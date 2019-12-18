Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Відморожений

Гороскоп на 19 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку

  • 59
Гороскоп українською мовою - фото 1
Гороскоп українською мовою

Актуальний гороскоп на сьогодні, 19 грудня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

Ось і дочекалися Дня святого Миколая. Дізнайтесь, хто у цей день отримає подарунок, про який мріяв увесь рік, а кому доведеться добряче попітніти, аби здійснити одну зі своїх найзаповітніших мрій. Розповідаємо, що зорі підготували саме для вас на четвер, 19 грудня!

І ще: Вихідні у грудні 2019 в Україні: коли будуть вихідні дні і державні свята

До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 19 грудня 2019

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

Гороскоп на 19 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366225
Четвер для Овнів буде дещо насиченим і незвичним. Воно й не дивно, адже вам доведеться пройти певний етап адаптації до роботи. Наберіться терпіння та сил, а також намагайтесь правильно розставляти пріоритети. Виділіть на важливі завдання першу половину робочого дня, аби встигнути їх виконати до обіду. По обіді можете потішити себе заслуженим відпочинком і позитивними емоціями, які подарують колеги!

Телець

Гороскоп на 19 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366224
Тельцям немає за що турбуватися, адже четвер для них пройде блискавично швидко. Ви й збагнути не встигнете, як робочий будень дійде до логічного кінця. До слова, посеред дня на вас чекає низка приємних сюрпризів, які однозначно зроблять ваш день радісним і теплим. Налаштуйтесь на позитив і не забувайте про те, що свята наближаються!

Близнюки

Гороскоп на 19 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366231
Сьогодні Близнюкам немає за що хвилюватися, адже все буде йти саме так, як цього хочете ви. Стомилися від роботи – влаштуйте собі затяжну перерву на каву. Набридло сидіти вдома – вибирайтесь з друзями в кіно. І взагалі, робіть все для того, аби ваше самопочуття та настрій залишалися на висоті. Головне – правильно розставляти пріоритети та не забувати про друзів і рідних, які залюбки посприяють тому, аби ваш день вдався на славу!

Рак

Гороскоп на 19 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366230
Сьогодні Ракам зорі рекомендують розслабитися та нарешті відпочити. Ви на це сповна заслужили. Пообіді вам доведеться вибратися з дому бодай для того, аби отримати чималеньку порцію позитивних емоцій і усмішок. Подейкують, що цього року ви були максимально чемними, тож Миколай не забариться зі своїми подаруночками для вас!

Лев

Гороскоп на 19 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366227
Левам у цей день бажано присвятити трішки часу власному здоров'ю. Не зайвим буде похід до сімейного лікаря, а також медогляд, який проллє світло на приховані проблеми, які можуть завдати чимало клопотів вам у майбутньому. Втім, засмучуватися не слід, адже друга половина дня буде для вас надзвичайно позитивною та радісною, адже ваші друзі та колеги вміють влаштовувати справжнісінькі сюрпризи!

Діва

Гороскоп на 19 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366233
Дорогі Діви, цілком імовірно на вас сьогодні очікує приємний сюрприз на роботі. І мова зовсім не йде про миле горнятко з мишею, яка є символом наступного року. Зорі віщують для вас підвищення або ж премію, яку ви отримаєте за свої старання та зусилля. Головне – не проґавити слушний момент і встигнути спіймати щастя за хвіст!

Терези

Гороскоп на 19 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366232
Терезам слід перестати бути надто обережними у своєму житті. Пам'ятайте про те, що ми живемо лиш раз, тому слід зловити максимум позитивних і яскравих емоцій, а не висиджуватися тихенько в куточку, аби ніхто не діставав. Вечір зорі рекомендують присвятити рідним. Вони готують для вас справжній сюрприз, тож було б трішки прикро, якби ви його пропустили!

Скорпіон

Гороскоп на 19 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366228
Четвер для Скорпіонів буде надзвичайно насиченим і напруженим. Воно й не дивно, адже на вас посиплеться така кількість справ і доручень, яку ви не виконували уже давно. Головне – не панікувати та зберігати спокій, адже поруч із вами завжди є ті люди, які готові підтримати у будь-яку мить. Пообіді на вас очікує низка приємних несподіванок, тож не забаріться!

Стрілець

Гороскоп на 19 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366234
Для Стрільців початок другої половини тижня буде максимально звичайнісіньким. Ви не лише встигнете закрити всі робочі "хвости", а й зможете виконати доручення, які не потребують поспіху, що дозволить викроїти трішки часу для себе. Ввечері сходіть в кіно з друзями або ж просто посидьте з ними на каві. Не забувайте про те, що їм надзвичайно сильно бракує вашої уваги!

Козеріг

Гороскоп на 19 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366226
Козерогам слід бути обережними зі своїми бажаннями. Сьогодні більшість із них можуть здійснитися, тож помисліть над тим, чого ви насправді хочете. Не забувайте й про подарунки від Миколая, які чекають на вас не лише під подушкою, а й на робочому столі. Будьте готовими до справжнього квесту, адже низку презентів ви знаходитиме протягом усього дня!

Водолій

Гороскоп на 19 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366223
Водоліям геть зовсім немає через що хвилюватися. У цей день все буде йти саме так, як цього хочете ви. Тож налаштуйтесь на позитив і ловіть максимум теплих і радісних емоцій, які даруватимуть вам сьогодні не лише колеги на роботі, а й рідні та близькі. Вечір зорі рекомендують провести з коханою людиною: влаштуйте романтичну вечерю або ж просто сходіть в кіно. Байдуже, аби ви були разом!

Риби

Гороскоп на 19 грудня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку - фото 366229
Рибам не слід метушитися та розпорошуватися на дрібниці. Підготуйтесь до чогось нового та налаштуйте себе винятково на позитивний лад. Не забувайте про те, що до старих речей звикаєш швидко, але саме новинки дозволяють вам іти в ногу з прогресом, тож без сумнівів прощайтесь з тим, що вже "відбуло свою місію" поруч із вами. Вперед до нового!

До теми: Магнітні бурі у грудні 2019: календар небезпечних дат в Україні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП-5 трендів у смартфонах 2019 року: виробники мірялися – користувачі тішилися
  • 09 грудня, 16:14
  • 902
Найкращі українські серіали 2019 року, за які не соромно: рейтинг Радіо МАКСИМУМ
  • 16 грудня, 17:30
  • 840
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1957328
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл