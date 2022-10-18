Гороскоп на 18 жовтня: яким знакам Зодіаку сьогодні заборонено злитись

18 жовтня багатьом людям щаститиме навіть у дрібницях через потужну енергію, але вона матиме і свій недолік. Деяким знакам Зодіаку сьогодні варто керувати своїми негативними емоціями, які також почнуть відчуватись гостріше.

18 жовтня, у вівторок, енергія 23-го місячного дня переповнюватиме та притягуватиме позитив. Але вона потягне і загострення емоцій, серед яких і не надто хороші. Тому астрологи назвали знаки Зодіаку, яким сьогодні доведеться контролювати злість, щоб не зіпсувати стан справ.

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Овен

Вогняні Овни можуть спалахнути через будь-яку дрібницю, тож найближчими днями їм буде складно зберігати спокій. Найменші речі, що йтимуть не за планом, перетворюватимуть цих людей у розгніваних демонів, які не підбиратимуть слів та не обдумуватимуть свої дії. Тому дуже важливо старатись керувати негативними емоціями, щоб не зіпсувати стосунки з близькими.

Цим знакам Зодіаку варто концентруватись на хорошому / Providence Doucet on Unsplash

Лев

Егоїстичних Левів доволі легко розгнівати, адже будь-який прояв неповаги чи домінування вони розцінюють, як особисту образу. Тож і сьогодні вони сприйматимуть на свою адресу навіть те, що їх насправді не стосується. Але краще перевести цю негативну енергію в інше русло, наприклад, зайнятись справами, що вимагають чимало сил.

Козеріг

Дуже працювати Козероги готові без вихідних та відпусток уважно та ретельно працювати, щоб отримати найкращий результат. Через це у них інколи можуть спалахувати суперечки з колегами та керівниками. І найближчими днями такі дискусії точно не принесуть позитиву, зате шанси на покращення фінансового стану можуть суттєво знизитись.

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