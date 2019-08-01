Гороскоп на 2 серпня 2019: Водолії та Скорпіони нарешті відпочинуть

Актуальний гороскоп на сьогодні, 2 серпня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні зорі рекомендують усім знакам Зодіаку виконати на роботі рівно стільки, скільки зробити вам життєво необхідно. Зараз дуже важливо акумулювати сили і життєву енергію.

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До вашої уваги прогноз на цей день українською мовою!

Гороскоп на сьогодні, 2 серпня 2019

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен може з подивом виявити в собі незвичайну гнучкість і дипломатичність. З боку це може навіть здатися поступливістю і небажанням відстоювати свою позицію. Але не тут-то було! Якщо Овен сьогодні і погодиться з чужою думкою, то зробить це виключно для того, щоб позбавитися опонента. Зробить ж він все одно по-своєму.

В душі Тельця прокинеться не тільки великий стратег, але і великий тактик. Навіть не думайте відрадити його від будь-яких задумів: тільки неприємності наживете. Все, що він задумав сьогодні, буде прагнути здійснити будь-яким можливим для нього способом (у тому числі і йдучи по головах).

Ви будете схильні проявляти незвичайну завзятість: причому з будь-якого, навіть незначного, приводу. Переспорити вас в цей день буде важко, так, по суті, і непотрібно. Швидше за все, вже через день-другий причина спору здасться самим Близнюкам дрібною і сміховинною. Чи варто через це ламати списи?

Сьогодні ви будете занадто багато говорити про себе і відмовитеся вислуховувати проблеми ваших близьких. Не поводьтеся так, інакше ви ризикуєте втратити повагу людей, які дуже цінують вас. У розмові зі своєю половинкою забудьте про себе і запитайте, як відчуває себе ваш партнер і поцікавтеся його успіхами на роботі.

Сьогодні ви станете лідером одного дуже складного проєкту. Не підведіть боса і виконуйте ваші обов'язки як ніколи добре. З перших хвилин спільної роботи ваші колеги усвідомлюють, що відтепер ви для них суворий керівник, а не той веселий колега, з яким вони обговорювали останні новини.

Вас чекає обтяжлива співбесіда. Якщо ви дійсно хочете отримати цю вакансію, поводьтеся як справжній професіонал і не забувайте багато усміхатися. Зробіть кілька компліментів вашому новому босові, будьте чарівні і милі з ним. Намагайтеся лестити, але не надто відкрито. У вас є всі шанси отримати це місце.

Сьогодні вам може нагадати про себе якась із давно забутих, але невирішених проблем. За бажання можете не звертати на неї занадто багато уваги, вирішивши її ви просто очистите совість, у вашому ж житті нічого не зміниться.

Чим менше ви сьогодні будете замислюватися над тим як себе вести і що говорити, тим вдаліше це буде у вас виходити. Перед тим, як відповідати на запитання, уважно їх проаналізуйте на предмет наявності таємного сенсу. В іншому випадку ви ризикуєте опинитися в безглуздому становищі.

Для Стрільців день пройде вдало, якщо вони не будуть кидатися в крайнощі. Надмірна емоційність і безконтрольність можуть привести до непотрібних фінансових витрат. Щоб цього не сталося двічі думайте перед тим, як діставати гаманець. Єдиний виняток: благодійність, тут все ж варто бути щедрим.

Сьогодні для Козерогів сприятливий день для початку чогось нового. Якщо ви шукаєте роботу, надішліть в цей день резюме. Якщо хочете підкоригувати фігуру, підіть в зал або почніть бігати. Якщо хочете вивчити щось нове, запишіться на курси. Ці починання принесуть перші результати вже зовсім скоро.

Першорядна справа цього дня: приведення себе в бойову професійну форму. Ніяких сентиментів ні стосовно інших, ні стосовно себе. У будь-якій ситуації дійте рішуче і не сумнівайтеся в своїй правоті. І все ж таки постарайтеся дотримуватися всіх правових і моральних норм і правил.

Тенденції такі, що залишитися в стороні від робочих проблем або відмовчатися в особистих питаннях не вийде. Як би не складалися обставини, твердо відстоюйте свою позицію і не нехтуйте своїми інтересами. У другій половині дня стежте за своїми витратами.

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