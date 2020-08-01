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Гороскоп на 2 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп для вас на сьогодні, 2 серпня 2020 року, – у нашій статті на Радіо МАКСИМУМ. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що ж зірки та планети приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогодні вам здається, що навколишні не визнають ваших заслуг, тому самі схильні допускати нетактовність в спілкуванні. Вразливість і концентрація на дрібних непорозуміннях навсправжки заважає вам зосередитися на роботі. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 2 серпня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, взаємини з родичами можуть трохи зіпсувати нерви – передбачаються дрібні сварки на побутовому ґрунті через взаємні причіпки. Про здоров'я також не заважає подбати, оскільки знижений імунітет може призвести до появи будь-якого захворювання.
Телець
Тільці, сьогодні можуть погіршитися та ускладнитися стосунки з коханою людиною: можливі періодичні сварки, конфлікти, суперечки. Але перш, ніж грюкнути дверима, ви повинні добре подумати – чи готові ви до остаточного розриву стосунків і не пошкодуєте про те, що трапилося.
Близнюки
Близнюки, сьогодні ви активно вчитеся, активно знайомитеся, багато їздите. Це день, коли можуть значну допомогу надати родичі, а ви багато спілкується з ними. Можливі ділові взаємини з родичами, сусідами або спільний бізнес. День сприятливий також для відпочинку, подорожей і відряджень.
Рак
Раки, сьогодні найкращий час для ділових поїздок і переговорів. Виключіть сьогодні зі свого меню м'ясо, замініть його овочами. Відповідний момент для з'ясування взаємин з коханою людиною. Будьте обережні – не пошкодьте побутову техніку.
Лев
Леви, сьогодні у вас є непоганий шанс отримати визнання, правда для цього доведеться що-небудь зробити. Що саме – не важливо, аби воно було помітно неозброєним оком.
Діва
Діви, сьогодні необхідно побути наодинці з собою, відпочити та обдумати ситуацію, що склалася. Але не дозволяйте собі сумувати. Пам'ятайте – у вашому житті багато того, за що можна дякувати долі.
Терези
Терези, сьогодні день буде відзначений високою активністю. Ваша робота і борг перед близькими поглинуть всю вашу увагу. Радимо приділити більше часу домашнім справам і не з'ясовувати стосунки з членами сім'ї.
Скорпіон
Скорпіони, відкладіть укладення угод або ризикованих фінансових операцій. Сутички з начальством не додадуть вам популярності та можуть зіпсувати кар'єру. Але навіть утихомиривши себе, в цей день ви не знайдете підтримки чи навіть розуміння.
Стрілець
Стрільці, ви обережні та потайливі, дисципліновані, схильні уникати зайвих витрат, і це допоможе вам. Сьогодні остерігайтеся власних проявів помилкової гордості та егоїзму, деспотизму щодо підлеглих і товаришів. Варто уникати участі в азартних іграх – виграш в лотереях неможливий.
Козеріг
Козероги, сьогодні хороший день для упорядковування та для організаційних перетворень. Колишні обов'язки та турботи нагадують вам про себе. Хороший день для успішних контактів з начальством, представниками офіційних інстанцій, спонсорами та впливовими людьми.
Водолій
Водолії, сьогодні ви схильні уникати роботи. Але не зловживайте цим, бо на деякий час ви можете опинитися в фінансовому глухому куті або плутанині. Покупки будуть невдалі, а витрати надмірні.
Риби
Риби, конфлікти на роботі, так само як і в побуті, роблять день несприятливим для вирішення більшості ділових завдань. Від вашої категоричності та прискіпливості страждають молоді співробітники. Ваша нерозсудливість, проявлена при великій кількості людей, може зіграти з вами поганий жарт.
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