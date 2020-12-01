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Гороскоп на 2 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 2 грудня 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Екватор тижня пройде у більшості знаків Зодіаку доволі активно, адже про спокій вдасться лише помріяти, але доля умисно підкидає вам такі сюрпризи, щоб потім ви отримали значно більший результат.
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 2 грудня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
В Овнів у середу буде доволі легкий день, адже з правильним настроєм та завзяттям вдасться виконати всі справи. Тому починайте день правильно, не забувайте усміхатись та не піддавайтесь приступам ліні. Попереду у вас чимало крутих моментів.
Телець
Для Тельців екватор тижня також буде ковтком свіжого повітря, адже вам вдасться розпрощатись зі справами, які давно висіли у списку "на завтра". Тому вмикайте режим енергозбереження, як тільки робочий день завершиться. Улюблений фільм, серіал чи книжка, гарячий напій та мінімум турбот - таким має бути ваш план на вечір середи.
Близнюки
Близнюкам астрологи радять сьогодні нарешті брати ситуацію у свої руки та припинити покладатись на інших. Лише ви можете впоратись зі своїми проблемами, тому досить шукати причини ховатись у собі. Ви можете значно більше, аніж припускаєте.
Рак
У Раків серед стане днем, коли краще зберігати нейтралітет у всіх конфліктних ситуаціях. Лише це дозволить уникнути небажаних неприємностей, а також не мучити себе потім думками про те, чи правильно ви вчинили. Ви надто близько до серця берете все, що коїться навколо.
Лев
Левам сьогодні категорично заборонено сумувати та брати на себе зайву роботу. У більшості представників цього знаку Зодіаку нарешті з'явилась змога поставити всі справи на паузу, тому не можна втрачати такий шанс
Діва
Для Дів середа стане доволі складним днем, адже доведеться докласти чимало зусиль для тебе, щоб побачити результат. І це стосується різних сфер життя та навіть порядку вдома. Але не варто опускати руки, краще налаштуватись на те, що це справді того варте.
Терези
Терези у середу відчують прилив енергії, але це не означає, що варто набудувати собі планів на день стільки, скільки лише можна уявити. Користуйтесь своїм потенціалом розмірено, адже ніхто не застрахований від вигорання. Тому між роботою знаходьте час і для відпочинку.
Скорпіон
Скорпіонам сьогодні заборонено турбуватись лише про свої інтереси. Ви так часто прагнете щастя тільки для себе, що навіть не помічаєте, як люди поряд починають віддалятись. Середа стане чудовим днем для того, щоб налагодити стосунки та побачити себе збоку.
Стрілець
Стрільців очікує активний, але приємний день. Вам вдасться зробити чимало справ, тож після такого насиченого робочого періоду можна дозволити собі зробити перерву. Займіться тим, що приносить вам радість і дарує відчуття щастя. Це дуже важливо зараз.
Козеріг
Козерогам також сьогодні пощастить, адже екватор тижня буде дуже сприятливим для того, щоб починати нові справи, а також прощатись з давніми завданнями. Тому старайтесь не відволікатись на дрібниці та зберігати зосередженість.
Водолій
Водоліям у середу краще уникати надто гамірних людей, а також ситуацій, які вимагають від вас прийняття швидких рішень. Навряд чи вам вдасться накоїти щось серйозне, але така спонтанність краще підходить для приємних речей, а не побутових ситуацій.
Риби
У Риб також очікується насичений день, але його не назвеш справді складним. Просто потрібно буде правильно розставити пріоритети, щоб потім не страждати від дедлайнів. Спершу виконуйте найважливіше та найнеприємніше, робіть перерву на каву, а тоді займайтесь тим, що не викликає у вас негативу.
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