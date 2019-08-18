Гороскоп на 19 серпня 2019: Овни і Тельці відчують приплив енергії та натхнення

Актуальний гороскоп на сьогодні, 19 серпня 2019 року, – у нашій статті. Дізнавайтесь астрологічний прогноз та будьте в курсі того, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

Сьогоднішній день забезпечить сплеск енергії, який найкраще направити у сферу комунікацій, навчання і літературної діяльності. Ви зможете засвоїти багато цікавої інформації і швидко зробити вибір. День не тільки спонукає до щирості, але і створює умови для розширення кругозору, допомагає вчити і вчитися, заводити зв'язки, підтримувати контакт з популярними авторитетними людьми, підсилює потік рекламних та творчих пропозицій.

І ще: ТОП-5 знаків Зодіаку, з якими завжди складно

До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 19 серпня 2019

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Сьогодні зірки радять Овнам не обмежувати себе однією ідеєю або версією. Вигідніше поекспериментувати і протестувати всі варіанти: чим ширший вибір, тим вищий шанс вибрати краще, особливо, якщо ви прагнете до прогресу і розвитку. Важливо діяти не відкладаючи, поки не вичерпався ваш азарт, є бажання і можливості, залишаються в силі актуальні пропозиції і надихає контакт з однодумцями.

Для людей, чия робота пов'язана з фінансами, можливі цікаві ділові пропозиції. Не бійтеся нових справ, але не варто ризикувати, робити ставки: сьогодні вам не пощастить в азартних іграх.

У Близнюків в цей день не виключені розбіжності з колегами чи діловими партнерами. Не варто суперечити комусь, якщо хтось піде проти вашої думку. Будь-які конфлікти вирішаться набагато швидше, якщо використовувати дипломатію. Не виключені побутові та фінансові неприємності. Швидше за все, йдеться про незначний епізод, який не викличе особливого занепокоєння. Тим, хто мріє про справжнє кохання, слід довіритися своїй інтуїції.

Сьогодні зірки закликають Раків не панікувати, побачивши нововведень, а постаратися побачити в них новий шанс. Можливо, саме такого імпульсу вам не вистачало, щоб застосувати знання, знайти однодумців, перебороти сором'язливість, відкрити бізнес, розплатитися з боргами – іншими словами, щось змінити у своєму житті. Слід лише постійно моніторити рівень ризиків, узгоджуючи їх зі своїми можливостями.

Спокійний, рівний період, будь-які потрясіння малоймовірні. Відносини з другою половинкою сповнені ніжності і теплоти.

Діви сьогодні ризикують не помітити вигідний шанс. Можливо, йдеться про ситуацію, яка складеться в професійних справах або в фінансовій сфері. Постарайтеся не допустити цей прогноз. Контролюйте те, що відбувається і не обходьте увагою навіть незначні, здавалося б, дрібниці. Вечір підходить для дружніх пікніків, відвертих бесід і занять, що дарують емоційне задоволення.

Цей день обіцяє Терезам удачу у вільної творчості, нестандартних проявах почуттів, спілкуванні з друзями. А ось ділова, спортивна або фінансова активність небажана, особливо, в новій області: є ймовірність отримати неоднозначний результат і розчаруватися. Ця доба відмінно підходить для тусовок, побачень, рекламних маневрів, мережевої активності, але діяти краще в уже відомому напрямку.

Сьогодні Скорпіони здатні зважитися на експеримент, відшукати нові напрямки в бізнесі, науці, мистецтві. Інтерес до життя і пристрасть до пригод повинні взяти верх над вашим розумом.

Стрільцям 19 серпня не рекомендується командувати оточуючими. Є ризик, що під час "керування" щось піде шкереберть, ставлячи під загрозу професійну репутацію. Понеділок може принести позитивний результат, якщо зосередитися на поточних справах і проявити дбайливе ставлення до грошей. Уникайте щирих бесід з людьми похилого віку та незнайомцями. Це може призвести до втрати енергії.

Козерогів день запрошує до експерименту, при цьому зірки не гарантують стовідсоткову удачу. Якщо ви типовий Козеріг, нестабільність і неясність будуть вас нервувати. Але якщо ви налаштовані на новизну і маєте вільні ресурси для реалізації капризу, ніщо не завадить вам ризикнути. Наприклад, скористатися новим платіжним сервісом, купити оригінальний подарунок пасії або популярний гаджет.

Вірогідні прибуток, виграш і подарунки. У багатьох Водоліїв можливе поповнення сімейства. Не забувайте про майбутнє своїх дітей. Подумайте, куди вкласти свої гроші, щоб вони працювали на вас довгий час.

Для Риб сьогодні буде актуальна тактика стороннього спостерігача за тим, що відбувається. Не рекомендується коментувати ситуацію на роботі, давати поради близьким друзям, а також заохочувати (засуджувати) когось із родичів. Варто приділити увагу побутовим дрібницям, сплатити заборгованість по кредиту або віднести в ремонт несправне домашнє обладнання. Не виключені несподівані зустрічі з людьми, яких не бачили чи не з самого дитинства.

І ще: Не знають міри: ці знаки Зодіаку п'ють безбожно