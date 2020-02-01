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Гороскоп на 2 лютого 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 2 лютого 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Рибам потрібно більше позитиву, а у Дів буде енергії ще на кількох людей. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!
І ще: ТЕСТ: Який знак Зодіаку підходить тобі для романтичних стосунків
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 2 лютого 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, сьогодні емоції заважають реалізації ваших ідей на практиці. Також можливі матеріальні перешкоди й практична неспроможність. Ви досягнете бажаного, але, можливо, озирнувшись назад, ви зрозумієте, що досягнута мета не варто таких жертв.
Телець
Тільці, сьогодні ви тонко відчуваєте ситуацію і бачите те, що приховано від інших. Зараз час діяти, а не розмірковувати. У Вас є сила генерала, а не рядового солдата, архітектора, а не будівельника. Повірте у себе!
Близнюки
Близнюки, секрет на сьогодні: успіх прийде до вас тоді, коли ви зосередитися на співпраці та взаємодії. Навіть, якщо ви некомандний гравець, то все одно зверніться по допомогу. Віддайте перевагу золотій середині, оскільки порушення рівноваги зараз протипоказано.
Рак
Раки, ризик, який може сьогодні виникнути, цілком залежить від вас. Через свою бездіяльність та снобізм ви можете упустити потрібний момент. Будь простіші у тому, що вимагаєте від інших.
Лев
Леви, сьогодні ваше бажання повинно виповнитися, оскільки енергія вашого знаку Зодіаку створює гармонію між фізичним та духовним, між особистістю та суспільством. Зберігайте цей баланс.
Діва
Діви, вашими діями сьогодні управляє енергія вогню, пристрасті, оптимізму та відваги. Можливе спонтанне виявлення почуттів та втілення задумів. Діятиме енергія початкового імпульсу, завдяки якому можливе стає реальним.
Терези
Терези, сьогодні настане час активних дій. Пора приймати рішення, робити вибір та рухатися вперед до наміченої мети. Будьте щирими та керуйтеся велінням свого серця. Воно знає багато!
Скорпіон
Скорпіони, порада на сьогодні – не рубайте з гарячу. Ви можете "наламати дров" та зробити необачний вчинок. Як знаєте, потім складніше повернути все на свої початкові місця, тому будьте спокійнішими.
Стрілець
Стрільці, сьогодні у ваших планів є всі шанси бути виконаними швидко та без зволікань. Головне, щоб ви взялися за них з самого ранку, а не відкладали доти, коли закінчиться світловий день.
Козеріг
Козероги, зараз ви перебуваєте під впливом емоцій та егоїзму. Ваші наміри можна порівняти з капризом дитини, яка хоче отримати гарну іграшку негайно. Цей період у вашому житті символізують сентиментальність, сприйнятливість та дивовижна успішність.
Водолій
Водолії, сьогодні слушний час, щоб забудьте минулі образи. Слухайте свою інтуїцію, адже вона завжди каже вам правду! Також у цей день ви швидше за все отримаєте бажане, але результат може розчарувати вас.
Риби
Риби, не піддавайтеся депресії та смутку. Не варто брати все занадто близько до серця! Також не вигадуйте образи на порожньому місці й не робіть з мухи слона. Сприймайте світ реально, а не через призму вашого его.
До теми: ТЕСТ: Вгадай про який знак Зодіаку ця цитата
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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