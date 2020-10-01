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Гороскоп на 2 жовтня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 2 жовтня 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні очікується непростий день з нестабільним емоційним фоном. Протягом дня і у вас, і у оточуючих можлива різка зміна настрою – від ейфорії до апатії і дратівливості. Дізнайтесь, що ж саме для вас підготували зорі сьогодні!
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 2 жовтня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Сьогодні межа між треба і хочу стане для Овна зовсім хиткою. Йому захочеться дати волю собі і своїм почуттям. Однак йдучи на поводу у бажань і емоцій, Овну не варто чекати від оточуючих схвалення своїх дій: у них погляд на ці речі може бути зовсім не на його користь.
Телець
Сьогодні з самого ранку Телець буде в споглядальному настрої. З усіх моделей поведінки найбільш логічною для нього здасться непротивлення обставинам. При цьому Телець буде незвично тонко відчувати перспективні тенденції, і цілком міг би використовувати це своє чуття з користю.
Близнюки
Навіть якщо ви не творча людина, сьогодні зробіть виняток. Зорі гороскопу в цей день максимально посилюють у Близнюків їх творчий потенціал. Цей день дуже хороший для того, щоб якщо і не створити який-небудь шедевр, то хоча б просто присвятити час мистецтву.
Рак
В голову Рака прийдуть цікаві ідеї, які можуть сприятливо позначитися як на його кар'єрі, так і на життя взагалі. А може, замість корисної ідеї зав'яжеться якесь не менше корисне знайомство. Романтичним воно не буде, а от в матеріальному сенсі виявиться перспективним.
Лев
Сьогодні зорі гороскопу обіцяють надати Леву можливості для нових цікавих зустрічей і знайомств. Не дивно, якщо одне з цих знайомств виявиться романтичним. Правда, чекати від нього серйозного продовження навряд чи варто. В іншому ж день для Лева обіцяє пройти насичено і цікаво.
Діва
Сьогодні головною силою Діви стануть її слабкості. І ще якою силою! Користуючись цими слабкостями, Діва буде буквально тероризувати усіх. А її вміння досягати свого будь-якими шляхами досягне апогею. Самій ж Діві при цьому буде здаватися, що нічого незвичайного в її поведінці немає.
Терези
Сьогодні протягом дня настрій Терезів буде постійно змінюватися. Веселий настрій може змінитися несподіваною хмаркою, проте вже через кілька хвилин з-за хмар знову випливе сонце. Одним словом, надавати емоціям Терезів в цей день великого значення не варто.
Скорпіон
Сьогодні у Скорпіона може прокинутися талант робити слона з будь-якої мухи. Протягом дня у нього раз по раз викликатимуть роздратування всілякі дрібниці. Якщо не хочете уславитися занудою і причепою, намагайтеся менше уваги звертати на негатив і недоліки оточуючих.
Стрілець
Сьогодні Стрільця може нестримно потягнути у великі, галасливі компанії, щоб хоч на мить опинитися в центрі уваги. Ну, якщо і не опинитися, то хоча б помріяти і пофантазувати на цю тему. Нічого поганого в цьому немає, однак постарайтеся не занадто заноситися, щоб не викликати "уколів" на свою адресу.
Козеріг
Козеріг постійно буде відволікатися на домашні справи і турботи. Ну і добре. Саме час зайнятися будинком і облаштуванням побуту, а все інше сміливо можна відкласти на потім. Все одно ніяких грандіозних проривів і результатів сьогоднішній день не обіцяє.
Водолій
Сьогодні день у Водолія буде буквально переповнений непорозуміннями, і причиною цього стане непослідовність самого Водолія. У цей день йому не те щоб захочеться свідомо порушувати правила, просто його раз у раз будуть відволікати різноманітні дрібниці.
Риби
У Риб прокинеться особливе чуття на все прекрасне: перш за все, на гроші. Вірогідність знайти сьогодні якщо і не скарб, то якусь стару заначку дуже висока. Ну і щодо заробітку день обіцяє потішити Риб приємними сюрпризами. Можна, наприклад, натякнути начальнику про надбавку до зарплати, і він сприйме це прихильно.
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