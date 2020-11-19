Гороскоп на 20 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 20 листопада 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні прагнення і можливості будуть у гороскопі на різних полюсах. Весь день зорі будуть схиляти до активних, енергійних дій, проте організм буде активно противитися цьому пориву, вважаючи за краще відпочивати і розслаблятися. Дізнайтеся, що ж саме для вас підготували зорі сьогодні!

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 20 листопада 2020

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Овен може зіткнутися з такою проблемою, як поверховість і безпечність оточуючих. Люди навколо нього будуть схильні надто легко ставитися до серйозних питань і приймати скороспілі рішення. Навряд чи Овну вдасться змінити ситуацію і когось переконати.

Час працює проти Тельця: весь день він здатний спізнюватися кудись. Відчуття, що він біжить, але не встигає, здатне стати візитною карткою цього дня. Чи йде мова про терміни здачі проєкту, про запізнення на побачення або звичайний завал в домашніх справах, Тельцю сьогодні може здаватися, що ще трішки, і він все встигне.

Сьогодні Близнюкам варто мати на увазі: в суперечках може народитися все що завгодно, але тільки не істина! А ось загострити атмосферу навколо суперечки сьогодні здатні так, що не те що на істину, на прості справи не залишиться сил. Зорі гороскопу попереджають: навколишні будуть провокувати Близнюків.

Сьогодні Раку слід бути уважнішими і спритнішим: є шанс, що хтось із оточуючих перехопить у нього ініціативу. Ну а далі розвиток подій залежить вже від самого Рака: якщо він спокійно поступиться, то не виключено, що згодом буде шкодувати. Тому зорі гороскопу радять Раку сьогодні не розслаблятися і не здавати завойованих позицій.

Лев не буде налаштований на трудові подвиги. Навпаки, він може відчувати занепад сил, і навіть термінові справи буде схильний робити недбало. День пройде у нього під девізом: "Не відкладай на завтра те, що можна відкласти на післязавтра". Тож, якщо у Льва є можливість розслабитися, варто цією можливістю скористатися.

Сьогодні Діві буде непросто увійти в нормальний ритм, але якщо їй все-таки вдасться це зробити, день пройде дуже продуктивно! Щоб налаштувати себе на потрібний лад, зорі гороскопу радять Діві зранку прийняти контрастний душ і хоча б на якийсь час включити ритмічну музику.

Сьогодні в справах Терези будуть керуватися правилом: "Робота не вовк, в ліс не втече!". Вони будуть схильні до останнього тягнути, перш ніж приступити до вирішення будь-якої задачі. А коли, нарешті, почнуть, на її реалізацію Терезам сьогодні знадобиться набагато більше часу і сил, ніж в інший день.

Скорпіону, швидше за все, доведеться вести власну гру, не розповідаючи про неї іншим. Ситуація може зажадати від нього дотримуватися насамперед своїх інтересів, ну а інтереси інших будуть автоматично поставлені на другий план. Що ж, якщо вже все одно так вийшло, Скорпіону варто використовувати цей день з найбільшою вигодою для себе.

Сьогодні думка про те, що щастя не в грошах, а в їх кількості, може не давати Стрільцю спокою. Весь день він здатний будувати плани свого збагачення. Зорі гороскопу попереджають, що Стрільцеві не слід поспішати з втіленням цих грандіозних проєктів у життя: нехай спочатку як слід відлежаться.

Сьогодні найкращим режимом, в якому Козеріг зможе існувати, буде авральний! Правда, сам для себе він навряд чи здатний його організувати. Зате якщо аврал на роботі чи вдома раптом трапиться, Козеріг зуміє проявити всі свої приховані таланти, стрімко і чітко справляючись з величезним об'ємом робіт.

Сьогодні Водолій ризикує щось втратити. Може йтися і про цілком конкретні речі: наприклад, таємниче зникла зі столу ручка або загубилися документи; і про більш серйозні, такі як упущені вигоди або втрачена репутація. Щоб уникнути неприємностей, зорі гороскопу радять сьогодні Водолію бути зібраним і уважним.

Сьогодні протягом дня можливі будь-які сюрпризи: зорі гороскопу попереджають Риб, що ситуація буде розвиватися непередбачувано. Люди, з якими Риби зустрінуться; питання, які їм доведеться вирішувати; ситуація, з якою вони зіткнуться, навряд чи будуть мати відношення до того, що було заздалегідь заплановано Рибами на сьогодні.

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