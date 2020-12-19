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Гороскоп на 20 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

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Гороскоп на сьогодні українською мовою - фото 1
Гороскоп на сьогодні українською мовою

Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 20 грудня 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні у вас з'являться оптимізм, віра в майбутнє, ви дізнаєтеся, що вас чекає попереду. Зорі та планети віщують кінець кризи та невдач. Іноді у гороскопі навіть видно, звідки з'явиться ця віра в майбутнє. Можуть і гроші будуть, і вдала поїздка, і нове знайомство. Нічого не проґавте!

І ще: День ангела у грудні 2020: календар іменин, кого вітати цього місяця

До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 20 грудня 2020

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на 20 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 435865

Овни, зорі та планети дають вам знак – це знак вашої втоми, фізичної та душевної, небезпека нервового зриву. Можна простежити, звідки він іде. Припустимо, що це неможливість знайти ключ до розв'язання проблеми, втрата грошей... Ось і причина зриву! Добре, що це попередження, а значить нервового зриву можна уникнути. Треба тільки не опускати руки!

Телець

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Тельці, сьогодні ви отримаєте важливу довгоочікувану звістку, яка може навіть змінити попередні плани. Це скоріше за усе буде ділова справа, ніж особисті плани.

Близнюки

Гороскоп на 20 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 435866

Близнюки, ваш прогноз на день – упущений момент, упущений шанс. Мова йде про минулі події. Можливо вам буде зрозуміло, які саме маються на увазі, якщо їх "розшифровка" десь поруч. Дивіться уважно!

Рак

Гороскоп на 20 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 435871

Раки, сьогодні вас мучить якесь питання, проблема, відносини. Іноді в цих прогнозах немає розв'язання цього питання, іноді – ясно видно, як його можна вирішити. Все залежить від того, який шлях оберете.

Лев

Гороскоп на 20 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 435872

Леви, сьогодні на вас чекають прекрасні інтимні стосунки, або буде попереду незабутня ніч кохання. Подивіться, що там у вас в планах. Може на вас чекає нова закоханість, інтим.

Діва

Гороскоп на 20 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 435873

Діви, вас чекає успіх у справах, бізнесі, досягнута мета та здійснені мрії. От би всім такий прогноз! Якщо ви розірвані та не сконцентровані, то це значить, що ви не можете досягти поставленої мети. Буде видно чому: чи то йде невдача, то чи неприємності в прийнятті рішень, то чи перешкода. Ви самі побачите.

Терези

Гороскоп на 20 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 435869

Терези, на вас чекає довгоочікувана звістка, яка, на жаль, нічого не змінить. Запізнилася новина... Наприклад, сім'я вже зруйнувалася, а потім чоловік раптом каже, що не може без вас. А ви живете своїм життям, цілком зміцніли, і немає до нього ніяких почуттів. Навіть жалю...

Скорпіон

Гороскоп на 20 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 435868

Скорпіони, на вас чекає зупинка в справах. Дуже дволика ситуація буде. Якщо поруч хороші знаки, то прогноз можна розцінювати, як бажання і необхідність просто відпочити. Якщо ж йдуть суцільні невдачі, то просто опускаються руки у людини. Це може означати непередбачену відпустку або навіть необхідність її.

Стрілець

Гороскоп на 20 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 435875

Стрільці, сьогодні у прогнозі – багатство, дохід, прибуток, гроші. На вас може чекати великий одноразовий дохід. І чималий! Хороший гороскоп! Що тут ще скажеш? Це великий сюрприз Долі. У найгіршому випадку це може означати витрати – якісь потрібні або непотрібні. Але в будь-якому випадку це про гроші.

Козеріг

Гороскоп на 20 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 435870

Козероги, сьогодні у вашому гороскопі гарний настрій, підйом життєвих сил. Випадає такий прогноз досить рідко, тому що для цього необхідні серйозні підстави. У будь-якому випадку, зорі та планети бачать, звідки буде приплив сил.

Водолій

Гороскоп на 20 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 435874

Водолії, будьте обережні, адже хтось вас ненавидить, зневажає, заздрить вам та ревнує. Поруч з вами – віроломство, підлість у вчинках. У гороскопі не мається на увазі подруга, хоча все може бути. За віком це не молода людина, це часто свекруха або теща, можливо сусідка або колега.

Риби

Гороскоп на 20 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 435867

Риби, сьогодні інтимні стосунки не доставляють радості, а може й приносять біль. А якщо таке вже переживали, то просто все буде огидно. Так якщо ще у вас проблеми з постійним партнером, то шлюб втратить колишню цінність.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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