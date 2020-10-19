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Гороскоп на 20 жовтня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 20 жовтня 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Ви можете відчути, що вам не вистачає свободи дій і незалежності від навколишніх людей і обставин. Тому вони будуть схильні брати у свої руки рішення більшості проблем, як сімейних, так і виробничих. Така поведінка напевно викличе роздратування з боку навколишніх, особливо, якщо рішення будуть йти всупереч з бажаннями та інтересами ваших близьких і партнерів по роботі. Дізнайтесь, що ж саме для вас підготували зорі сьогодні!
І ще: Гороскоп на жовтень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 20 жовтня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, сьогодні хмари перед вами розсіються і ви побачите наскільки необґрунтованими були всі ваші страхи та переживання. Можете сміливо починати будь-яку справу – ви неодмінно з нею впораєтеся.
Телець
Тельці, саме спокій та емоційна стійкість в цей день допоможуть вам вирішити багато справ, хоча істотного впливу на ділову сферу цей день не робить. Добре приймати в гостях потрібних людей.
Близнюки
Близнюки, сьогодні всі навколо вас будуть сміятися. Не потрібно ображатися, вони сміються немає над вами, а з вами. Це чудова новина – у вас з'являться нові друзі!
Рак
Раки, сьогодні сприятливий день для взаємин з публікою, ділової активності та фінансових операцій, пов'язаних з нерухомим майном та сферою послуг.
Лев
Леви, будьте обережні, дисципліновані, схильні уникати зайвих витрат – це допоможе вам сьогодні. Хороший день для успішних контактів з начальством, представниками офіційних інстанцій, спонсорами, впливовими людьми.
Діва
Діви, сьогодні хороший день для упорядкування своїх справ, для організаційних перетворень. Колишні обов'язки та турботи нагадують про себе.
Терези
Терези, сьогодні розбалансування емоційної сфери не дозволить вам уникнути безлічі конфліктів. Особливо важким виявиться спілкування з персоналом і партнерами.
Скорпіон
Скорпіони, сьогодні не найкращий день для спілкування зі старшими. Батьки стануть наполягати на своєму, а переконувати їх марно. Можливі незаплановані доходи, проте майже все доведеться витратити.
Стрілець
Стрільці, сьогодні проблема, яка хвилює вас, постане перед вами в повному обсязі. Варто остерігатися прагнення до авторитарності та надмірної прискіпливості до недоліків навколишніх, інакше до кінця дня ви ризикуєте залишитися на самоті.
Козеріг
Козероги, утримуйтеся від невгамовних бажань в цей день. Чоловіки сьогодні продемонструють готовність до лицарських вчинків, а жінки будуть очікувати на своїх принців.
Водолій
Водолії, розбіжності зі співробітниками, смуток, дріб'язковість і нервозність забезпечать труднощі в розв'язанні фінансових питань, а поточні та внутрішні проблеми фірми роблять цей день важким і невдалим.
Риби
Риби, сьогодні у вас можуть з'явитися ділові та любовні можливості, що стосуються протилежної статі. Підвищення життєвої сили та нові ідеї творчого самовираження в домашньому колі піднімуть вам настрій.
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