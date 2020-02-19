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Гороскоп на 20 лютого 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 20 лютого 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Четвер буде легким для Раків і Стрільців, а от Левам і Скорпіонам потрібно набратися терпіння, аби досягнути бажаного результату. Дізнайтесь, що ж зорі підготували для вас сьогодні!
І ще: ТЕСТ: Який знак Зодіаку підходить тобі для романтичних стосунків
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 20 лютого 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Сьогодні Овни зможуть спокійно і впевнено пожинати плоди своїх старань. Ви достатньо багато працювали у першій половині тижня, а це означає, що у четвер можна трішки розслабитися та спробувати пливти за течією. Ввечері зорі рекомендують присвятити час рідним і близьким, тож не засиджуйтесь на роботі!
Телець
Тільці сьогодні не будуть "завалені" роботою, але це зовсім не означає, що у цей день ви лише байдикуватимете. Ваше завдання на четвер – делегувати обов'язки, а також стежити, аби їх виконували. Зорі рекомендують вечір присвятити відпочинку, тож спробуйте обійтися без гаджетів і думок про роботу!
Близнюки
Четвер для Близнюків буде максимально легким і успішним. Ви не лише отримуватимете задоволення від того, чим займаєтесь, а й пожинатимете плоди своїх старань. Головне – налаштуватися на позитив і з самого ранку правильно розподілити свій час.
Рак
Четвер для Раків буде надзвичайно легким. Ви зможете присвятити достатньо часу собі та саморозвитку. Не обов'язково бігти до крамниці по мотиваційну літературу або розписувати свій пленер на кілька тижнів наперед. Спробуйте у цей день зайнятися тим, що вам подобається і приносить задоволення!
Лев
Четвер для Левів буде надзвичайно насиченим і сповненим низки випробувань. Результати ваших зусиль вам сподобаються, якщо ви прикладатимете достатньо зусиль. Наберіться терпіння та починайте рух дрібними та впевненими кроками. Лише так ви зможете досягнути бажаного!
Діва
Четвер для Дів обіцяє бути легким, якщо ви правильно розставлятимете пріоритети. Хочете сходити на посиденьки з друзями? Тоді "закрийте" всі робочі питання. Якщо ж цього не зробити, є ймовірність, що на вихідних ви теж будете вимушені працювати.
Терези
Для Терезів цей день виявиться справжнім випробуванням. Ви не лише достатньо багато працюватимете сьогодні, а й будете змушені присвятити достатньо уваги завданням і обов'язкам ваших колег. Усе це тому, що вони покладаються на вас і завжди знають, що ви прийдете їм на допомогу.
Скорпіон
Скорпіонам зорі рекомендують не виснажувати себе з самого ранку. Ви надто багато працюєте, а це означає, що потрібно навчитися достатньо відпочивати. Налаштуйтесь на позитив і спробуйте правильно розставити пріоритети. Цілком імовірно, що ви зосереджені на завданнях, які не потребують нагального вирішення.
Стрілець
Четвер для Стрільців буде весь усіяний клопотами. Мовиться не лише про дрібні побутові негаразди, а й про серйозні проблеми, пов'язані зі здоров'ям, а також роботою. Налаштуйтесь на позитив, заручіться підтримкою рідних і близьких, а також не забувайте про те, що опускання рук – останнє, що ви можете собі дозволити сьогодні!
Козеріг
Козероги справжні молодці. Ви не лише багато стараєтесь, аби досягнути бажаного результату. Ви дійсно працюєте на всі 100%, що дозволить пожинати плоди найближчим часом. Утім, спробуйте правильно розставити пріоритети, аби ваша робота не забрала у вас весь вільний час, який можна присвятити не лише собі, а й близьким.
Водолій
Водоліям зорі рекомендують сьогодні максимально розслабитися та налаштуватися на те, що день буде легким і успішним для вас. Усміхніться долі, аби вона зробила те ж у відповідь. На роботі затримуватися у цей день не слід, а вечір зорі рекомендують присвятити коханій людині!
Риби
Рибам зорі рекомендують присвятити достатньо уваги власному здоров'ю. Прислухайтесь до сигналів організму, аби випередити неприємні наслідки. Якщо ж усе гаразд – вирушайте на прогулянку. Свіже повітря та сонечко позитивно вплинуть на вас, а також надихнуть на нові звершення!
До теми: ТЕСТ: Вгадай про який знак Зодіаку ця цитата
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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