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Гороскоп на 20 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 20 березня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні зорі гороскопу закликають до максимального консерватизму: оточуючі не оцінять нових проєктів і ініціатив. Справи краще вести в режимі "повільно, але вірно". Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!
І ще: Вихідні і свята у березні 2020: календар робочих і вихідних днів в Україні
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 20 березня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Телець
Телець в дисонансі з оточуючими. Їх дії можуть здаватися йому нерішучими, а вжиті заходи напівзаходами. Своєю чергою, оточуючих буде лякати в Тельці його стрімкість, натиск і революційні замашки. Тельцю доведеться змиритися з тим, що переконати завтра нікого не вдасться.
Близнюки
Рак
Рака будуть займати питання домашнього побуту і сімейного бюджету: він зробить все, щоб привести їх у порядок! Крім того, день корисно провести за обмірковуванням фінансових планів і справ: будь-які авантюрні проєкти, на кшталт вкладення грошей в невідомий банк, Рак відразу ж відхилить.
Лев
День наділяє Лева активністю, однак ситуація буде складатися так, що він навряд чи зуміє повною мірою її реалізувати. Події і на роботі, і вдома вимагатимуть від Лева неквапливого ритму ведення справ, так що йому волею-неволею доведеться підкоритися.
Діва
Терези
Скорпіон
Скорпіони будуть до всього шукати практичний, навіть прагматичний, підхід. Це стосується навіть романтичних відносин: якби Скорпіони купували подарунок для коханої людини, то замість букета подарували б апельсинове дерево в горщику.
Стрілець
Козеріг
Водолій
Риби
Життєва енергія Риб буде на спаді. Навіть при всьому бажанні їм не вистачить сил розібратися з усіма справами і на роботі, і вдома! До тих справах, за які Риби все-таки візьмуться, вони будуть схильні застосовувати досить консервативний підхід, аж до рішення законсервувати ту чи іншу проблему до кращих часів.
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