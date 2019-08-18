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Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 серпня 2019 для знаків Зодіаку

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Актуальний гороскоп на українській мові

Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 19 – 25 серпня 2019!

Цей тиждень для представників більшості знаків Зодіаку буде доволі активним та насиченим. Комусь доведеться змінити свої пріоритети, щоб вдача нарешті усміхнулась. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Гороскоп на тиждень 19.08 – 25.08

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

  • Сприятливі дні: 19, 24
  • Несприятливі дні: 20, 21
Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 серпня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283356
Гороскоп для Овна

Новий тиждень буде для Овнів дуже активним та насиченим, однак не варто одразу ж мріяти про вікенд, адже трапиться чимало приємних речей. Складіть список найважливіших завдань та поступово виконуйте все, а вільний час присвятіть самовдосконаленню. Удача на вашому боці, тому краще не пролежати за серіалом такий вдалий період.

Телець

  • Сприятливі дні: 19, 24
  • Несприятливі дні: 22, 25
Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 серпня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283352
Гороскоп для Тельця

Тиждень у Тельців видасться також доволі швидким, тому варто одразу ж розставити пріоритети та визначити, чого ж вам зараз хочеться чи бракує. Зберіться з силами та бережіть гарний настрій, адже попереду чимало позитивних моментів та нових цілей.

Близнюки

  • Сприятливі дні: 23, 25
  • Несприятливі дні: 19, 21
Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 серпня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283358
Прогноз для Близнят

Близнюки знову відчувають себе то на вершині гори, то десь позаду всіх. Варто сконцентрувати увагу на тому, чого ви дійсно прагнете, а також визначити, що приносить вам задоволення, а з чим краще попрощатись. Ви звикли брати на себе чимало завдань, а потім лінуватись - це так не працює.

Рак

  • Сприятливі дні: 19, 25
  • Несприятливі дні: 21, 23
Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 серпня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283353
Гороскоп для Рака

У Раків доволі активний період для самореалізації, творчості та вивчення чогось нового. Зараз ви можете почерпнути чимало корисної інформації та нових вражень, тому не соромтесь. А от з емоційним станом, то краще не нехтувати можливістю морально відпочити.

Лев

  • Сприятливі дні: 23, 24
  • Несприятливі дні: 19, 21
Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 серпня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283345
Гороскоп для Лева

Леви знову на висоті і не збираються здавати своїх позицій. Тиждень принесе чимало позитивних вражень, емоцій та приємних спогадів. Зосередьтесь на тому, щоб помічати більше хорошого. Менше звертайте увагу на негатив та спокійно будуйте плани, адже у вас все вийде.

Діва

  • Сприятливі дні: 22, 24
  • Несприятливі дні: 23, 25
Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 серпня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283354
Гороскоп для Діви

Дівам нарешті пора показати, хто такі справжні трудоголіки. Ви дозволяли собі розслабитись не у найвдаліші для цього моменти, тому зараз варто докласти значно більше зусиль, аніж хотілося б. Звісно ж, вільний час варто присвятити собі, однак додаткова робота точно не буде зайвою.

Терези

  • Сприятливі дні: 21, 23
  • Несприятливі дні: 19, 22
Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 серпня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283349
Гороскоп для Терезів

Терези насолоджують тим, що віднайшли рівновагу або вже досить близько до неї. Якщо вам все ж щось не так, то варто підняти сфери життя, які не дотягують до ідеалу. Не бійтесь дізнаватись щось нове та рухатись у напрямку до незвіданого.

Скорпіон

  • Сприятливі дні: 23, 24
  • Несприятливі дні: 19, 21
Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 серпня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283350
Гороскоп для Скорпіона

Скорпіонам варто трохи втихомирити свій запал, адже ви можете випадково (чи умисно) образити близьких для вас людей. Звісно ж, вам здається, що ви краще все знаєте, але варто частіше дослухатись до інших. Зараз варто зосередитись на розв'язанні емоційних проблем.

Стрілець

  • Сприятливі дні: 19, 24
  • Несприятливі дні: 20, 21
Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 серпня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283351
Гороскоп для Стрільця

Стрільці відчувають, що енергії може не вистачити для рутини, тому зорі радять більше займатись пізнанням нового, а також почати планувати своє життя. Можна взятись за щось мале, приміром, список завдань на тиждень. ЦЕ дозволить зберегти на рівні сили.

Козеріг

  • Сприятливі дні: 23, 25
  • Несприятливі дні: 19, 20
Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 серпня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283347
Гороскоп для Козерога

Козерогам варто направити всю свою енергію у більш мирне русло, адже останнім часом ви буваєте надто дратівливими. Через це страждає ваша працездатність, а також оточення. Не нехтуйте вільним часом, краще використовуйте

Водолій

  • Сприятливі дні: 20, 22
  • Несприятливі дні: 20, 24
Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 серпня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283357
Гороскоп для Водолія

Водолії зараз повні сил та енергії, тому саме пора спрямовувати все це добро на самореалізацію. Ви знаєте, чого насправді хочете, тому не варто зупиняти себе. Поряд з вами чимало людей, які допоможуть у будь-якій ситуації, тому можете спокійно випробовувати щось новеньке.

Риби

  • Сприятливі дні: 19, 22
  • Несприятливі дні: 23, 25
Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 серпня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283348
Гороскоп для Риб

Рибам цього тижня дуже важливо знайти час для себе та власних думок. Ви інколи берете на себе надто багато і вимагаєте від інших того ж, але зараз час для зміни пріоритетів. До того ж, ваші близькі потребують більше уваги та турботи, аніж невдоволення чи повчання.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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