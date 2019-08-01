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Тести Подорожі

Гороскоп на 2 серпня 2019: Водолії та Скорпіони нарешті відпочинуть

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Гороскоп на день

Актуальний гороскоп на сьогодні, 2 серпня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні зорі рекомендують усім знакам Зодіаку виконати на роботі рівно стільки, скільки зробити вам життєво необхідно. Зараз дуже важливо акумулювати сили і життєву енергію.

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До вашої уваги прогноз на цей день українською мовою!

Гороскоп на сьогодні, 2 серпня 2019

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на 2 серпня 2019: Водолії та Скорпіони нарешті відпочинуть - фото 307608

Овен може з подивом виявити в собі незвичайну гнучкість і дипломатичність. З боку це може навіть здатися поступливістю і небажанням відстоювати свою позицію. Але не тут-то було! Якщо Овен сьогодні і погодиться з чужою думкою, то зробить це виключно для того, щоб позбавитися опонента. Зробить ж він все одно по-своєму.

Телець

Гороскоп на 2 серпня 2019: Водолії та Скорпіони нарешті відпочинуть - фото 307600

В душі Тельця прокинеться не тільки великий стратег, але і великий тактик. Навіть не думайте відрадити його від будь-яких задумів: тільки неприємності наживете. Все, що він задумав сьогодні, буде прагнути здійснити будь-яким можливим для нього способом (у тому числі і йдучи по головах).

Близнюки

Гороскоп на 2 серпня 2019: Водолії та Скорпіони нарешті відпочинуть - фото 307611

Ви будете схильні проявляти незвичайну завзятість: причому з будь-якого, навіть незначного, приводу. Переспорити вас в цей день буде важко, так, по суті, і непотрібно. Швидше за все, вже через день-другий причина спору здасться самим Близнюкам дрібною і сміховинною. Чи варто через це ламати списи?

Рак

Гороскоп на 2 серпня 2019: Водолії та Скорпіони нарешті відпочинуть - фото 307601

Сьогодні ви будете занадто багато говорити про себе і відмовитеся вислуховувати проблеми ваших близьких. Не поводьтеся так, інакше ви ризикуєте втратити повагу людей, які дуже цінують вас. У розмові зі своєю половинкою забудьте про себе і запитайте, як відчуває себе ваш партнер і поцікавтеся його успіхами на роботі.

Лев

Гороскоп на 2 серпня 2019: Водолії та Скорпіони нарешті відпочинуть - фото 307607

Сьогодні ви станете лідером одного дуже складного проєкту. Не підведіть боса і виконуйте ваші обов'язки як ніколи добре. З перших хвилин спільної роботи ваші колеги усвідомлюють, що відтепер ви для них суворий керівник, а не той веселий колега, з яким вони обговорювали останні новини.

Діва

Гороскоп на 2 серпня 2019: Водолії та Скорпіони нарешті відпочинуть - фото 307605

Вас чекає обтяжлива співбесіда. Якщо ви дійсно хочете отримати цю вакансію, поводьтеся як справжній професіонал і не забувайте багато усміхатися. Зробіть кілька компліментів вашому новому босові, будьте чарівні і милі з ним. Намагайтеся лестити, але не надто відкрито. У вас є всі шанси отримати це місце.

Терези

Гороскоп на 2 серпня 2019: Водолії та Скорпіони нарешті відпочинуть - фото 307606

Сьогодні вам може нагадати про себе якась із давно забутих, але невирішених проблем. За бажання можете не звертати на неї занадто багато уваги, вирішивши її ви просто очистите совість, у вашому ж житті нічого не зміниться.

Скорпіон

Гороскоп на 2 серпня 2019: Водолії та Скорпіони нарешті відпочинуть - фото 307610

Чим менше ви сьогодні будете замислюватися над тим як себе вести і що говорити, тим вдаліше це буде у вас виходити. Перед тим, як відповідати на запитання, уважно їх проаналізуйте на предмет наявності таємного сенсу. В іншому випадку ви ризикуєте опинитися в безглуздому становищі.

Стрілець

Гороскоп на 2 серпня 2019: Водолії та Скорпіони нарешті відпочинуть - фото 307604

Для Стрільців день пройде вдало, якщо вони не будуть кидатися в крайнощі. Надмірна емоційність і безконтрольність можуть привести до непотрібних фінансових витрат. Щоб цього не сталося двічі думайте перед тим, як діставати гаманець. Єдиний виняток: благодійність, тут все ж варто бути щедрим.

Козеріг

Гороскоп на 2 серпня 2019: Водолії та Скорпіони нарешті відпочинуть - фото 307603

Сьогодні для Козерогів сприятливий день для початку чогось нового. Якщо ви шукаєте роботу, надішліть в цей день резюме. Якщо хочете підкоригувати фігуру, підіть в зал або почніть бігати. Якщо хочете вивчити щось нове, запишіться на курси. Ці починання принесуть перші результати вже зовсім скоро.

Водолій

Гороскоп на 2 серпня 2019: Водолії та Скорпіони нарешті відпочинуть - фото 307609

Першорядна справа цього дня: приведення себе в бойову професійну форму. Ніяких сентиментів ні стосовно інших, ні стосовно себе. У будь-якій ситуації дійте рішуче і не сумнівайтеся в своїй правоті. І все ж таки постарайтеся дотримуватися всіх правових і моральних норм і правил.

Риби

Гороскоп на 2 серпня 2019: Водолії та Скорпіони нарешті відпочинуть - фото 307602

Тенденції такі, що залишитися в стороні від робочих проблем або відмовчатися в особистих питаннях не вийде. Як би не складалися обставини, твердо відстоюйте свою позицію і не нехтуйте своїми інтересами. У другій половині дня стежте за своїми витратами.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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