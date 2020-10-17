На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Гороскоп на 18 жовтня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
- 59
Читайте актуальний гороскоп на сьогодні, 18 жовтня 2020 року, – у нашій статті. Далі астрологічний прогноз для вас – дізнайтеся, що ж зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
18 жовтня – другий місячний день. Перша половина дня сприятлива для звернень до начальства і громадського почину. Однак, нові плани та ідеї треба тримати при собі, інакше в майбутньому нові думки та тенденції до поліпшення можуть бути перекреслені, а суєта або невиконані зобов'язання завадять позитивним перспективам. Дізнайтесь, що ж саме для вас підготували зорі сьогодні!
І ще: Гороскоп на жовтень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 18 жовтня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, цей день підходить для зосередження і планування подальших перспектив і дій. Зростає навіженість, різкість і запальність, жорсткість і уїдливість, але внутрішньо особистісні характеристики залишаються незмінними.
Телець
Тельці, сьогодні не розкидайтеся грошима та енергією – сьогодні й тому, й іншому знайдеться правильне застосування. Постарайтеся не затівати нічого, що ви не змогли б довести до кінця сьогодні ж.
Близнюки
Близнюки, сьогодні вам можуть зробити цінний подарунок або це буде премія. Намагайтеся зберігати спокійний стан душі. Можна зробити подарунок коханій людині, він буде вдалий. Покупки дітям і родичам теж вельми сприятливі.
Рак
Раки, сьогодні день особливо сприятливий для людей, які зайняті творчістю. Друзі можуть запросити в театр або в кіно. Справи, призначені на сьогодні, пройдуть на рідкість вдало. Вигідно продавати валюту.
Лев
Леви, сьогодні не варто потурати своїм бажанням та грошовому марнотратству, які виникнуть у вас з самого ранку. Проблеми в спілкуванні можуть виникнути через відмінності в освіті або при різних релігійних позиціях. У сім'ї та любові можливі образи та засмучення партнера.
Діва
Діви, сьогодні необхідно побути наодинці з собою, відпочити та обдумати ситуацію, що склалася. Але не дозволяйте собі сумувати. Пам'ятайте – у вашому житті багато того, за що можна дякувати долі.
Терези
Терези, сьогодні у вас не буде ніякої необхідності розкривати всі свої карти. А якщо ви все ж таки вирішили зробити це добровільно – почекайте. Ще не час! Будьте стримані у цьому своєму намірі.
Скорпіон
Скорпіони, у цей день доведеться дещо зменшити амбіції та переглянути задумане, оцінюючи можливі наслідки тої чи іншої дії. Суспільство, схоже, ще не готове до того, що ви маєте намір йому запропонувати.
Стрілець
Стрільці, мають бути незаплановані витрати. Не виключено, що буде несприятлива звістка або несприятливий збіг обставин. Вас буде супроводжувати успіх у стосунках з протилежною статтю. Ймовірно відновлення старих сердечних прихильностей.
Козеріг
Козероги, цей день обіцяє вам душевну рівновагу та сприяє заходам зі зміцнення здоров'я. Сьогодні домашніх тварин вести до ветеринара не слід, по можливості відкладіть це на кілька днів. Спілкування з близькими та коханими принесе задоволення – сміливо призначайте побачення.
Водолій
Водолії, сьогодні ви повинні намагатися підходити до розв'язання будь-яких проблем нестандартно: по-перше, так вам самим буде цікавіше, по-друге, цим ви підвищите ефективність своєї роботи та швидкість її виконання.
Риби
Риби, сьогодні збільшується схильність до фанатичного слідування чужим ідеям або установкам, а також схильність до авантюр, тому в цей період необхідно остерігатися обманів, афер і махінацій. Є імовірність харчових отруєнь.
Читайте також: Вихідні у жовтні 2020: коли й скільки буде вихідних на День захисника України
-
21:18Таке тіло ховати гріх: Даша Астаф'єва оголила розкішний бюст для Playboy (фото 18+)
-
21:0018 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:41Жінки не закохуються з першого погляду: несподівана заява науковців
-
20:12Роберт Дауні-молодший знявся у рекламі OnePlus 8T: крутий ролик
-
19:44Паттінсон забрав твою роботу: Метт Деймон потролив Бена Аффлека через роль Бетмена
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:14Чому iPhone 12 mini – найкращий смартфон 2020 року
-
18:45МастерШеф 10 сезон 7 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу
-
18:31Меган Маркл і принц Гаррі показали свій новий офіційний портрет
-
18:13Лувр і музей Орсе зняли фільм про балерину та скейтбордиста: відео заворожує
-
18:00Гороскоп на 18 жовтня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:52Максим Рильський – Солодкий світ!: текст, аналіз та історія вірша
-
17:43Німецькі тюнери зняли обмеження швидкості з автомобілів Volvo
-
17:18Блогер розкрив усі секрети нового смартфона OnePlus 8T
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:00Максим Рильський – У теплі дні збирання винограду: текст, аналіз та історія вірша
-
16:47Бій Ломаченко – Лопес: ставки букмекерів на поєдинок 18 жовтня
-
16:22Солодощі, які стали візитівкою різних міст
-
15:43Лате – яскрава співачка SOWA представила нову ритмічну пісню
-
15:16Які знаки Зодіаку бісять один одного найбільше
-
14:44Відома модель повністю оголилася у новій фотосесії
-
14:13Супер топ-модель по-українськи: учасниця проєкту оголила груди у 1 випуску
-
13:45У Британії з'явилося нове графіті Бенксі: про що воно
-
13:36Усі 12 раундів: Ломаченко прокоментував майбутній бій проти Лопеса
-
13:18Дядя Френк: вийшов перший трейлер драми з Полом Беттані
-
21:18Таке тіло ховати гріх: Даша Астаф'єва оголила розкішний бюст для Playboy (фото 18+)
-
19:14Чому iPhone 12 mini – найкращий смартфон 2020 року
-
16:22Солодощі, які стали візитівкою різних міст
-
12:42Названі найміцніші алкогольні коктейлі в історії людства
-
10:16Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 17 жовтня
-
08:13Чим потрібно снідати, щоб розігнати метаболізм
- 16 жовтня
-
20:30ТОП-7 найсексуальніших фото моделей за цей тиждень (18+)
-
16:12Не чекай Нового року: 7 причин почати нове життя вже сьогодні
-
12:16Стартували продажі українського вантажного електробайка Delfast Trike
-
09:13Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 16 жовтня
- 15 жовтня
-
21:32Модель Playboy розповіла про віртуальний секс під час пандемії (18+)
-
19:14Карантинні зони в Україні оновили: у червоній – рекордна кількість регіонів (список)
-
17:3320 запитань, які дозволять краще зрозуміти себе і свої бажання
-
14:30Швидкий психологічний тест: виберіть вікно у будинку
-
11:30Ну просто нереальна штука! – 5 іронічних книг, які варто прочитати
-
09:33Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 жовтня
-
07:19Погода в Україні 15 жовтня: у яких областях пройдуть дощі
- 14 жовтня
-
21:51В Австралії оголені пожежники з милими звірятами знялися для календаря: круті фото
-
18:48Чому закохані часто подібні один на одного: пояснення науковців
-
13:56Як правильно казати "дякую": поради, які покращать життя
-
11:50Найкрутіші дизайни інтер'єрів, які змушують затримати погляд
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 жовтня
-
07:17На що потрібно звернути увагу під час вибору хліба
- 13 жовтня
-
20:30Секс-тренди 2020 року: як змінився інтим через пандемію коронавірусу (18+)
-
17:30Як ретроградний Меркурій 14 жовтня вплине на знаки Зодіаку