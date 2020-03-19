Гороскоп на 20 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Актуальний гороскоп на сьогодні, 20 березня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні зорі гороскопу закликають до максимального консерватизму: оточуючі не оцінять нових проєктів і ініціатив. Справи краще вести в режимі "повільно, але вірно". Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 20 березня 2020

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У будь-якій справі найкращий варіант дій для Овнів той, який перевірений досвідом, часом і ними самими. Зорі гороскопу схиляють його мислити саме в цьому напрямку, тому будь-яка спроба поекспериментувати навряд чи вдасться.

Телець в дисонансі з оточуючими. Їх дії можуть здаватися йому нерішучими, а вжиті заходи напівзаходами. Своєю чергою, оточуючих буде лякати в Тельці його стрімкість, натиск і революційні замашки. Тельцю доведеться змиритися з тим, що переконати завтра нікого не вдасться.

Сьогодні Близнюки сповнені енергії і сил, але, щоб не налякати оточуючих своїм натиском, їм доведеться це приховувати. День зажадає від них неквапливого ритму і зважених, консервативних рішень, так що Близнюкам доведеться балансувати на грані обережності і рішучості.

Рака будуть займати питання домашнього побуту і сімейного бюджету: він зробить все, щоб привести їх у порядок! Крім того, день корисно провести за обмірковуванням фінансових планів і справ: будь-які авантюрні проєкти, на кшталт вкладення грошей в невідомий банк, Рак відразу ж відхилить.

День наділяє Лева активністю, однак ситуація буде складатися так, що він навряд чи зуміє повною мірою її реалізувати. Події і на роботі, і вдома вимагатимуть від Лева неквапливого ритму ведення справ, так що йому волею-неволею доведеться підкоритися.

Дів сьогодні очікує сонячний весняний день, якщо їхній настрій не буде змінюватись надто швидко. Спробуйте не брати близько до серця все, що трапляється навколо. Спершу турбуйтесь про себе, а вже тоді допомагайте іншим.

Сьогодні на Терезів чекає спокійний день, коли можна нікуди не поспішати, справи йдуть своєю чергою, не вимагаючи суєти. Можливо, комусь неспішний плин подій може здатися нудним, однак якщо Терези будуть до цього готові, то зуміють провести час з користю.

Скорпіони будуть до всього шукати практичний, навіть прагматичний, підхід. Це стосується навіть романтичних відносин: якби Скорпіони купували подарунок для коханої людини, то замість букета подарували б апельсинове дерево в горщику.

Стрільцям варто приготуватися до того, що оточуючі будуть їх повчати. Цілком можливо, в цей день їм доведеться брати участь не в одній нудній бесіді, в якій їм буде відведена роль безсловесного слухача. Особливо не варто завтра ділитися з навколишнім новими ідеями або планами.

Сьогодні Козерогам не варто сподіватися тільки на себе, їм може знадобитися чиясь порада або допомога. Можливо, Козероги будуть занадто завалені справами, і їм доведеться передоручити частину справ комусь. Якщо ж вони не знають, що робити, не треба соромитися звернутися за консультацією.

Яке б рішення не було потрібно прийняти Водолію, це навряд чи вийде: йому буде неймовірно важко зробити остаточний вибір. Причому чим більше швидких і рішучих дій буде вимагати від нього обстановка, тим більше Водолій буде сповільнювати свій темп.

Життєва енергія Риб буде на спаді. Навіть при всьому бажанні їм не вистачить сил розібратися з усіма справами і на роботі, і вдома! До тих справах, за які Риби все-таки візьмуться, вони будуть схильні застосовувати досить консервативний підхід, аж до рішення законсервувати ту чи іншу проблему до кращих часів.

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