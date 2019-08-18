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Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 серпня 2019 для знаків Зодіаку
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Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 19 – 25 серпня 2019!
Цей тиждень для представників більшості знаків Зодіаку буде доволі активним та насиченим. Комусь доведеться змінити свої пріоритети, щоб вдача нарешті усміхнулась. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Гороскоп на тиждень 19.08 – 25.08
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
- Сприятливі дні: 19, 24
- Несприятливі дні: 20, 21
Новий тиждень буде для Овнів дуже активним та насиченим, однак не варто одразу ж мріяти про вікенд, адже трапиться чимало приємних речей. Складіть список найважливіших завдань та поступово виконуйте все, а вільний час присвятіть самовдосконаленню. Удача на вашому боці, тому краще не пролежати за серіалом такий вдалий період.
Телець
- Сприятливі дні: 19, 24
- Несприятливі дні: 22, 25
Тиждень у Тельців видасться також доволі швидким, тому варто одразу ж розставити пріоритети та визначити, чого ж вам зараз хочеться чи бракує. Зберіться з силами та бережіть гарний настрій, адже попереду чимало позитивних моментів та нових цілей.
Близнюки
- Сприятливі дні: 23, 25
- Несприятливі дні: 19, 21
Близнюки знову відчувають себе то на вершині гори, то десь позаду всіх. Варто сконцентрувати увагу на тому, чого ви дійсно прагнете, а також визначити, що приносить вам задоволення, а з чим краще попрощатись. Ви звикли брати на себе чимало завдань, а потім лінуватись - це так не працює.
Рак
- Сприятливі дні: 19, 25
- Несприятливі дні: 21, 23
У Раків доволі активний період для самореалізації, творчості та вивчення чогось нового. Зараз ви можете почерпнути чимало корисної інформації та нових вражень, тому не соромтесь. А от з емоційним станом, то краще не нехтувати можливістю морально відпочити.
Лев
- Сприятливі дні: 23, 24
- Несприятливі дні: 19, 21
Леви знову на висоті і не збираються здавати своїх позицій. Тиждень принесе чимало позитивних вражень, емоцій та приємних спогадів. Зосередьтесь на тому, щоб помічати більше хорошого. Менше звертайте увагу на негатив та спокійно будуйте плани, адже у вас все вийде.
Діва
- Сприятливі дні: 22, 24
- Несприятливі дні: 23, 25
Дівам нарешті пора показати, хто такі справжні трудоголіки. Ви дозволяли собі розслабитись не у найвдаліші для цього моменти, тому зараз варто докласти значно більше зусиль, аніж хотілося б. Звісно ж, вільний час варто присвятити собі, однак додаткова робота точно не буде зайвою.
Терези
- Сприятливі дні: 21, 23
- Несприятливі дні: 19, 22
Терези насолоджують тим, що віднайшли рівновагу або вже досить близько до неї. Якщо вам все ж щось не так, то варто підняти сфери життя, які не дотягують до ідеалу. Не бійтесь дізнаватись щось нове та рухатись у напрямку до незвіданого.
Скорпіон
- Сприятливі дні: 23, 24
- Несприятливі дні: 19, 21
Скорпіонам варто трохи втихомирити свій запал, адже ви можете випадково (чи умисно) образити близьких для вас людей. Звісно ж, вам здається, що ви краще все знаєте, але варто частіше дослухатись до інших. Зараз варто зосередитись на розв'язанні емоційних проблем.
Стрілець
- Сприятливі дні: 19, 24
- Несприятливі дні: 20, 21
Стрільці відчувають, що енергії може не вистачити для рутини, тому зорі радять більше займатись пізнанням нового, а також почати планувати своє життя. Можна взятись за щось мале, приміром, список завдань на тиждень. ЦЕ дозволить зберегти на рівні сили.
Козеріг
- Сприятливі дні: 23, 25
- Несприятливі дні: 19, 20
Козерогам варто направити всю свою енергію у більш мирне русло, адже останнім часом ви буваєте надто дратівливими. Через це страждає ваша працездатність, а також оточення. Не нехтуйте вільним часом, краще використовуйте
Водолій
- Сприятливі дні: 20, 22
- Несприятливі дні: 20, 24
Водолії зараз повні сил та енергії, тому саме пора спрямовувати все це добро на самореалізацію. Ви знаєте, чого насправді хочете, тому не варто зупиняти себе. Поряд з вами чимало людей, які допоможуть у будь-якій ситуації, тому можете спокійно випробовувати щось новеньке.
Риби
- Сприятливі дні: 19, 22
- Несприятливі дні: 23, 25
Рибам цього тижня дуже важливо знайти час для себе та власних думок. Ви інколи берете на себе надто багато і вимагаєте від інших того ж, але зараз час для зміни пріоритетів. До того ж, ваші близькі потребують більше уваги та турботи, аніж невдоволення чи повчання.
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