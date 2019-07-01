2 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 2 липня, відзначають міжнародний день спортивного журналіста та вшановують мученика Зосима. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 2 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За народним календарем сьогодні відзначають День Зосима і Сави Пасічників. Церква вшановує мученика Зосима, який жив у II столітті у Фракії. За часів правління імператора Траяна почалися переслідування християн. Дізнавшись про це, Зосим прийняв хрещення і залишив військову службу. Правитель Антіохії Доміціан, почувши про те, що воїн Зосим визнав себе християнином, піддав його жорстоким мукам, але з Божою допомогою мученик переніс всі випробування. Зрозумівши, що святого не зломити, його обезголовили.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 2 липня, іменини відзначають власники таких імен: Марія, Іван, Зосим. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день спортивного журналіста

День працівників морського та річкового флоту України

1776 – Другий Континентальний конгрес у Філадельфії прийняв рішення про відділення американських колоній від Королівства Великої Британії.

1900 – відбувся перший політ дирижаблю моделі LZ-1, сконструйованого відставним прусським офіцером Фердинандом фон Цеппеліном.

1924 – у Парижі утворена Міжнародна асоціація спортивної преси.

1954 – розпочала роботу Міжнародна організація телебачення (Євробачення).

1951 – газета "Правда" засудила вірш В. Сосюри "Любіть Україну".

2005 – відбувся міжнародний благодійний фестиваль Live 8.

2011 – Володимир Кличко переміг Девіда Хея, внаслідок чого у братів опинилися всі престижні пояси за перемогу у суперважкій вазі.

ХТО НАРОДИВСЯ 2 ЛИПНЯ

1486 – Якопо Сансовіно, італійський художник і архітектор, центральна фігура ренесансної архітектури Венеції.

1489 – Томас Кранмер, перший протестантський архієпископ Кентерберійський, радник англійського короля Генріха VIII.

1714 – Кристоф Віллібальд Ґлюк, німецький композитор ("Орфей і Еврідіка", "Паріс і Єлена").

1825 – Володимир Александров, український письменник.

1862 – Вільям Генрі Брегг, британський фізик, основоположник рентгеноструктурного аналізу, лауреат Нобелівської премії.

1866 – Сергій Дельвіг, український військовий діяч, генерал-полковник Армії УНР.

1877 – Герман Гессе, німецький письменник ("Гра в бісер", "Степовий вовк"), лауреат Нобелівської премії.

1882 – Т. Г. Кемза, український філолог-арабіст.

1892 – М. С. Бондаренко, українська народна поетеса.

1892 – Михайло Спіров, український вчений-анатом.

1904 – Дмитро Чалий, український літературознавець.

1906 – Петро Андрусів, український художник, педагог та громадський діяч.

1922 – П'єр Карден, французький модельєр.

1925 – Патріс Лумумба, заїрський революціонер, перший прем'єр-міністр Демократичної Республіки Конго.

1930 – Карлос Менем, колишній президент Аргентини.

1939 – Пол Вільямс, американський співак, член Зали слави рок-н-ролу з 1989 року.

1940 – Георгі Іван Іванов, перший болгарський космонавт.

1946 – Рон Сілвер, американський актор ("Розумник", "Кіссінжер і Ніксон", "Роман з каменем", "Любовна історія").

1951 – Шерілл Ледд (Стоппелмур), американська акторка ("Зміни", "Історія життя Грейс Келлі", "Ангели Чарлі").

1956 – Джеррі Хол, акторка, модель (колишня дружина Міка Джаггера).

1983 – Мішель Бранч, американська співачка, автор пісень та акторка.

1985 – Ешлі Тісдейл, американська акторка, поп-співачка.

1986 – Ліндсі Лохан, американська акторка, поп-співачка і модель.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо бджоли купчасто летять до своїх вуликів, то це до дощу.

Якщо бджоли сидять на стінках вуликів, то це до спеки.

Якщо бджоли стають злішими, частіше жалять, то це до посухи.

Якщо ввечері з'явилася веселка, то це на хорошу погоду.

Якщо при сході сонця білуваті хмари над водою швидко зникають, то це до ясного дня.

Якщо купчасті хмари пролилися дощем в першій половині дня, то слід чекати негоди.

Якщо дощик почався в другій половині дня, то він швидко закінчиться.

Якщо до вечора купчасті хмари зникли, то погода буде ясна, без опадів.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сон з 1 на 2 липня віщий. Здійсниться протягом 10 днів. Особливо велика ймовірність виконання у людей, що з'явилися на світ в цей день. Сновидіння, побачене вдень 2 липня, почне збуватися в найближчі кілька днів.

Не відкладайте важливу роботу на потім. Справа, яку ви розпочнете у цей день, буде успішною.

Також не можна вбивати чи втручатися в життя бджіл та вуликів загалом.

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