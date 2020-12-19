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Гороскоп на 20 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 20 грудня 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні у вас з'являться оптимізм, віра в майбутнє, ви дізнаєтеся, що вас чекає попереду. Зорі та планети віщують кінець кризи та невдач. Іноді у гороскопі навіть видно, звідки з'явиться ця віра в майбутнє. Можуть і гроші будуть, і вдала поїздка, і нове знайомство. Нічого не проґавте!
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 20 грудня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, зорі та планети дають вам знак – це знак вашої втоми, фізичної та душевної, небезпека нервового зриву. Можна простежити, звідки він іде. Припустимо, що це неможливість знайти ключ до розв'язання проблеми, втрата грошей... Ось і причина зриву! Добре, що це попередження, а значить нервового зриву можна уникнути. Треба тільки не опускати руки!
Телець
Тельці, сьогодні ви отримаєте важливу довгоочікувану звістку, яка може навіть змінити попередні плани. Це скоріше за усе буде ділова справа, ніж особисті плани.
Близнюки
Близнюки, ваш прогноз на день – упущений момент, упущений шанс. Мова йде про минулі події. Можливо вам буде зрозуміло, які саме маються на увазі, якщо їх "розшифровка" десь поруч. Дивіться уважно!
Рак
Раки, сьогодні вас мучить якесь питання, проблема, відносини. Іноді в цих прогнозах немає розв'язання цього питання, іноді – ясно видно, як його можна вирішити. Все залежить від того, який шлях оберете.
Лев
Леви, сьогодні на вас чекають прекрасні інтимні стосунки, або буде попереду незабутня ніч кохання. Подивіться, що там у вас в планах. Може на вас чекає нова закоханість, інтим.
Діва
Діви, вас чекає успіх у справах, бізнесі, досягнута мета та здійснені мрії. От би всім такий прогноз! Якщо ви розірвані та не сконцентровані, то це значить, що ви не можете досягти поставленої мети. Буде видно чому: чи то йде невдача, то чи неприємності в прийнятті рішень, то чи перешкода. Ви самі побачите.
Терези
Терези, на вас чекає довгоочікувана звістка, яка, на жаль, нічого не змінить. Запізнилася новина... Наприклад, сім'я вже зруйнувалася, а потім чоловік раптом каже, що не може без вас. А ви живете своїм життям, цілком зміцніли, і немає до нього ніяких почуттів. Навіть жалю...
Скорпіон
Скорпіони, на вас чекає зупинка в справах. Дуже дволика ситуація буде. Якщо поруч хороші знаки, то прогноз можна розцінювати, як бажання і необхідність просто відпочити. Якщо ж йдуть суцільні невдачі, то просто опускаються руки у людини. Це може означати непередбачену відпустку або навіть необхідність її.
Стрілець
Стрільці, сьогодні у прогнозі – багатство, дохід, прибуток, гроші. На вас може чекати великий одноразовий дохід. І чималий! Хороший гороскоп! Що тут ще скажеш? Це великий сюрприз Долі. У найгіршому випадку це може означати витрати – якісь потрібні або непотрібні. Але в будь-якому випадку це про гроші.
Козеріг
Козероги, сьогодні у вашому гороскопі гарний настрій, підйом життєвих сил. Випадає такий прогноз досить рідко, тому що для цього необхідні серйозні підстави. У будь-якому випадку, зорі та планети бачать, звідки буде приплив сил.
Водолій
Водолії, будьте обережні, адже хтось вас ненавидить, зневажає, заздрить вам та ревнує. Поруч з вами – віроломство, підлість у вчинках. У гороскопі не мається на увазі подруга, хоча все може бути. За віком це не молода людина, це часто свекруха або теща, можливо сусідка або колега.
Риби
Риби, сьогодні інтимні стосунки не доставляють радості, а може й приносять біль. А якщо таке вже переживали, то просто все буде огидно. Так якщо ще у вас проблеми з постійним партнером, то шлюб втратить колишню цінність.
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