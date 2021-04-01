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Гороскоп на 2 квітня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 2 квітня 2021 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Сьогоднішній гороскоп ідеальний для відокремленої розумової праці, а от до активного спілкування з оточуючими він зовсім не хилить. У стосунках з близькими і друзями можливі недомовки, непорозуміння і образи, тому найгірше, що можна зробити сьогодні це братися за справи, що вимагають спільних рішень, повідомляє Радіо MAXIMUM.
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 2 квітня 2021
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Сьогодні зорі гороскопу раз у раз будуть схиляти Овна давати оточуючим поради, причому поради ці будуть вельми слушними! Овен буде це робити просто так, за велінням душі, коли його ніхто не просить. Ну а якщо вже до нього звернуться за допомогою, то він зуміє чудово (не тільки словом, а й ділом) цю допомогу надати.
Телець
Сьогодні зорі гороскопу віщують Тельцю не найсприятливіший день, проте причиною цього будуть не стільки зовнішні обставини, скільки він сам. Телець буде схильний дратуватися на все, його здатна вивести з себе будь-яка дрібниця! Через це можливі конфлікти, образи і непорозуміння з оточуючими.
Близнюки
Сьогодні день, коли з самого ранку все може валиться у Близнюків з рук. Вони здатні відчути занепад сил, але найгірше, що вони можуть при цьому зробити, це почати підхльостувати себе! На жаль гороскоп не хилить Близнюків до трудових (та й взагалі будь-яких інших) подвигів, і з цим необхідно змиритися.
Рак
Сьогодні Раку необхідно бути делікатнішим з оточуючими, особливо з близькими людьми, хоча зорі гороскопу, на жаль, не будуть його до цього схиляти. Його нетерпимість і вимогливість можуть стати джерелом конфліктів. Якщо ж взаємні звинувачення не входять у плани Рака, йому доведеться йти на розумні компроміси.
Лев
Сьогодні зорі гороскопу вимагатимуть від Лева уваги і турботи стосовно тих, хто з ним поруч. Можливо, мова йде про роботу, і від Лева знадобиться поділитися своїми знаннями і досвідом. А може бути, в допомозі потребуватиме друг, і Леву доведеться вислухати його і підтримати.
Діва
Сьогодні день, коли оточуючі здатні вилити на голову Діви чимало критики. Це може проявлятися в різній формі: від ласкавого кепкування близьких до різкого невдоволення начальства. Навіть найменші прорахунки Діви будуть кидатися в очі оточуючим, ну а якщо помилок немає, вони їх з задоволенням вигадають.
Терези
Сьогодні зорі гороскопу попереджають Терезів про те, що від їхніх очей приховано щось важливе! Можливо, за їх спиною плететься інтрига, а вони про це поки навіть не підозрюють; хтось непомітно вставляє їм палиці в колеса, шкодить кар'єрі або розпускає чутки за спиною.
Скорпіон
Сьогодні в Скорпіонах прокинеться бухгалтер! Йому будуть чудово вдаватися будь-які справи, що вимагають уважності, терпіння і пунктуальності. Завдяки цим якостям, йому не складе труднощів прочитати в договорі все, що написано дрібним шрифтом, або розібрати завали робочого столу.
Стрілець
Сьогодні у всіх справах на першому місці у Стрільця буде стояти своє Я! Гороскоп на цей день наділяє його величезними запасами впевненості в собі, схиляючи до егоцентризму. Через це Стрілець буде схильний приймати рішення одноосібно, не прислухаючись до думки інших, зате будьте впевнені: ці рішення будуть продиктовані його турботою про те, як краще.
Козеріг
Сьогодні зорі гороскопу радять Козерогові приділити особливу увагу близьким людям. Навіть якщо у нього багато роботи, варто вирватися з-під гніту справ, щоб побути разом з тими, хто йому дорогий. Можливо, Козеріг вже давно не розмовляв з близькою людиною по душах, а може, між ними накопичилися взаємні претензії і образи?
Водолій
Сьогодні Водолій здатний повірити в чудеса! Цілком можливо, що якісь події, яким він стане свідком, не будуть укладатися в матеріалістичні уявлення про світ. Можливо, сьогодні Водолій відчує почуття дежавю або на його очах відбудеться дивовижна подія, збіг чи явище.
Риби
Сьогодні день, коли успіх Рибам принесуть тільки прості, консервативні шляхи. Якщо вони наважаться на сміливий експеримент або експромт, то пошкодують. Втім, гороскоп сьогодні і не схиляє Риб до творчих рішень, спонукаючи діяти тільки напевно.
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