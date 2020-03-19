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Гороскоп на 20 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

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Гороскоп на 20 березня українською - фото 1
Гороскоп на 20 березня українською

Актуальний гороскоп на сьогодні, 20 березня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні зорі гороскопу закликають до максимального консерватизму: оточуючі не оцінять нових проєктів і ініціатив. Справи краще вести в режимі "повільно, але вірно". Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!

І ще: Вихідні і свята у березні 2020: календар робочих і вихідних днів в Україні

До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 20 березня 2020

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на 20 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366225
У будь-якій справі найкращий варіант дій для Овнів той, який перевірений досвідом, часом і ними самими. Зорі гороскопу схиляють його мислити саме в цьому напрямку, тому будь-яка спроба поекспериментувати навряд чи вдасться.

Телець

Гороскоп на 20 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366224

Телець в дисонансі з оточуючими. Їх дії можуть здаватися йому нерішучими, а вжиті заходи напівзаходами. Своєю чергою, оточуючих буде лякати в Тельці його стрімкість, натиск і революційні замашки. Тельцю доведеться змиритися з тим, що переконати завтра нікого не вдасться.

Близнюки

Гороскоп на 20 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366231
Сьогодні Близнюки сповнені енергії і сил, але, щоб не налякати оточуючих своїм натиском, їм доведеться це приховувати. День зажадає від них неквапливого ритму і зважених, консервативних рішень, так що Близнюкам доведеться балансувати на грані обережності і рішучості.

Рак

Гороскоп на 20 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366230

Рака будуть займати питання домашнього побуту і сімейного бюджету: він зробить все, щоб привести їх у порядок! Крім того, день корисно провести за обмірковуванням фінансових планів і справ: будь-які авантюрні проєкти, на кшталт вкладення грошей в невідомий банк, Рак відразу ж відхилить.

Лев

Гороскоп на 20 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366227

День наділяє Лева активністю, однак ситуація буде складатися так, що він навряд чи зуміє повною мірою її реалізувати. Події і на роботі, і вдома вимагатимуть від Лева неквапливого ритму ведення справ, так що йому волею-неволею доведеться підкоритися.

Діва

Гороскоп на 20 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366233
Дів сьогодні очікує сонячний весняний день, якщо їхній настрій не буде змінюватись надто швидко. Спробуйте не брати близько до серця все, що трапляється навколо. Спершу турбуйтесь про себе, а вже тоді допомагайте іншим.

Терези

Гороскоп на 20 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366232
Сьогодні на Терезів чекає спокійний день, коли можна нікуди не поспішати, справи йдуть своєю чергою, не вимагаючи суєти. Можливо, комусь неспішний плин подій може здатися нудним, однак якщо Терези будуть до цього готові, то зуміють провести час з користю.

Скорпіон

Гороскоп на 20 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366228

Скорпіони будуть до всього шукати практичний, навіть прагматичний, підхід. Це стосується навіть романтичних відносин: якби Скорпіони купували подарунок для коханої людини, то замість букета подарували б апельсинове дерево в горщику.

Стрілець

Гороскоп на 20 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366234
Стрільцям варто приготуватися до того, що оточуючі будуть їх повчати. Цілком можливо, в цей день їм доведеться брати участь не в одній нудній бесіді, в якій їм буде відведена роль безсловесного слухача. Особливо не варто завтра ділитися з навколишнім новими ідеями або планами.

Козеріг

Гороскоп на 20 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366226
Сьогодні Козерогам не варто сподіватися тільки на себе, їм може знадобитися чиясь порада або допомога. Можливо, Козероги будуть занадто завалені справами, і їм доведеться передоручити частину справ комусь. Якщо ж вони не знають, що робити, не треба соромитися звернутися за консультацією.

Водолій

Гороскоп на 20 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366223
Яке б рішення не було потрібно прийняти Водолію, це навряд чи вийде: йому буде неймовірно важко зробити остаточний вибір. Причому чим більше швидких і рішучих дій буде вимагати від нього обстановка, тим більше Водолій буде сповільнювати свій темп.

Риби

Гороскоп на 20 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366229

Життєва енергія Риб буде на спаді. Навіть при всьому бажанні їм не вистачить сил розібратися з усіма справами і на роботі, і вдома! До тих справах, за які Риби все-таки візьмуться, вони будуть схильні застосовувати досить консервативний підхід, аж до рішення законсервувати ту чи іншу проблему до кращих часів.

До теми: Магнітні бурі у березні 2020: коли українцям слід бути обачними

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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