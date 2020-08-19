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Гороскоп на 20 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп для вас на сьогодні, 20 серпня 2020 року, – у нашій статті на Радіо МАКСИМУМ. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що ж зірки та планети приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
У четвер зорі рекомендують Овнам і Тельцям відповідальніше ставитися до своїх фінансів, а от Терезам і Дівам варто звернути увагу на людей, які поруч із ними. Дізнайтесь, що ж підготували саме для вас зорі сьогодні!
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 20 серпня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овнам зорі рекомендують сьогодні намагатися уникати незапланованих витрат. Цілком імовірно, що саме у цей день вас переслідуватимуть нечувані знижки та круті пропозиції. Втім, ваше завдання – оминати спокуси десятою дорогою. Якщо ж ви вирушаєте за покупками, то заздалегідь складіть список і купуйте усе лише по ньому. Це дозволить не лише не спустошити гаманець, а й не купити чогось, що вам насправді зовсім не потрібне.
Телець
Зорі у четвер для Тельців підготували низку несподіванок, але не всі вони будуть зі знаком "плюс". Зокрема, вам слід обережніше ставитися до свого фінансового становища. У цей день категорично не рекомендується вкладати фінанси у не перевірені вами структури. Лотерея теж не принесе вам успіху сьогодні. Аби не наражатися зайвий раз на спокуси, спробуйте провести цей день вдома. Розмови з коханою людиною тут зайвими не будуть.
Близнюки
Близнюкам нині варто звернути увагу на свою кар'єру. Аби досягнути успіху у тому, чим ви займаєтесь, потрібно робити кроки вперед. Спробуйте не лише добре працювати, а й показувати плоди своїх старань керівництву. Цілком імовірно, що саме ваша скромність стоїть на заваді побудові успішної кар'єри. Пообіді у вас з'явиться зайва годинка, яку зорі рекомендують провести в улюбленій кав'ярні, тож не проґавте можливість.
Рак
У цей день Ракам зорі бажають досягнути успіху в тому, чим вони займаються. Спробуйте насолоджуватися процесом і ловити кайф від того, що відбувається навколо вас. Якщо ж на вас буквально купою навалиться робота – не засмучуйтесь, адже ви зможете виконати всі завдання швидко та без зайвих проблем. Вільний час у цей день проведіть за читанням. Воно дозволить розслабитися й надихнутися на нові звершення.
Лев
У четвер на Левів очікує низка несподіванок. Але панікувати не слід, адже всі вони будуть зі знаком "плюс". Спробуйте розслабитися та плисти за течією, а відповідальність за все, що відбувається навколо, перекладіть на тих, кому довіряєте. Пообіді зорі рекомендують налаштуватися на абсолютний релакс. Він однозначно не буде зайвим для вас. Можете вибратися на прогулянку або ж провести час у колі друзів.
Діва
У четвер Дівам варто бути обережними зі своїми бажаннями. Сконцентруйтесь у цей день лише на позитивних моментах, аби налаштуватися на правильний лад. Якщо вас щось починає відверто дратувати – не беріть це надто близько до серця. Відпустіть ситуацію, на яку не маєте впливу. Це дозволить зберегти не лише нервові клітини, а й дорогоцінний час.
Терези
Терези – затяті трудоголіки, але іноді вам слід відпочивати. Спробуйте сьогодні делегувати свої обов'язки колегам і партнерам. Таким чином ви зможете перевірити їх на предмет відповідальності. Цілком імовірно, що ви надто багато працюєте лише тому, що хтось у вашій команді відверто б'є байдики. Якщо ви не припините цей безлад, то маєте всі шанси "дотягнути" до емоційного вигорання та виснаження.
Скорпіон
Скорпіонам слід насолоджуватися тим, що відбувається навколо них. Не будьте надто вимогливими до друзів і рідних, адже вони і так роблять усе для того, аби вам було затишно та класно. Якщо ви взялися відпочивати, то приділіть цьому процесу весь свій час. Про роботу та всілякі клопоти думати у цей день не варто, адже вони можуть не надто позитивно вплинути на ваш настрій. Воно вам треба?
Стрілець
Цього дня Стрільцям слід уважніше ставитися до власного здоров'я. Ви останнім часом надто багато працюєте, що не вельми позитивно впливає не лише на фізичному, а й психічному здоров'ї. Якщо у цей день ви не відкладете гаджети й не дозволите собі забути про роботу, то будьте готовими, що незабаром ви захочете не лише взяти відпустку, а й частенько задумуватиметеся над звільненням.
Козеріг
Цей день вдалий для справ амурних, тож Козерогам зорі рекомендують не проґавити слушної нагоди. Не цурайтесь нових знайомств і будьте відкритими для людей. Цілком імовірно, що саме серед незнайомців ви знайдете ту людину, яка зробить вас ще щасливішими, ніж ви є. Ввечері слід відпочити, тож можете собі дозволити прогулянку або ж влаштувати перегляд улюблених фільмів.
Водолій
На Водоліїв чекає безліч приємних несподіванок у цей день. Будьте готовими, що вони буквально градом посипляться на вас. Але не дозволяйте їм запаморочити вашу голову, адже є ймовірність, що десь закрадуться і шахраї, які захочуть добряче нажитися на вас. Вечір зорі рекомендують провести з коханою людиною, адже вона надзвичайно потребує вашої уваги та підтримки саме сьогодні.
Риби
Четвер буде вдалим днем для нових починань у Риб. Можливо, нарешті ви зможете взятися за втілення у життя своїх планів, які виношували протягом останніх місяців? Якщо ж вам бракує сміливості – не соромтесь звернутися по допомогу до друзів і близьких. Вони залюбки дадуть вам поради, які допоможуть зробити все так, щоб вам було добре.
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