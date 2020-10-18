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Гороскоп на 19 жовтня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 19 жовтня 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Гороскоп на сьогодні таїть в собі підступ: день обіцяє бути насичений відкриттями і осяяннями, однак при кращому розгляді всі ці блискучі ідеї можуть виявитися нехай яскравими, але порожніми. Дізнайтесь, що ж саме для вас підготували зорі сьогодні!
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До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 19 жовтня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Сьогодні запорукою успіху для Овна є обережність. День не наділяє його спритністю і швидкістю реакції, необхідними для того, щоб впевнено орієнтуватися в ситуації. Не виключено, що хтось із оточуючих сьогодні перехопить у Овна ініціативу, скористається його непоінформованістю або навіть піде на обман.
Телець
Гороскоп обіцяє Тельцю прекрасний день гармонії і любові! Він може сповна відчути це, навіть якщо у нього немає конкретних приводів для радості. Чиясь усмішка, погляд, натяк здатні сьогодні підняти Тельця на вершини блаженства. Можливо також, що саме сьогодні день подарує одинокому Тельцю приємний романтичний сюрприз.
Близнюки
Близнюкам не варто братися за нові проєкти, є шанс, що все піде шкереберть. День підходить для того, щоб присвятити його коханій людині, друзям, блаженному неробству або простим радощам життя, на зразок шопінгу і розслаблюючої ванни. А от все, що стосується роботи і більш-менш трудомістких справ, буде валитися у Близнюків з рук і буксувати на рівному місці.
Рак
Сьогодні Рак буде чудоим оратором: для нього не складе великих труднощів переконати оточуючих у своїй правоті або захопити ідеєю. Ентузіазм Рака буде заразливим, і нехай він часом схильний перебільшувати, робити поспішні висновки і приймати бажане за дійсне, що ж? Сьогодні ідеї Рака будуть привабливі саме своєю фантастичністю.
Лев
У голову Лева можуть раз у раз приходити цінні ідеї, от тільки зорі гороскопу не радять намагатися їх здійснити. Яскрава уява буде поєднуватися у нього з практичністю, завдяки чому повітряні замки Лева можуть набувати, на перший погляд, цілком нормального вигляду.
Діва
Сьогодні день Діви переповнений емоціями! Заплакати або засміятися для неї буде легко, а ще легше і те й інше з інтервалом в п'ять хвилин. Оточуючим, навіть найближчим людям, буде нелегко витримувати неспокійний настрій Діви, тим більше, що свої бурхливі емоції вона здатна обрушити на їхні голови у будь-який момент.
Терези
Сьогодні Терезам треба бути уважнішими в справах, особливо фінансових: можливі помилки. Не виключено, що Терезам не вистачатиме інформації для вирішення якихось питань. Щоб їх репутація і гаманець не постраждали, Терезам сьогодні не слід братися за те, що поза їхньою компетенцією.
Скорпіон
Сьогодні – день, коли Скорпіону не варто приймати будь-які важливі рішення або робити відповідальні кроки: він здатний помилятися, приймаючи бажане за дійсне. Ось чому навіть якщо якась ідея здасться сьогодні Скорпіону чудовою, йому краще кілька днів почекати, пам'ятаючи про те, що зорі гороскопу схиляють його до необдуманих вчинків.
Стрілець
Сьогодні Зорі гороскопу радять Стрільцю пізнати якусь людину краще. Мова не обов'язково йде про романтичне знайомство, цією людиною може виявитися і знайомий, і колега, і навіть випадковий перехожий. Сьогодні в спілкуванні Стрілець буде керуватися логікою, а не емоціями, так що у нього є шанс дізнатися максимум інформації про кого завгодно.
Козеріг
Сьогодні Козеріг може випробувати якусь спокусу. Є ймовірність того, що йому надійде приваблива пропозиція або ж він познайомиться з симпатичним представником протилежної статі. А може бути, Козерогу доведеться боротися з бажанням зробити щось заборонене.
Водолій
Ситуація може зажадати від Водолія проявити свої професійні навички в повному обсязі. Може йтися про позаштатну ситуацію, про аврал у справах, про влаштування на роботу, про іспит або про щось ще: головне, що Водолію доведеться доводити оточуючим або собі самому свою компетентність в якомусь питанні.
Риби
Сьогодні Риби можуть випробовувати бажання як слід подискутувати! Кажуть, що будь-яка жінка з нічого може зробити три речі: капелюшок, салат і скандал. Риби ж сьогодні проігнорують перші дві, зосередившись на останній. Їх бойовий настрій загрожує вилитися в суперечки.
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