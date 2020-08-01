Гороскоп на 2 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Актуальний гороскоп для вас на сьогодні, 2 серпня 2020 року, – у нашій статті на Радіо МАКСИМУМ. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що ж зірки та планети приготували саме для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні вам здається, що навколишні не визнають ваших заслуг, тому самі схильні допускати нетактовність в спілкуванні. Вразливість і концентрація на дрібних непорозуміннях навсправжки заважає вам зосередитися на роботі. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!

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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 2 серпня 2020

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овни, взаємини з родичами можуть трохи зіпсувати нерви – передбачаються дрібні сварки на побутовому ґрунті через взаємні причіпки. Про здоров'я також не заважає подбати, оскільки знижений імунітет може призвести до появи будь-якого захворювання.

Тільці, сьогодні можуть погіршитися та ускладнитися стосунки з коханою людиною: можливі періодичні сварки, конфлікти, суперечки. Але перш, ніж грюкнути дверима, ви повинні добре подумати – чи готові ви до остаточного розриву стосунків і не пошкодуєте про те, що трапилося.

Близнюки, сьогодні ви активно вчитеся, активно знайомитеся, багато їздите. Це день, коли можуть значну допомогу надати родичі, а ви багато спілкується з ними. Можливі ділові взаємини з родичами, сусідами або спільний бізнес. День сприятливий також для відпочинку, подорожей і відряджень.

Раки, сьогодні найкращий час для ділових поїздок і переговорів. Виключіть сьогодні зі свого меню м'ясо, замініть його овочами. Відповідний момент для з'ясування взаємин з коханою людиною. Будьте обережні – не пошкодьте побутову техніку.

Леви, сьогодні у вас є непоганий шанс отримати визнання, правда для цього доведеться що-небудь зробити. Що саме – не важливо, аби воно було помітно неозброєним оком.

Діви, сьогодні необхідно побути наодинці з собою, відпочити та обдумати ситуацію, що склалася. Але не дозволяйте собі сумувати. Пам'ятайте – у вашому житті багато того, за що можна дякувати долі.

Терези, сьогодні день буде відзначений високою активністю. Ваша робота і борг перед близькими поглинуть всю вашу увагу. Радимо приділити більше часу домашнім справам і не з'ясовувати стосунки з членами сім'ї.

Скорпіони, відкладіть укладення угод або ризикованих фінансових операцій. Сутички з начальством не додадуть вам популярності та можуть зіпсувати кар'єру. Але навіть утихомиривши себе, в цей день ви не знайдете підтримки чи навіть розуміння.

Стрільці, ви обережні та потайливі, дисципліновані, схильні уникати зайвих витрат, і це допоможе вам. Сьогодні остерігайтеся власних проявів помилкової гордості та егоїзму, деспотизму щодо підлеглих і товаришів. Варто уникати участі в азартних іграх – виграш в лотереях неможливий.

Козероги, сьогодні хороший день для упорядковування та для організаційних перетворень. Колишні обов'язки та турботи нагадують вам про себе. Хороший день для успішних контактів з начальством, представниками офіційних інстанцій, спонсорами та впливовими людьми.

Водолії, сьогодні ви схильні уникати роботи. Але не зловживайте цим, бо на деякий час ви можете опинитися в фінансовому глухому куті або плутанині. Покупки будуть невдалі, а витрати надмірні.

Риби, конфлікти на роботі, так само як і в побуті, роблять день несприятливим для вирішення більшості ділових завдань. Від вашої категоричності та прискіпливості страждають молоді співробітники. Ваша нерозсудливість, проявлена при великій кількості людей, може зіграти з вами поганий жарт.

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