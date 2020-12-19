Гороскоп на 20 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 20 грудня 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні у вас з'являться оптимізм, віра в майбутнє, ви дізнаєтеся, що вас чекає попереду. Зорі та планети віщують кінець кризи та невдач. Іноді у гороскопі навіть видно, звідки з'явиться ця віра в майбутнє. Можуть і гроші будуть, і вдала поїздка, і нове знайомство. Нічого не проґавте!

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 20 грудня 2020

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овни, зорі та планети дають вам знак – це знак вашої втоми, фізичної та душевної, небезпека нервового зриву. Можна простежити, звідки він іде. Припустимо, що це неможливість знайти ключ до розв'язання проблеми, втрата грошей... Ось і причина зриву! Добре, що це попередження, а значить нервового зриву можна уникнути. Треба тільки не опускати руки!

Тельці, сьогодні ви отримаєте важливу довгоочікувану звістку, яка може навіть змінити попередні плани. Це скоріше за усе буде ділова справа, ніж особисті плани.

Близнюки, ваш прогноз на день – упущений момент, упущений шанс. Мова йде про минулі події. Можливо вам буде зрозуміло, які саме маються на увазі, якщо їх "розшифровка" десь поруч. Дивіться уважно!

Раки, сьогодні вас мучить якесь питання, проблема, відносини. Іноді в цих прогнозах немає розв'язання цього питання, іноді – ясно видно, як його можна вирішити. Все залежить від того, який шлях оберете.

Леви, сьогодні на вас чекають прекрасні інтимні стосунки, або буде попереду незабутня ніч кохання. Подивіться, що там у вас в планах. Може на вас чекає нова закоханість, інтим.

Діви, вас чекає успіх у справах, бізнесі, досягнута мета та здійснені мрії. От би всім такий прогноз! Якщо ви розірвані та не сконцентровані, то це значить, що ви не можете досягти поставленої мети. Буде видно чому: чи то йде невдача, то чи неприємності в прийнятті рішень, то чи перешкода. Ви самі побачите.

Терези, на вас чекає довгоочікувана звістка, яка, на жаль, нічого не змінить. Запізнилася новина... Наприклад, сім'я вже зруйнувалася, а потім чоловік раптом каже, що не може без вас. А ви живете своїм життям, цілком зміцніли, і немає до нього ніяких почуттів. Навіть жалю...

Скорпіони, на вас чекає зупинка в справах. Дуже дволика ситуація буде. Якщо поруч хороші знаки, то прогноз можна розцінювати, як бажання і необхідність просто відпочити. Якщо ж йдуть суцільні невдачі, то просто опускаються руки у людини. Це може означати непередбачену відпустку або навіть необхідність її.

Стрільці, сьогодні у прогнозі – багатство, дохід, прибуток, гроші. На вас може чекати великий одноразовий дохід. І чималий! Хороший гороскоп! Що тут ще скажеш? Це великий сюрприз Долі. У найгіршому випадку це може означати витрати – якісь потрібні або непотрібні. Але в будь-якому випадку це про гроші.

Козероги, сьогодні у вашому гороскопі гарний настрій, підйом життєвих сил. Випадає такий прогноз досить рідко, тому що для цього необхідні серйозні підстави. У будь-якому випадку, зорі та планети бачать, звідки буде приплив сил.

Водолії, будьте обережні, адже хтось вас ненавидить, зневажає, заздрить вам та ревнує. Поруч з вами – віроломство, підлість у вчинках. У гороскопі не мається на увазі подруга, хоча все може бути. За віком це не молода людина, це часто свекруха або теща, можливо сусідка або колега.

Риби, сьогодні інтимні стосунки не доставляють радості, а може й приносять біль. А якщо таке вже переживали, то просто все буде огидно. Так якщо ще у вас проблеми з постійним партнером, то шлюб втратить колишню цінність.

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