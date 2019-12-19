Гороскоп на 20 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Актуальний гороскоп на сьогодні, 20 грудня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

Результат сьогоднішнього дня залежить від організованості, скрупульозності, професіоналізму, від вмілого керівництва і виконання. Дізнайтесь, що зорі підготували для вас сьогодні!

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 20 грудня 2019

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Зараз ідеальний момент для того, щоб почати щось нове, від бізнес-проекту до романтичних стосунків. Ви відчуєте більш глибокий зв'язок зі світом і зумієте досягти серйозних успіхів.

Сьогодні завдання Тельців підтримувати порядок в справах службових, домашніх і фінансових. Реальний успіх багато в чому залежить від того, наскільки грамотно організовані справи. Наприклад, чи ведеться бухгалтерський облік, чи укомплектований штат співробітників.

Сьогодні ви відчуєте сильний приплив енергії і візьметеся за купу нових справ, до яких у інших людей руки дійдуть лише завтра. Не турбуйтеся про майбутнє, тому що теперішнє занадто приємне, щоб його втрачати.

Сьогодні зорі радять Ракам не проявляти самодіяльність (вона ж самовпевненість) і діяти за заданим алгоритмом. Залишатися в рамках і ретельно слідувати інструкціям особливо важливо, якщо ви ланка системи.

Корисно привести справи до ладу. Це особливо важливо, якщо ви пройшли через критичний етап, коли було не до зовнішньої естетики. Не виключено, що на здійснення цієї операції піде цілий день, зате після її завершення ви зітхне вільніше.

Звичайна дискусія може прийняти сьогодні несподіваний оборот. Ви опинитеся замішані у чомусь набагато важливішому, ніж звичне повсякденне життя. Радійте цьому!

Для Терезів це стабільний і цілком вдалий день. Новий прорив малоймовірний, зате ви можете максимально викластися в уже заданому напрямку. Ваша впевненість в собі або в своїх помічниках буде обґрунтована. У вашому розпорядженні будуть помічники, а під рукою потрібні інструменти.

Сьогодні протягом дня Скорпіона може очікувати непроста розмова з людьми, від яких він залежить. Можливо, його викличуть на бесіду або ж розмова відбудеться телефоном. Так чи інакше, навіть якщо мова піде про дрібні речі, сьогоднішня розмова може мати для вас далекосяжні наслідки.

Для Стрільців настане зручний момент, щоб постаратися завоювати лідируючі позиції в будь-яких сферах! Його аргументи сильні як ніколи, а конкуренції можна майже не боятися. Усі готові піти вам назустріч, а близькі здатні вас підтримати.

Козерогів чекає спокійний і розмірений день. Немає сенсу кудись поспішати або за чимось гнатися, все одно від рішень Козерогів сьогодні не залежить нічого. Ситуація буде розвиватися без їхньої участі, тому зорі радять розслабитися і плисти за течією.

Водоліям важливо налаштуватися на роботу, цінувати час, раціонально використовувати енергію і речі, акуратніше поводитися з інструментами. Не варто витрачати час на порожню цікавість, а сили на зайві дискусії.

Справи, за які Риби візьмуться сьогодні, обов'язково отримають продовження, якими б незначними вони не здавалися. Згодом вони здатні зіграти в роботі, добробуту або особистому житті Риб чималу роль. Ось чому зорі гороскопу радять сьогодні Рибам уважно ставитися до всіх дрібниць.

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