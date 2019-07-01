Гороскоп на 2 липня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Актуальний гороскоп на сьогодні, 2 липня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

Зірки пророкують більшості знаків Зодіаку легкий початок місяця. Дізнайтеся, що очікує саме вас!

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Гороскоп на сьогодні, 2 липня 2019

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овни, цілком даремно сьогодні розчаровуватися. Такий стан справ означає, що ваш успіх попереду, а цей день став стартом, перспективним і багатонадійним.

Тельці, сьогодні все може трапитися по-іншому, не так, як ви очікували. Проживши сьогоднішній день і діючи ризиковано і навіть нелогічно, ввечері ви відчуєте розчарування від того, що за день нічого особливого не сталося.

Близнюки, сьогодні ви раптом зробити те, що ще вчора могло б здатися немислимим. Не стримуйте себе, адже інколи ризик виправданий.

Раки, нехай основою вашого нинішнього дня стане сміливість. Довіртеся собі й своєму внутрішнього голосу. Це дозволить вам відійти від звичних та усталених стереотипів і правил.

Леви, якщо ви зрозумієте, що ваші очікування руйнуються, не здумайте відсторонено спостерігати за тим, що відбувається. Сьогодні ви й тільки ви є творцем власного успіху. Причому не бійтеся діяти без будь-чиєї підтримки.

Діви, сьогодні не варто беззастережно довіряти оточенню, тому що велика ймовірність маніпулювання вами з боку. Особливо це стосується тих, хто сам дуже наполегливо шукає контакту з вами.

Терези, сьогодні все може раптом піти не так, як гадалося. Під загрозою краху ризикує опинитися то, на що ви сильно розраховували, а щось важливе, можливо, здасться незначним.

Скорпіони, може бути, ви знаєте якісь медитативні техніки? Це виявилося б дуже до речі сьогодні. Вам потрібно зняти напруження.

Стрільці, сьогодні, щоб все було саме так, як ви хочете, підіть від всіх, прогуляйтеся на свіжому повітрі або дозвольте собі просто посидіти на лавці в парку або на березі річки.

Козероги, сьогодні вам потрібно діяти стрімко й приймати рішення негайно. Не факт, що все відразу виправиться, може бути, від вас навіть будуть потрібні деякі жертви, але в даний момент іншого виходу немає. Зате згодом це напевно послужить вам непогану службу.

Водолії, сьогодні може бути, що вам світить любовне побачення, романтичне і пристрасне. Дайте волю своїм почуттям, адже маленькі пригоди роблять життя яскравішим.

Риби, сьогоднішній стан справ має змусити вас задуматися: а може бути, справа не в тих людях, які виявляють недоброзичливість стосовно вас, а в вас самому? Можливо, це вам варто було б переглянути свої пріоритети та погляди, а не навколишнім?

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