Гороскоп на 20 серпня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Актуальний гороскоп на сьогодні, 20 серпня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

Планети та зірки розташувалися на небі так, що більшості знаків Зодіаку сьогодні варто бути серйознішими у своїх намірах та амбітнішими у діях. Дізнайтеся, який прогноз на сьогодні саме у вас!

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 20 серпня 2019

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овни, щоб ваші потаємні думки та бажання ставали реальністю, варто чітко окреслити, чого саме вам бракує для повного щастя. Коли розберетеся з цим, сміливо починайте діяти для втілення мрій у життя!

Тельці, задля високої мети потрібно ставити перед собою амбітні цілі. Не мрійте бездумно, а дійте, виконуйте чіткий план для реалізації бажаного.

Близнюки, ваш емоційний спектр занадто широкий, адже може охоплювати якості від повного безвілля до мудрості королівського блазня. Звузьте варіативність того, як ви можете реагувати на життя, щоб оточення перестало вас лякатися і не розуміти.

Раки, зорі говорять про ознаки звільнення від сумної повинності, рутини, від дріб'язкової турботи задля шматка хліба. Завдяки цьому з радістю присвятіть себе улюбленій справі.

Леви, вас турбує одне питання, проте ви не дуже серйозно ставитеся до цієї справи. Можливо навіть – безвідповідально і зневажливо. Визначтеся, чи вам це дійсно потрібно!

Діви, зорі та планети вказують на гнучкість і високу пристосовність: до отриманого завдання, умов праці, колективу тощо. Проте не плутайте істинне вміння пристосовуватися з мімікрією.

Терези, задля успіху вам потрібно активізуватися такі якості: спритність, комунікабельність, веселість, спонтанність, нетривіальність. А от відсутність власної точки зору, примхливість, підлабузництво стануть на заваді до щастя.

Скорпіони, на вас очікує величезне полегшення після життєвих невдач та бід. Ця ситуація дозволить вам виробити власну точку зору. Ви перестанете скаржитеся, що вас ніхто не розуміє.

Стрільці, ви опинилися в стані невагомості. Якщо воно приходить на зміну гнітючої тяжкості, це – найбільше полегшення. Якщо ж набуває затяжного характеру, то може призвести до глибоких криз. Будьте обачні!

Козероги, те, як розв'яжуться ваші проблеми, залежить від ваших установок та очікувань, адже примхливість можна розглядати як простодушну нерішучість і незахищеність. Більше сміливості!

Водолії, для вас настав прекрасний період безтурботної радості! Хтось назве це інфантильною легковажністю та примхами. Не слухайте нікого, а просто насолоджуйтеся життям!

Риби, ви складаєте враження людини, якій байдуже, яке рішення прийняти. Ви вмієте пристосовуватися до мінливості людського життя і переносите її злети та падіння без зайвих хвилювань. Проте не завжди така позиція виграшна.

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