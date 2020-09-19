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Гороскоп на 20 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 20 вересня 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні з'явиться непереборне бажання привнести у своє життя щось нове та оригінальне. Вас будуть переповнювати сміливі та незвичні ідеї, які ви щосили будете намагатися втілити в дійсність. Дізнайтесь, що ж саме для вас підготували зорі сьогодні!
І ще: Місячний календар стрижок на вересень 2020: дні, коли стригти волосся
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 20 вересня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, сьогодні багато грошей і часу буде потрібно на хобі та захоплення. Таким чином ви намагатиметеся підняти собі настрій, розважитися і відірватися від будь-яких неприємних роздумів та ситуацій.
Телець
Тельці, сьогодні енергії у вас хоч відбавляй. Чоловіки продемонструють готовність до лицарських вчинків. Швидкоплинний службовий роман може викликати відкриту неприязнь з боку колег і начальства, тож будьте обережні.
Близнюки
Близнюки, сьогодні вам буде досить складно впоратися з власним язиком. Не те щоб він заплітався – навпаки, його доведеться старанно тримати за зубами, а то він такого наговорить, що ще довго будете розгрібати.
Рак
Раки, сьогодні ви можете відчути, що робота втомила вас і фізично, і емоційно. Тому не дивно, що вам захочеться якомога більше часу проводити на самоті та в тиші, звівши контакти з навколишніми до мінімуму.
Лев
Леви, вам варто бути уважнішими до своїх професійних обов'язків і проявляти пунктуальність при їх виконанні. В іншому випадку не минути вам неприємної розмови з начальством. А це завдасть удару по вашій гордині!
Діва
Діви, сьогодні може статися романтичне знайомство в поїздці або телефоном. Ви схильні писати сьогодні сентиментальні вірші та любовні листи. Можливі також проблеми в навчанні через лінь, незадоволеність і дискомфорт у стосунках з однокласниками, родичами, сусідами.
Терези
Терези, сьогодні найкращий день для ділових поїздок і переговорів. Але лінь і неуважність можуть звести нанівець всі ваші досягнення. Проявляйте стриманість, не йдіть напролом – і вам буде надана можливість досягти задуманого.
Скорпіон
Скорпіони, сьогодні цілком можуть статися несподівані конфліктні ситуації з конкурентами, які краще залагодити миром, ніж за допомогою будь-яких жорстких методів. Якщо ви проявите такт і терпіння, то досягнете набагато більшого, ніж якщо зважитеся на пряме протистояння.
Стрілець
Стрільці, сьогодні ймовірний новий романтичний зв'язок. Любовні стосунки можуть почати розвиватися найнесподіванішим для вас чином, тому вам варто бути готовими до всього у цей день. А ще ділову активність краще на деякий час обмежити.
Козеріг
Козероги, сьогодні емоційна нестійкість і імпульсивність, дратівливість і необхідність розв'язувати проблеми одночасно з діловими партнерами та сім'єю. Все це заважає вам в роботі. Дрібні неприємності викликають гнів.
Водолій
Водолії, сьогодні ваші очікування повинні виправдатися, тільки не варто поступатися нерозсудливим вимогам. Взаємні зобов'язання – штука може і не найвеселіша, зате дозволить відчувати себе впевненіше. Вас може відвідати несподівана удача, великий успіх в справах, прибуток від тих справ, на які ви й не розраховували.
Риби
Риби, сьогодні несприятливий день для контактів з публікою, участі у світському житті, тож краще присвятити день поточним питанням. Ділові угоди, особливо ті, що стосуються нерухомості та сфери послуг, надалі принесуть збитки. А ще цей день може принести майнові проблеми.
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