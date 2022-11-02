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Гороскоп на 2 листопада: які знаки Зодіаку стикнуться з бумерангом долі
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2 листопада буде доволі неоднозначним днем для багатьох людей, адже карма дасть про себе знати. Кому зі знаків Зодіаку доведеться сьогодні стикнутись з наслідками своїх дій – дізнавайтесь далі.
2 листопада збігається з однією із найбільш небезпечних дат у сонячному календарі, коли карма нагадує про себе. Тим, хто упродовж останніх місяців робив хороші справи, можна готуватись до сюрпризів долі, але сьогодні за зло теж доведеться розплачуватись. Астрологи розповіли, які знаки Зодіаку у цей день стикнуться з ефектом бумеранга.
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Близнюки
Представники цього знаку Зодіаку часто ігнорують усвідомлення того, що вони могли когось образити. Часто вони виправдовують себе тим, що зробили все так, як буде найкраще для всіх, або ж не вважають свої гострі слова критикою. Та сьогодні доля поставить Близнюків на місце тих, з ким вони поводились не найкраще.
Рак
Чутливі та емоційні Раки доволі ревниві, хоч і не завжди це проявляють, але подолати цю емоцію їм дуже складно. Сьогодні ж вони можуть опинитись на місці другої половинки, відчувши всі недоліки ревнощів. Це буде не дуже приємним, але корисним досвідом для представників цього знаку.
Лев
Для Левів не існує рівних собі, але у цей день вони можуть стикнутись з дуже несподіваним рівнем зневаги та зарозумілості з боку інших. Це може ще більше розпалити емоційних Левів, що лише нашкодить. Тому не зайвим буде поглянути на ситуацію з іншого ракурсу та замислитись про те, як самовпевненість та гординя можуть погіршувати життя.
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