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2 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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2 липня – вівторок

Сьогодні, 2 липня, відзначають міжнародний день спортивного журналіста та вшановують мученика Зосима. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 2 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За народним календарем сьогодні відзначають День Зосима і Сави Пасічників. Церква вшановує мученика Зосима, який жив у II столітті у Фракії. За часів правління імператора Траяна почалися переслідування християн. Дізнавшись про це, Зосим прийняв хрещення і залишив військову службу. Правитель Антіохії Доміціан, почувши про те, що воїн Зосим визнав себе християнином, піддав його жорстоким мукам, але з Божою допомогою мученик переніс всі випробування. Зрозумівши, що святого не зломити, його обезголовили.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 2 липня, іменини відзначають власники таких імен: Марія, Іван, Зосим. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

2 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 317892

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день спортивного журналіста
  • День працівників морського та річкового флоту України
  • 1776 – Другий Континентальний конгрес у Філадельфії прийняв рішення про відділення американських колоній від Королівства Великої Британії.
  • 1900 – відбувся перший політ дирижаблю моделі LZ-1, сконструйованого відставним прусським офіцером Фердинандом фон Цеппеліном.
  • 1924 – у Парижі утворена Міжнародна асоціація спортивної преси.
  • 1954 – розпочала роботу Міжнародна організація телебачення (Євробачення).
  • 1951 – газета "Правда" засудила вірш В. Сосюри "Любіть Україну".
  • 2005 – відбувся міжнародний благодійний фестиваль Live 8.
  • 2011 – Володимир Кличко переміг Девіда Хея, внаслідок чого у братів опинилися всі престижні пояси за перемогу у суперважкій вазі.

ХТО НАРОДИВСЯ 2 ЛИПНЯ

  • 1486 – Якопо Сансовіно, італійський художник і архітектор, центральна фігура ренесансної архітектури Венеції.
  • 1489 – Томас Кранмер, перший протестантський архієпископ Кентерберійський, радник англійського короля Генріха VIII.
  • 1714 – Кристоф Віллібальд Ґлюк, німецький композитор ("Орфей і Еврідіка", "Паріс і Єлена").
  • 1825 – Володимир Александров, український письменник.
  • 1862 – Вільям Генрі Брегг, британський фізик, основоположник рентгеноструктурного аналізу, лауреат Нобелівської премії.
  • 1866 – Сергій Дельвіг, український військовий діяч, генерал-полковник Армії УНР.
  • 1877 – Герман Гессе, німецький письменник ("Гра в бісер", "Степовий вовк"), лауреат Нобелівської премії.
  • 1882 – Т. Г. Кемза, український філолог-арабіст.
  • 1892 – М. С. Бондаренко, українська народна поетеса.
  • 1892 – Михайло Спіров, український вчений-анатом.
  • 1904 – Дмитро Чалий, український літературознавець.
  • 1906 – Петро Андрусів, український художник, педагог та громадський діяч.
  • 1922 – П'єр Карден, французький модельєр.
  • 1925 – Патріс Лумумба, заїрський революціонер, перший прем'єр-міністр Демократичної Республіки Конго.
  • 1930 – Карлос Менем, колишній президент Аргентини.
  • 1939 – Пол Вільямс, американський співак, член Зали слави рок-н-ролу з 1989 року.
  • 1940 – Георгі Іван Іванов, перший болгарський космонавт.
  • 1946 – Рон Сілвер, американський актор ("Розумник", "Кіссінжер і Ніксон", "Роман з каменем", "Любовна історія").
  • 1951 – Шерілл Ледд (Стоппелмур), американська акторка ("Зміни", "Історія життя Грейс Келлі", "Ангели Чарлі").
  • 1956 – Джеррі Хол, акторка, модель (колишня дружина Міка Джаггера).
  • 1983 – Мішель Бранч, американська співачка, автор пісень та акторка.
  • 1985 – Ешлі Тісдейл, американська акторка, поп-співачка.
  • 1986 – Ліндсі Лохан, американська акторка, поп-співачка і модель.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо бджоли купчасто летять до своїх вуликів, то це до дощу.
  • Якщо бджоли сидять на стінках вуликів, то це до спеки.
  • Якщо бджоли стають злішими, частіше жалять, то це до посухи.
  • Якщо ввечері з'явилася веселка, то це на хорошу погоду.
  • Якщо при сході сонця білуваті хмари над водою швидко зникають, то це до ясного дня.
  • Якщо купчасті хмари пролилися дощем в першій половині дня, то слід чекати негоди.
  • Якщо дощик почався в другій половині дня, то він швидко закінчиться.
  • Якщо до вечора купчасті хмари зникли, то погода буде ясна, без опадів.
2 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 333679

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Сон з 1 на 2 липня віщий. Здійсниться протягом 10 днів. Особливо велика ймовірність виконання у людей, що з'явилися на світ в цей день. Сновидіння, побачене вдень 2 липня, почне збуватися в найближчі кілька днів.
  • Не відкладайте важливу роботу на потім. Справа, яку ви розпочнете у цей день, буде успішною.
  • Також не можна вбивати чи втручатися в життя бджіл та вуликів загалом.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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