майбутнього, а не ваші стереотипні переконання та упереджене ставлення до всіх, хто не відповідає вашому ідеалу.

Любовні перипетії точно не обійдуть вас стороною у новому році. Раптові зустрічі будуть значно вагомішими, ніж може здаватися. Як серед десятків знайомств розпізнати саме те – запитаєте ви? Все дуже просто: стежте за поглядом, він точно викаже доленосність моменту.

Девіз року: "Будь собою, інші ролі зайняті" (Оскар Уайльд)

Максимально безтурботний рік прогнозують астрологи цим зодіакальним представникам у випадку, якщо, звісно, навчитеся бути собою. Уміння сліпо наслідувати когось або навмисно "лакувати" справжні емоції їх кращими, на ваш погляд, відповідниками – це шлях назустріч емоційному вигоранню та невпевненості в собі справжньому.

Надважливо у році прийдешньому позбутися залежності від думки сторонніх людей. Розберіться у собі, чого потребуєте від життя і ким себе бачите в ньому.

Справи амурні в 2020-му році потребуватимуть не меншого аналізу, аніж життя загалом. Намальований ідеал, який вам судилося зустріти, йтиме в розріз з відчуттям щастя. Але воно поруч, лиш озирніться довкола.

Девіз року: "Є тільки один спосіб уникнути критики: нічого не робіть, нічого не говоріть і будьте ніким" (Аристотель)

Імпульсивним Левам у новому році доведеться приборкати запальний норов. Показова демонстрація характеру та впертість можуть негативно позначитися на вашій кар'єрі. Якщо бажаєте просунутись кар'єрними сходинками, доведеться йти на компроміс і чути, а не слухати думки інших. Серед можливих труднощів – ваше небажання приймати допомогу від колег та друзів. Так ви переконуєте у тотальній самостійності не тих, хто пропонує допомогу, а себе.

Все це позбавить вас життєвої гармонії і підтримки, коли ви її таки справді потребуватимете. У новому році важливо фільтрувати спілкування з людьми, які прагнуть нав'язати думку, що досконалості немає меж. Зависока концентрація цієї нав'язливої "теорії" знецінюватиме ваші досягнення, тому майте на увазі.

Особисте життя у новому році вражатиме динамікою розвитку. Емоційна складова стосунків та швидка їх поетапність змусить вас замислитись, чи не приречені вони на такий швидкий фінал, як і початок? Однак астрологи рекомендують просто насолоджуватися моментом і не будувати грандіозних планів на майбутнє. Щастя тут і зараз.

Девіз року: "Почніть звідти, де ви зараз перебуваєте. Використовуйте те, що у вас є, і робіть все, що можете" (Артур Еш)

Спокійний період пророкують Дівам астрологи у новому році. Найперше радять уникати бажання осягнути неосяжне, адже це зробити точно не вдасться. Довіряйте власній інтуїції. Вона підкаже доцільність визначеної стратегії та правильність обраних механізмів.

Підготуйте себе до змін у стосунках з близькими раніше людьми. Значна кількість ваших теперішніх друзів різко змінять статус на "екс". Такий сценарій розвитку стане вам корисним життєвим посібником у майбутньому: довіряйте, але перевіряйте.

Астрологи стримані у коментарях щодо особистого життя Дів. Зміни обов'язково відбудуться, але які саме – поки лишається загадкою, як і те, чи принесуть вони бажане щастя.

Девіз року: "Не важливо, як повільно ти просуваєшся, головне, що ти не зупиняєшся" (Конфуцій)

Позитивний та легкий рік очікує на Терезів. Для вас відкриється неймовірна кількість можливостей, якими варто скористатися, аби випробувати свою вдачу. Робоча сфера, як щось сокровенне, оберігатиметься окремими стихіями, тому перейматися робочими питаннями вам доведеться хіба що в межах своїх професійних обов'язків.

Якщо ви бажаєте розпочати власну справу, то зірки будуть підтримувати вас у цьому. Астрологи наполегливо радять зайнятися самоосвітою. Здобуті знання розширять можливості кар'єрного зростання та фінансової незалежності.

На любовному фронті у представників цього знаку Зодіаку буде ой як гаряче. Багато претендентів змагатимуться за вашу прихильність, проте зелене світло отримає найбільш відчайдушний.

Девіз року: "Ми стаємо тим, про що ми думаємо" (Ерл Найтінгейл)

Надзвичайно успішний рік прогнозують астрологи Скорпіонам. Особливо це стосуватиметься фінансової складової. Роки очікування – і нарешті ви фінансово незалежні. У прийдешньому році дуже важливо проаналізувати власний тайм-менеджмент, аби знайти час для розв'язання усіх питань.

Серед інших приємностей – стосунки з рідними людьми, які минулоріч лишали бажати кращого. Ви нарешті досягнете бажаної гармонії і розуміння в спілкуванні. Саме в цей період вдасться реалізувати поставлені цілі. Астрологи запевняють: 2020-й відрізнятиметься пожвавленням у професійній діяльності.

Особисте життя у новому році скидатиметься на казку, але лише для сімейних Скорпіонів. Іншим головне – не провокувати конфлікти й не піддаватися на провокації, адже цим ви лише погіршите становище.

Девіз року: "Якщо ваш внутрішній голос каже, що ви не можете малювати – малюйте якомога більше, тоді цей голос затихне" (Вінсент Ван Гог)

Рік, що кардинально змінить ваше життя і доведе: вірити у свою мрію варто попри все! І коли здаватиметься, що руки мимоволі опускаються, а крок сповільнює темп – просто пригадайте слова Вінсента Ван Гога і малюйте свою мрію щосили. Серед ваших близьких будуть ті, хто відмовлятиме, тим самим провокуючи вас зійти з обраного шляху. Не зраджуйте своїй меті і залишайтесь чесним перед собою.

Буде непросто, звісно. Але колаборація титанічних зусиль і бажання "малювати" доведуть, що все було недарма. У новому році астрологи радять уникати підозрілих особистостей. Певно, вони прагнуть ошукати вас та зробити боляче.

На любовному фронті у представників цього знаку Зодіаку буде спекотно, але чи тривало – наразі питання.

Девіз року: "Варто тільки повірити, що ви можете – і ви вже на півдорозі до цілі" (Теодор Рузвельт)

Для представників цього знаку Зодіаку у 2020-му важливо навчитися виходити із зони комфорту і нарешті припинити здогадуватися, що про вас думають інші. Надмірний, точніше маніакальний самоаналіз – це токсична модель поведінки, яка буде вас зневірювати у власних силах та подальших перспективах.

Астрологи радять сходити на курси акторської або ораторської майстерності, щоб позбутися комплексів і зрештою повірити в себе. У сфері бізнесу доцільно зорієнтувати свою увагу на щось одне, адже саме воно принесе бажаний прибуток.

Справи амурні. Новий рік подарує вам чимало приводів, аби врешті повірити в кохання. Однак не варто їх переоцінювати.

Девіз року: "І той, хто нічого не хоче втримати, володіє всім" (Еріх Марія Ремарк)

Для Водоліїв новий рік буде сповнений суцільними переживаннями, адже реалізувати плани, які б поліпшили матеріальне становище, не вдасться. Проте стверджувати, що він буде позбавлений фінансових сюрпризів – астрологи не беруться. Закликають фахівці переглянути ваше ставлення до справ та до життя загалом.

Перфекціонізм, який притаманний вашому знаку Зодіаку, складно побороти, адже ця риса радше вроджена, аніж набута. Лейтмотив "ідеальності" ви намагаєтесь зробити провідним у своєму житті й адаптувати його до всіх сфер діяльності. Проте саме зацикленість на результаті, бажання осягнути неосяжне можуть зіграти з вами злий жарт і звести нанівець докладені зусилля. Намагайтесь відпустити ситуацію та припиніть все контролювати – лише так ви досягнете успіху.

Справи амурні. Покладати надії на прийдешній рік, що він ніби має покласти кінець дисбалансу в особистому житті, астрологи не радять. Не ошукуйте себе марними надіями, адже так ви гаєте час.

Девіз року: "Кожній людині протягом дня дається не менше ніж 10 можливостей змінити своє життя. Успіх приходить до того, хто вміє їх використовувати" (Андре Моруа)

Динамічний час очікує Риб у новому році. Неймовірні можливості відкриються перед представниками цього знака Зодіаку, які обов'язково потішать прибутком їхній гаманець. Утім, щоб скористатися дарунками долі, важливо їх розпізнати.

Швидше за все, приємності ховатимуться за чимось примітивним, однак саме це принесе вам матеріальну стабільність та можливий прибуток. Своєрідним тригером до оновлення себе та свого життя стане нова посада на роботі, яка буде справжнім подарунком у 2020-му.

На любовному фронті очікувати чогось надзвичайного астрологи не радять, адже це перемикатиме вашу увагу з інших, значно важливіших подій.

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