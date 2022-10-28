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Гороскоп на листопад 2022: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
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Гороскоп на листопад 2022 року прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників усіх знаків Зодіаку. Дізнайтесь, що приготували для вас зірки на цей місяць та які несподіванки вас чекають в цей третій місяць осені!
Дізнайтесь, що підготував для вас третій місяць осені – на який знак варто очікувати, хто зазнає любовних пригод, а у кого з'являться нові фінансові витрати. Детальніше у гороскопі на листопад 2022 року.
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Гороскоп на місяць листопад 2022
Тисніть на знак Зодіаку і дізнавайтеся свій прогноз на листопад:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
- Сприятливі дні:
3, 21, 27
- Несприятливі дні:
4, 17, 23
Овни мають освоювати нові горизонти. Ви знаходитесь на порозі позитивних змін, які торкнуться всіх сфер вашого життя. В особистому житті намагайтеся не поспішати, всьому свій час.
Телець
- Сприятливі дні:
2, 19, 27
- Несприятливі дні:
8, 23, 26
У листопаді Тельці мають переосмислити своє життя і визначити для себе нові цінності. Якщо раніше ви прямо прагнули до незалежності, то зараз настав час задуматися про власне сімейне щастя. Ті ж представники знаку, хто вже отримав сім'ю, будуть насолоджуватися щастям в оточенні близьких людей.
Близнюки
- Сприятливі дні:
8, 12, 23
- Несприятливі дні:
10, 11, 14
Наступний місяць поставить перед Близнюками чимало завдань. Щоб вирішити їх усі, представники цього знаку зодіаку мають визначитися з цілями та планами, а також досягти душевної гармонії. Тільки після цього ви зможете рухатися вперед без огляду. Довіряйте своїй інтуїції. Хтось із близьких змусить вас сумніватися.
Рак
- Сприятливі дні:
1, 5, 27
- Несприятливі дні:
7, 14, 30
Раків чекає чимало подій у листопаді. Деякі з них потішать представників знаку. Завдяки підтримці близьких людей вам вдасться подолати будь-які негаразди. У любовній сфері все нарешті почне налагоджуватися. Щоб додати собі впевненості, займіться перетворенням зовнішності.
Лев
- Сприятливі дні:
9, 16, 27
- Несприятливі дні:
20, 25, 30
Зірки обіцяють Левам переоцінку цінностей. Представники цього знаку зодіаку усвідомлюють, що джерела їхніх нинішніх проблем криються у помилках минулого. Тільки від вас залежить, чи вдасться вам все виправити. Слідкуйте за здоров'ям і більше часу присвячуйте собі. На багатьох Левів очікує доленосна зустріч, яка переверне їхнє життя з ніг на голову.
Діва
- Сприятливі дні:
2, 6, 28
- Несприятливі дні:
3, 15, 21
У Дів у листопаді буде багато питань до себе. Прийде пережити чимало неприємних моментів, коли ваші непохитні принципи опиняться під загрозою. І все ж таки за допомогою здорового глузду та інтуїції ви впораєтеся з будь-якою неприємною ситуацією. Намагайтеся шукати відтулину у приємних моментах свого життя, наприклад, у романтичних стосунках.
Терези
- Сприятливі дні:
2, 12, 29
- Несприятливі дні:
4, 7, 22
Люди, народжені під знаком Терезів у листопаді отримають багато нових можливостей для розвитку. Інше питання, чи зможуть вони ними користуватися. Зірки радять вам не сумніватися в собі, а діяти, тоді й удача буде на вашому боці.
Скорпіон
- Сприятливі дні:
2, 5, 17
- Несприятливі дні:
1, 21, 23
Листопад буде не найпростішим періодом для Скорпіонів. Щоб змінити ситуацію на краще, доведеться виправляти помилки минулого. В особистому житті, на жаль, невдача. Багато пар захочуть свободи та поставлять стосунки на паузу.
Стрілець
- Сприятливі дні:
1, 8, 23
- Несприятливі дні:
2, 4, 14
На Стрільців чекає більш позитивний місяць, який пройде під знаком дружнього спілкування. Саме час на нові знайомства і відвідини старих друзів. Вас супроводжує успіх, і може виникнути спокуса взятися за кілька справ одночасно, проте, не варто розпорошуватися. Прекрасний час для творчості та самовираження.
Козеріг
- Сприятливі дні:
10, 23, 28
- Несприятливі дні:
1, 4, 5
Для людей, народжених під знаком Козорога, місяць буде вдалим, причому ковалями своїх перемог стануть вони самі. Вони докладуть усіх зусиль до того, щоб близькі були щасливі, а навколо панував затишок та комфорт. Не варто розраховувати на милості удачі, покладайтеся тільки на власні сили. Місяць багатий на події.
Водолій
- Сприятливі дні:
6, 18, 24
- Несприятливі дні:
12, 23, 26
У листопаді Водоліїв, які й так чуйно вслухаються в сигнали небесних сфер, вищі сили обдарують розвиненою інтуїцією. Не виключено, що вам вдасться зробити кілька відкриттів або запропонувати новаторську ідею, яка змусить навколишніх ставитись до Водоліїв інакше.
Риби
- Сприятливі дні:
3, 11, 13
- Несприятливі дні:
7, 12, 26
За своєю натурою Риби схильні до пасивного споглядання, а не до активних дій. І все ж таки, в деяких ситуаціях Риби здатні мобілізуватися і зробити великий ривок. Чекайте відповідного моменту, щоб проявити себе і досягти успіху.
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