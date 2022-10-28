Гороскоп на листопад 2022: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку

Гороскоп на листопад 2022 року прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників усіх знаків Зодіаку. Дізнайтесь, що приготували для вас зірки на цей місяць та які несподіванки вас чекають в цей третій місяць осені!

Дізнайтесь, що підготував для вас третій місяць осені – на який знак варто очікувати, хто зазнає любовних пригод, а у кого з'являться нові фінансові витрати. Детальніше у гороскопі на листопад 2022 року.

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Гороскоп на місяць листопад 2022

Тисніть на знак Зодіаку і дізнавайтеся свій прогноз на листопад:

Сприятливі дні: 3, 21, 27 Несприятливі дні: 4, 17, 23 Овни мають освоювати нові горизонти. Ви знаходитесь на порозі позитивних змін, які торкнуться всіх сфер вашого життя. В особистому житті намагайтеся не поспішати, всьому свій час.

Сприятливі дні: 2, 19, 27 Несприятливі дні: 8, 23, 26

У листопаді Тельці мають переосмислити своє життя і визначити для себе нові цінності. Якщо раніше ви прямо прагнули до незалежності, то зараз настав час задуматися про власне сімейне щастя. Ті ж представники знаку, хто вже отримав сім'ю, будуть насолоджуватися щастям в оточенні близьких людей.

Сприятливі дні: 8, 12, 23 Несприятливі дні: 10, 11, 14

Наступний місяць поставить перед Близнюками чимало завдань. Щоб вирішити їх усі, представники цього знаку зодіаку мають визначитися з цілями та планами, а також досягти душевної гармонії. Тільки після цього ви зможете рухатися вперед без огляду. Довіряйте своїй інтуїції. Хтось із близьких змусить вас сумніватися.

Сприятливі дні: 1, 5, 27 Несприятливі дні: 7, 14, 30

Раків чекає чимало подій у листопаді. Деякі з них потішать представників знаку. Завдяки підтримці близьких людей вам вдасться подолати будь-які негаразди. У любовній сфері все нарешті почне налагоджуватися. Щоб додати собі впевненості, займіться перетворенням зовнішності.

Сприятливі дні: 9, 16, 27 Несприятливі дні: 20, 25, 30

Зірки обіцяють Левам переоцінку цінностей. Представники цього знаку зодіаку усвідомлюють, що джерела їхніх нинішніх проблем криються у помилках минулого. Тільки від вас залежить, чи вдасться вам все виправити. Слідкуйте за здоров'ям і більше часу присвячуйте собі. На багатьох Левів очікує доленосна зустріч, яка переверне їхнє життя з ніг на голову.

Сприятливі дні: 2, 6, 28 Несприятливі дні: 3, 15, 21 У Дів у листопаді буде багато питань до себе. Прийде пережити чимало неприємних моментів, коли ваші непохитні принципи опиняться під загрозою. І все ж таки за допомогою здорового глузду та інтуїції ви впораєтеся з будь-якою неприємною ситуацією. Намагайтеся шукати відтулину у приємних моментах свого життя, наприклад, у романтичних стосунках.

Сприятливі дні: 2, 12, 29 Несприятливі дні: 4, 7, 22

Люди, народжені під знаком Терезів у листопаді отримають багато нових можливостей для розвитку. Інше питання, чи зможуть вони ними користуватися. Зірки радять вам не сумніватися в собі, а діяти, тоді й удача буде на вашому боці.

Сприятливі дні: 2, 5, 17 Несприятливі дні: 1, 21, 23

Листопад буде не найпростішим періодом для Скорпіонів. Щоб змінити ситуацію на краще, доведеться виправляти помилки минулого. В особистому житті, на жаль, невдача. Багато пар захочуть свободи та поставлять стосунки на паузу.

Сприятливі дні: 1, 8, 23 Несприятливі дні: 2, 4, 14

На Стрільців чекає більш позитивний місяць, який пройде під знаком дружнього спілкування. Саме час на нові знайомства і відвідини старих друзів. Вас супроводжує успіх, і може виникнути спокуса взятися за кілька справ одночасно, проте, не варто розпорошуватися. Прекрасний час для творчості та самовираження.

Сприятливі дні: 10, 23, 28 Несприятливі дні: 1, 4, 5

Для людей, народжених під знаком Козорога, місяць буде вдалим, причому ковалями своїх перемог стануть вони самі. Вони докладуть усіх зусиль до того, щоб близькі були щасливі, а навколо панував затишок та комфорт. Не варто розраховувати на милості удачі, покладайтеся тільки на власні сили. Місяць багатий на події.

Сприятливі дні: 6, 18, 24 Несприятливі дні: 12, 23, 26

У листопаді Водоліїв, які й так чуйно вслухаються в сигнали небесних сфер, вищі сили обдарують розвиненою інтуїцією. Не виключено, що вам вдасться зробити кілька відкриттів або запропонувати новаторську ідею, яка змусить навколишніх ставитись до Водоліїв інакше.

Сприятливі дні: 3, 11, 13 Несприятливі дні: 7, 12, 26

За своєю натурою Риби схильні до пасивного споглядання, а не до активних дій. І все ж таки, в деяких ситуаціях Риби здатні мобілізуватися і зробити великий ривок. Чекайте відповідного моменту, щоб проявити себе і досягти успіху.

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