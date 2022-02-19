Жінки цих знаків Зодіаку не прагнуть виходити заміж: чому

Гадаєте, всі жінки мріють вийти заміж за принца на білому коні? А от і ні. Представниці деяких знаків Зодіаку настільки волелюбні, що зовсім не поспішають йти під вінець.

Є дівчата і жінки, які не хочуть пов'язувати своє життя тенетами офіційного шлюбу, пише bestlifeonline.

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Жінки-Стрільці

Хто ж, як не Стрілець, очолює список волелюбних знаків? Астрологи стверджують, що 80% Стрільців одружуються і виходять заміж після 30 років, адже вир сімейного життя, в більшості, не для них.

Жінки-Близнюки

Близнюки люблять флірт, побачення, романтичні поїздки, і все те, що робить любовні стосунки максимально насиченими. Проте, сімейне життя їх лякає та навіює тугу. Цей знак Зодіаку любить різноманіття. Близнюкам подобається можливість бути різними з різними людьми.

Жінки-Водолії

Водолії дуже комфортно почуваються на самоті. Їм завжди є про що подумати та помріяти. Творчі натури, які виявляють креативний підхід буквально у всьому, і творчість завжди буде для них на першому місці. Це не означає, що Водолій не потребує друзів та коханої людини. Але її обранець має стати однодумцем, який поділятиме її світогляд.

Жінки цих знаків Зодіаку не прагнуть виходити заміж

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