Гороскоп на 2 жовтня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 2 жовтня 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні очікується непростий день з нестабільним емоційним фоном. Протягом дня і у вас, і у оточуючих можлива різка зміна настрою – від ейфорії до апатії і дратівливості. Дізнайтесь, що ж саме для вас підготували зорі сьогодні!

І ще: Гороскоп на жовтень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку

До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 2 жовтня 2020

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Сьогодні межа між треба і хочу стане для Овна зовсім хиткою. Йому захочеться дати волю собі і своїм почуттям. Однак йдучи на поводу у бажань і емоцій, Овну не варто чекати від оточуючих схвалення своїх дій: у них погляд на ці речі може бути зовсім не на його користь.

Сьогодні з самого ранку Телець буде в споглядальному настрої. З усіх моделей поведінки найбільш логічною для нього здасться непротивлення обставинам. При цьому Телець буде незвично тонко відчувати перспективні тенденції, і цілком міг би використовувати це своє чуття з користю.

Навіть якщо ви не творча людина, сьогодні зробіть виняток. Зорі гороскопу в цей день максимально посилюють у Близнюків їх творчий потенціал. Цей день дуже хороший для того, щоб якщо і не створити який-небудь шедевр, то хоча б просто присвятити час мистецтву.

В голову Рака прийдуть цікаві ідеї, які можуть сприятливо позначитися як на його кар'єрі, так і на життя взагалі. А може, замість корисної ідеї зав'яжеться якесь не менше корисне знайомство. Романтичним воно не буде, а от в матеріальному сенсі виявиться перспективним.

Сьогодні зорі гороскопу обіцяють надати Леву можливості для нових цікавих зустрічей і знайомств. Не дивно, якщо одне з цих знайомств виявиться романтичним. Правда, чекати від нього серйозного продовження навряд чи варто. В іншому ж день для Лева обіцяє пройти насичено і цікаво.

Сьогодні головною силою Діви стануть її слабкості. І ще якою силою! Користуючись цими слабкостями, Діва буде буквально тероризувати усіх. А її вміння досягати свого будь-якими шляхами досягне апогею. Самій ж Діві при цьому буде здаватися, що нічого незвичайного в її поведінці немає.

Сьогодні протягом дня настрій Терезів буде постійно змінюватися. Веселий настрій може змінитися несподіваною хмаркою, проте вже через кілька хвилин з-за хмар знову випливе сонце. Одним словом, надавати емоціям Терезів в цей день великого значення не варто.

Сьогодні у Скорпіона може прокинутися талант робити слона з будь-якої мухи. Протягом дня у нього раз по раз викликатимуть роздратування всілякі дрібниці. Якщо не хочете уславитися занудою і причепою, намагайтеся менше уваги звертати на негатив і недоліки оточуючих.

Сьогодні Стрільця може нестримно потягнути у великі, галасливі компанії, щоб хоч на мить опинитися в центрі уваги. Ну, якщо і не опинитися, то хоча б помріяти і пофантазувати на цю тему. Нічого поганого в цьому немає, однак постарайтеся не занадто заноситися, щоб не викликати "уколів" на свою адресу.

Козеріг постійно буде відволікатися на домашні справи і турботи. Ну і добре. Саме час зайнятися будинком і облаштуванням побуту, а все інше сміливо можна відкласти на потім. Все одно ніяких грандіозних проривів і результатів сьогоднішній день не обіцяє.

Сьогодні день у Водолія буде буквально переповнений непорозуміннями, і причиною цього стане непослідовність самого Водолія. У цей день йому не те щоб захочеться свідомо порушувати правила, просто його раз у раз будуть відволікати різноманітні дрібниці.

У Риб прокинеться особливе чуття на все прекрасне: перш за все, на гроші. Вірогідність знайти сьогодні якщо і не скарб, то якусь стару заначку дуже висока. Ну і щодо заробітку день обіцяє потішити Риб приємними сюрпризами. Можна, наприклад, натякнути начальнику про надбавку до зарплати, і він сприйме це прихильно.

До теми: Магнітні бурі у жовтні 2020: календар, коли небезпечні дати в Україні