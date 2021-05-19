На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гороскоп на 20 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
- 12
Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 20 травня 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Четвер буде максимально насиченим для усіх без винятку знаків Зодіаку. Комусь випаде нагода гарно провести час у компанії друзів, а комусь – плідно попрацювати над покращенням свого життя. Читайте актуальний гороскоп на Радіо Maximum.
І ще: Гороскоп на цей тиждень 17 – 23 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 20 травня 2021
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Для Овнів четвер буде насиченим на нові пригоди. У вас випаде нагода не лише плідно попрацювати, а й достатньо часу приділити відпочинку в колі друзів. Тож запасіться терпінням і налаштуйтеся на те, що у вас не буде жодної вільної хвилини цього дня.
Телець
Що стосується Тельців, то їм зорі рекомендують зосередити усю свою увагу другій половинці. Спробуйте якомога більше часу провести удвох. Якщо ж у вас немає такої можливості, то хоча б ввечері будьте поруч. Це дозволить підтримувати вогник тепла між вами.
Близнюки
Четвер для Близнюків буде насиченим. У вас випаде можливість здійснити свою мрію, тож не бійтеся робити перший крок. Якщо ж вам бракує хоробрості, то зорі рекомендують заручитися підтримкою друзів і рідних. Вони залюбки протягнуть вам руку допомоги.
Рак
У четвер Ракам варто зосередитися на відпочинку. Спробуйте якомога менше часу проводити у соцмережах, а також не заглядати на робочу пошту. Що стосується вечора, то вам зорі гарантують можливість весело провести час у колі друзів і близьких, які надихають на нові звершення.
Лев
Що стосується Левів, то їм випаде нагода кардинально змінити своє життя. Цілком імовірно, що сьогодні ви серйозно задумаєтеся над переїздом. Зважте усі ЗА та ПРОТИ, щоб жодної секунди не шкодувати про свій вибір. Що стосується другої половини дня, то її ви весело проведете разом з коханою людиною.
Діва
Дівам слід відповідальніше поставитися до власного здоров'я. Останнім часом ви не надто добре почуваєтеся, тож спробуйте бодай відпочити на повну цього дня. Що стосується роботи, то не намагайтеся засипати себе усіма завданнями, які тільки можливо виконати. Пам'ятайте про баланс.
Терези
Що стосується Терезів, то їм слід спробувати заощаджувати свої кошти. Скоро у твоєму гаманці почне вітер свистіти, тож не варто витрачати гроші на всілякі дурниці. Найкраще, що ти можеш зробити сьогодні, – не заглядати у розсилки на пошті та в месенджерах.
Скорпіон
Четвер для Скорпіонів буде легким і невимушеним. Ви зможете не лише виконати усі доручення керівництва, а й залишите достатньо часу для відпочинку та перезавантаження. Що стосується роботи, то вам пощастить, адже усі завдання будуть максимально легкими та не вимагатимуть витрачання енергії.
Стрілець
У четвер на Стрільців очікує можливість гарно провести час у колі рідних. Зателефонуйте мамі та запропонуйте приїхати до неї. Вона буде на сьомому небі від щастя, адже останнім часом ви бачитеся не надто часто. Ввечері виберіться кудись на прогулянку або ж до улюбленої кав'ярні.
Козеріг
Що стосується Козерогів, то їм зорі пропонують присвятити цей день саморозвитку. Можете нарешті пройти кілька курсів з вивчення іноземної мови або ж взятися за прочитання мотиваційної літератури. Спробуйте стати нарешті кращою версією себе вчорашнього. Це дозволить вам досягнути успіху у тій справі, яку ви прагнете зробити справою усього свого життя.
Водолій
На Водоліїв у четвер очікує день, сповнений радості та щастя. Ви не лише круто проведете час у компанії друзів, а й матимете можливість відпочити від метушні, яка оточує вас з усіх сторін. Що стосується особистого життя, то ввечері у вас буде нагода влаштувати романтичне побачення, яке запам'ятається вам надовго.
Риби
Що стосується Риб, то їм потрібно уникати стресів у цей день. Годі вимагати від себе надто багато. Спробуйте поставити чітку межу між роботою, а також особистим життям. Це дозволить вам не лише почуватися відмінно, а й вивільнити достатньо часу, який належатиме лише вам.
Читайте також: Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
-
18:50Ця сексуальна модель вражає схожістю з Меган Фокс (18+)
-
18:39У Xiaomi Mi Band 6 з'явилася можливість відповідати на повідомлення: як вона працює
-
18:23Гороскоп на 20 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:12alyona alyona спародіювала американського репера у зухвалому образі: фотопорівняння
-
17:54Тривалість вашого сну може свідчити про загрозу розвитку діабету: перевірте себе
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
17:39У Google розробили технологію, яка допомагає людям визначати шкірні захворювання
-
17:249 ідеальних незнайомців: дивіться тизер нового серіалу з Ніколь Кідман
-
17:11Пасмо з 6 волосинок з голови Курта Кобейна продали на аукціоні за шалену суму
-
16:53Toyota показала на відео пікап Tundra нового покоління
-
16:40Наймолодша мільярдерка світу спокусила мережу гарячими фото на яхті
-
16:23В Іспанії запустили курс реабілітації для корупціонерів, які не можуть перестати красти
-
16:12Французький художник латає ями на дорогах мозаїками, перетворюючи вулиці в артоб'єкти
-
15:49Журналістка BBC взяла з собою на роботу донечку: тепер вона – зірка мережі (відео)
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:31Дивіться, як виглядає наймиліший кемпер у світі на базі маленького електрокара Microlino
-
15:15Домашні бібліотеки, від яких важко відвести погляд (фото)
-
14:48Рембо і Міцний горішок з'явилися у трейлері нового сезону Call of Duty: відео
-
14:20Від Антарктиди відколовся найбільший у світі айсберг: знімок з космосу
-
13:47У Китаї 300-метровий хмарочос, який несподівано захитався, налякав тисячі людей: відео
-
13:19Українських заробітчан вакцинуватимуть на кордоні з Польщею
-
12:54В Італії посеред озера з'явилися будівлі затопленого села
-
12:33Трініті представила Україну: реакції мережі на виступ GO_A на Євробаченні 2021
-
12:22У підручнику для школярів знайшли посилання на порносайт: фотофакт
-
11:51Прості способи підтримувати мозок і тіло у формі
-
18:50Ця сексуальна модель вражає схожістю з Меган Фокс (18+)
-
15:15Домашні бібліотеки, від яких важко відвести погляд (фото)
-
12:33Трініті представила Україну: реакції мережі на виступ GO_A на Євробаченні 2021
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 травня
-
07:30У мережі показали величезне звалище "живих" китайських авто
-
00:14Євробачення 2021: оголошені результати голосування в першому півфіналі
- 18 травня
-
21:30ЄВРОБАЧЕННЯ 2021 онлайн трансляція: дивитися 1 півфінал, у якому виступає Україна
-
18:47В Україні починає працювати онлайн-прописка: подробиці
-
16:21Як змінювалася британська жінка без віку Джоді Тернер-Сміт: фото 18+
-
14:59Євробачення 2021: де дивитись перший півфінал, у якому виступлять GO_A
-
12:30Власний острів – не розкіш: британський мільйонер вражає своїм способом життя
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 травня
-
07:20Ідеальний сніданок для тих, хто на дієті
- 17 травня
-
20:16Радники Єлизавети II закликали її позбавити принца Гаррі усіх титулів
-
16:50Які залежності притаманні різним знакам Зодіаку: від алкоголю і до похвали
-
12:28Найкумедніші стрижки, які ніхто б не захотів повторити (фото)
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 травня
- 16 травня
-
20:22Дівчина тижня: гімнастка Ліза Мейсон, яка заводить своєю гнучкістю на пікантних фото (18+)
-
17:49Як приготувати бургер на мангалі: покроковий рецепт у відео
-
14:21Гороскоп на цей тиждень 17 – 23 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:20Найгарячіші образи Меган Фокс за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
09:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 травня
- 15 травня
-
21:4888-річний художник-любитель показав за допомогою малюнків свій рік на карантині
-
18:47Що буде з організмом, якщо з'їдати усього 1 банан на день: пояснення дієтологині
-
15:00ТОП 25+ фільмів про космос, які варто переглянути